"Такси-блюз" - одна из главных ролей Петра Мамонова

11 мая 1990 года на кинофестивале в Каннах состоялась премьера дебютной картины Павла Лунгина "Такси-блюз", в которой главную роль исполнил ушедший из жизни 15 июля Петр Мамонов - лидер культовой группы "Звуки Му".

На том фестивале советско-французская драма "Такси-блюз" о дружбе простого советского таксиста Ивана Шлыкова (Петр Зайченко) и блюзового саксофониста Алексея Селивёрстова (Петр Мамонов) получила приз за лучшую режиссуру.

После громкого успеха в Каннах Лунгин и Мамонов перестанут сотрудничать на долгих 16 лет. Их воссоединение в 2006 году подарит российскому и мировому кинематографу еще один шедевр под названием "Остров".

Еще через три года Петр Мамонов сыграет Ивана Грозного в исторической драме Павла Лунгина "Царь", за которую в 2010 году удостоится премии "Ника" в номинации "За лучшую мужскую роль".

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