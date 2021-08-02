Звезда сериала "Дикий ангел" умерла от коронавируса

Актер провел около двух месяцев в реанимации.

1 августа в возрасте 78 лет скончался аргентинский актер итальянского происхождения Джино Рени. Об этом сообщил канал TN со ссылкой на продюсера Карлоса Ротемберга. Рени был госпитализирован накануне собственного дня рождения, 6 июня, из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Врачи диагностировали у актера двустороннюю пневмонию.

Рени родился в 1943 году в Италии и переехал с родителями в Аргентину в возрасте трех лет. Его дебют в кино состоялся в 1968 году, всего на счету актера более 60 появлений в телесериалах и художественных фильмах.

В России Рени хорошо знаком зрителям по роли садовника Рамона в аргентинском сериале "Дикий ангел", где главную героиню играла актриса Наталья Орейро. Сама Орейро уже простилась с коллегой в Инстаграме, пожелав ему "доброго пути".