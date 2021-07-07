Кирилл Серебренников и его эротические переживания о русских елках

6 июля стартовал кинофестиваль Канны-2021. Среди 24 картин-участников фестиваля свой новый фильм "Петровы в гриппе" представит российский режиссер театра и кино Кирилл Серебренников.

Петровы в гриппе - тизер

Отвечая на вопросы Комсомольской правде, Серебренников не обошелся без эпатажа, чем сразу же привлек внимание СМИ. В свойственной ему манере, как бы невзначай, режиссер немного порассуждал о новогодних елках и связанных с ними детскими травмами и эротическими переживаниями.

Наверное смысл этих слов станет более понятен после просмотра фильма, который выйдет в российский прокат 7 сентября.

Фанаты Серебренникова предрекают "Петровым в гриппе" место в списке традиционных российских новогодних фильмов. А сам Серебренников предлагает, наоборот, в Новый год не смотреть кино, а "встречаться с друзьями, ходить на лыжах, пить глинтвейн, гулять в лесу, любить друг друга!".

Вопреки мейнстриму Серебренников предложил звезде современного русского кино Александру Петрову в своем фильме небольшую второстепенную роль, на что получил отказ, который сразу же прокомментировал: "Петров в роли Петрова - это уже как-то слишком".