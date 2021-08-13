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Фильм-откровение. Пригожин поделился мнением о картине "Солнцепёк"

Кино

Вчера, 12 августа, на экраны вышел новый фильм отечественного производства "Солнцепёк", который поднимает острую тему конфликта, развернувшегося в Донбассе в 2014 году.

Фильм-откровение. Пригожин поделился мнением о картине "Солнцепёк"

Согласно информации с официального сайта картины, её сюжет разворачивается в Луганской области, где бывший афганец Влад Новожилов со своей семьей оказывается в самой гуще вооружённого конфликта. Возможности уехать из страны больше нет, и герою приходится делать непростой выбор.

Фильм начали обсуждать ещё за несколько недель до премьеры. Особенно жаркие дискуссии вызвал трейлер, опубликованный без цензуры. После премьеры зрители назвали картину искренней, драматичной и жёсткой.

По словам предпринимателя Евгения Пригожина, жители Донбасса в 2014 году проявили себя как герои. Конфликт же был создан искусственно через западные спецслужбы. И их главной целью было поссорить между собой братские народы.

"Представители Западной Европы и иностранных спецслужб долго готовили отрыв братского народа Украины от России. Ведь никто так не связан с русскими, как Белоруссия и Украина. Когда произошёл государственный переворот на Украине, который можно называть как угодно и к которому можно относиться по-разному, ведь это их внутренние проблемы, толпы националистов ринулись на восток страны с единственной целью — убивать русских. Почему? Потому что им нравится убивать русских. Инстинкт тот же, что и у шакалов, кусающих медведя. Но жители Донбасса, в жилах которых течёт русская кровь, поднялись и прогнали всю эту мразь. А заодно и окрепли настолько, что весь мир от Вашингтона до Берлина до сих пор в штаны так и ссытся", — рассказал бизнесмен.

Кроме того, Пригожин объяснил, в чём, по его мнению, заключается главный посыл фильма.

"Конфликт в Донбассе и вся сегодняшняя ситуация вокруг него связаны с геноцидом русскоговорящего населения. Но история знает, чем заканчивается любой геноцид для тех, кто его развязал. Геноцид в Донбассе, геноцид наших олимпийцев, геноцид русской культуры — всё это звенья тщательно продуманного врагами плана, но им ни Донбасс, ни Россию не сломить. Вот об этом фильм "Солнцепёк", — поделился мыслями Пригожин.

Отметим, премьера фильма стартовала 12 августа в кинотеатрах 29 городов России.

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Дарья Митина
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