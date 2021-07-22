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Финальная серия "Локи" завершилась важным моментом для франшизы

Кино

Чтобы было проще рассказать о шестой серии, нужно вернуться к главным моментам сезона. Бог лжи и обмана Вселенной Marvel уводит из-под носа команды Мстителей камень бесконечности и телепортируется в другую часть планеты. Однако радость победы была недолгой, поскольку секретная организация TVA арестовывает Локи. Перед главным героем стоит выбор: взяться за совместное выполнение задания или быть уничтоженным.

Финальная серия "Локи" завершилась важным моментом для франшизы

"Тот, кто остаётся", или Канг Завоеватель

В сериале напрямую не называется имя Канга Завоевателя, но на это указывают отсылки. Так, герой Мейджерса говорит, что ему давали множество имен, одно из которых "Завоеватель".

Игра чисел тоже наводит мысль на Канга. Мобиус в финальном эпизоде упоминает 63 ответвления от Священной линии времени. А в 1963 году впервые в комиксах Marvel появляется Завоеватель. Самая ранняя его версия живет в мире "Земля-6311".

Локи переходит на светлую сторону

В ходе разговора с Мобиусом и Равонной привычный всем властолюбец Локи говорит о захвате Священного Таймлайна в шутку. В финальной битве с Сильвией главный герой решительно действует против смены правления, поскольку "цена будет слишком высока". Чего действительно пытается добиться Бог лжи и обмана, остается только догадываться.

Начало новой эры

В финале шестой серии произошла завязка глобального сюжета четвертой фазы киновселенной Марвел. Появляется новый злодей, который управляет временем. Это всего лишь маленький пазл от будущих историй. Известно точно, что поступок Сильвии повлияет на сюжет в "Докторе Стрэндже и мультивселенной безумия".

Дата выхода второго сезона назначена на 15 мая 2022 года.
Дата выхода "Доктора Стрэнджа и мультивселенной безумия" состоится 25 марта 2022 года.

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ЛОКИ. 6 СЕРИЯВ финале шестой серии произошла завязка глобального сюжета четвертой фазы киновселенной Марвел. Появляется новый злодей, который управляет временем.ИНАЛ ПОЛНЫЙ РАЗБОР | Доктор Стрэндж 2 и Человек-Паук 3 / Связь Проектов
Автор: Дарья Плесовских, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Дарья Митина
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