"Прям слушать не хочется": зрители возмутились озвучкой "Сватов" на украинском

Телезрителей разочаровал перевод "Сватов" на украинский язык. По их мнению, озвучка испортила качество сериала.

Дело в том, что дубляж сделан на скорую руку, что сильно заметно. Зритель не может узнать голоса любимых актеров, из-за чего возникает диссонанс при просмотре. А еще невозможно расслабиться, смотря любимую серию, поскольку приходится спешно искать перевод редких слов вроде "маруда".

"Всё было прекрасно: настоящий голос актёров, эмоции, а тут вот это прям слушать не хочется", — пишет одна из телезрительниц.

В качестве альтернативы, по мнению поклонников сериала, стоило сделать субтитры. Это позволило бы сохранить непереводимую игру слов и интонации актеров.

"Я балдею от перевода на украинский "Великолепного века", но "Сваты" — это ужас. Пропала изюминка и колорит, видно, что делалось наспех", — пишет другая поклонница сериала.

Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который вступил в силу в 2019 году, единственным государственным языком в Украине считается украинский. Он обязателен во всех сферах жизни страны. Именно поэтому постепенно переводятся на мову все фильмы и сериалы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.