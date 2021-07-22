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В Нижнем Новгороде установили мемориальную доску режиссёру Алексею Балабанову

Кино

В Нижегородском государственном лингвистическом университете установили памятную доску в честь режиссёра Алексея Балабанова, который обучался в этом заведений. Табличку и арт-маршрут по местам съёмок сделала команда кинофестиваля Горький fest.

В Нижнем Новгороде установили мемориальную доску режиссёру Алексею Балабанову

Его президент Михаил Пореченков подчеркнул, что на фильмах Алексея Балабанова росло и понимало жизнь целое поколение. Михаил Пореченков посоветовал молодым кинематографистам равняться на этого режиссёра.

Алексей Балабанов снял такие фильмы, как "Груз 200", "Война", "Счастливые дни", "Замок". Режиссёр получил награды премий "Кинотавр", "Ника", "Золотой орёл", "Карловы Вары". Также Алексей Балабанов создал культовые фильмы "Брат" и "Брат 2". Главный персонаж картины Данила Багров стал народным героем.

Произведение "Брат" вошло в топ 250 лучших фильмов по версии "Кинопоиск". На этом сайте рейтинг работы составил 8,2 из 10, а на IMDb — 8 из 10.

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Автор: Евгения Васильева, Куратор: Дарья Митина
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