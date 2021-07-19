86-летний Василий Ливанов рассказал о творческих планах

19 июля отмечает день рождения советский и российский киноактёр, режиссёр Василий Ливанов. Ему исполнилось 86 лет.

В интервью изданию NEWS. ru народный артист рассказал о своем здоровье, а также поделился профессиональными планами.

Ливанов сообщил, что, к счастью, не болел COVID-19, и вообще не жалуется на самочувствие.

В настоящее время кинорежиссёр продвигает фильм об Этьене Фальконе. 12 декабря исполняется 305 лет со дня рождения французского скульптора, автора памятника Петру I, который установлен на Сенатской площади в Петербурге.

"Это было по желанию императрицы Екатерины Великой, по рекомендации Дидро и Вольтера. В фильме я выступаю не только в качестве режиссёра, но и как автор сценария, и режиссёр-постановщик, и отчасти продюсер", — пояснил народный артист.

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