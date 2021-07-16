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"Такси-блюз" - одна из главных ролей Петра Мамонова

Кино » Российское кино

11 мая 1990 года на кинофестивале в Каннах состоялась премьера дебютной картины Павла Лунгина "Такси-блюз", в которой главную роль исполнил ушедший из жизни 15 июля Петр Мамонов - лидер культовой группы "Звуки Му".

Такси блюз

На том фестивале советско-французская драма "Такси-блюз" о дружбе простого советского таксиста Ивана Шлыкова (Петр Зайченко) и блюзового саксофониста Алексея Селивёрстова (Петр Мамонов) получила приз за лучшую режиссуру. 

После громкого успеха в Каннах Лунгин и Мамонов перестанут сотрудничать на долгих 16 лет. Их воссоединение в 2006 году подарит российскому и мировому кинематографу еще один шедевр под названием "Остров". 

Еще через три года Петр Мамонов сыграет Ивана Грозного в исторической драме Павла Лунгина "Царь", за которую в 2010 году удостоится премии "Ника" в номинации "За лучшую мужскую роль". 

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Трейлер фильма "Такси-блюз"
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Дарья Митина
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