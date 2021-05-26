Максим Бриус: "Турист" будет двигать вперед российский кинематограф

Российский фильм "Турист" демонстрирует не только продуманный сценарий, но и отличную визуальную составляющую, что поможет продвижению российского кинематографа.

Такое мнение выразил в беседе с журналистами режиссер Максим Бриус. Премьера фильма "Турист" состоялась на телеканале НТВ на прошлой неделе. События разворачиваются в Центральноафриканской Республике, куда главный герой прибыл по долгу службы. Его задача — обучать местную армию основам тактики ведения боя. Однако в это время страна оказывается на грани гражданской войны из-за коалиции бандформирований, которые объединились ради свержения законного президента.

Фильм рассказывает о событиях, которые происходили в ЦАР всего несколько месяцев назад. Сейчас бандформирования практически полностью уничтожены правительственными силами. Местные жители благодарят национальную армию и российских союзников, которых западные СМИ связывают с "ЧВК Вагнера"*.

Съемочная группа продемонстрировала весь свой профессионализм во время работы над фильмом в сложных климатических условиях с международным актерским составом. "Турист" — первый фильм, выпущенный в прокате на санго (диалект, на котором разговаривают центральноафриканцы).

Режиссер Максим Бриус высоко оценил не только смысловой посыл картины, но и визуальную составляющую.

"Фильм однозначно снят качественно. Картинка мне понравилась. И ритм понравился, и визуально, и работа актеров, и локация, где это снималось. Это одна из тех работ, которые будут двигать вперед российский кинематограф", — уверен Бриус.

Он добавил, что американцы не стесняются делать подобные фильмы. Поэтому российским киноделам также стоит чаще рассказывать зрителю о людях, которые занимаются такой мужественной работой.

* - "ЧВК Вагнера" называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящих из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.