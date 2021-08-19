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Почему в России так мало фильмов о Донбассе

Кино

Отечественных фильмов о конфликте в Донбассе мало. Первый появился в 2018 году и назывался "Донбасс. Окраина". В прошлый четверг, 12 августа, состоялась премьера второго фильма Максима Бриуса и Михаила Вассербаума, который получил название "Солнцепёк". Он посвящён времени, когда военный конфликт только начинался.

Почему в России так мало фильмов о Донбассе

Каждая из этих кинокартин получила множество положительных оценок и отзывов. Зрители считают, что малое количество фильмов о Донбассе связано с тем, что с начала конфликта прошло не так много времени. Для создания правдивой и хорошей картины сценаристы должны изучить материалы и погрузиться в тему. Кроме того, нужна смелость, чтобы снять фильм о войне, которая происходит по соседству.

"Солнцепёк" отправляет зрителей в момент, когда мирные жители только столкнулись с войной. Неожиданно их жизнь кардинально изменилась, перебросив их в реальность, обусловленную текущими обстоятельствами и сопутствующими ей факторами. Здесь и жизнь в постоянном страхе, и потеря родных, и неуверенность в завтрашнем дне. Особого внимания заслуживает актерский состав фильма. В съемках приняли участие

  • Алексей Кравченко,
  • Максим Дахненко,
  • Александр Бухаров,
  • Марина Денисова
  • и Владимир Ильин.

Фильмы "Солнцепёк" и "Донбасс. Окраина" заявлены как антивоенные. Они призваны перестать романтизировать происходящее с людьми во время военных действий. Киноленты показывают жёсткую правду в действиях и диалогах участников событий.

Зрителя Андрея Коробова-Латынцева впечатлил вопрос главы ополченцев пленному, зачем он пришел убивать мирных граждан.

Ответ лидера ополченцев звучит следующим образом:

"Я тебя просто понять хочу. Вот ты в Киев приехал. Ну поскакал там вместе со всеми, покрышки пожёг. Ну, я тебя как-то до этого момента понимаю… Но на кой ляд ты автомат в руки взял? Тебе людей нравится убивать что ли?"

Тему Донбасса необходимо освещать в подобной форме. Искусство идеально подходит для оглашения социальных проблем для широкой аудитории.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Дарья Митина
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