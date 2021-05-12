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"Прабабушка лёгкого поведения" победила "Гнев человеческий"

Кино

Российская комедия с Александром Реввой в главной роли превзошла по посещаемости триллер Гая Ричи.

"Прабабушка лёгкого поведения" победила "Гнев человеческий"

Авантюрная картина Марюса Вайсберга "Прабабушка лёгкого поведения. Начало", по данным ЕАИС, заняла лидирующее место национальной кассы.

Коммерческие сборы фильма за прошедшие выходные составили около 155 млн рублей.

Далее рейтинг зрительских предпочтений заняли фильмы "Гнев человеческий" (124 млн) и "Девятаев" (106 млн).

Такой успех эксперты объясняют тем, что у фильма не было комедийных конкурентов. То есть, если любители кино хотели просто отдохнуть и посмеяться, они выбирали забавную картину с переодеванием.

"У "Прабабушки" нормальная наработка, с учётом того, что фильм был расписан очень широко. Комедии продолжают оставаться в топе зрительских предпочтений, именно это позволило "Прабабушке" возглавить десятку лидеров", — цитируют "Известия" слова президента сети кинотеатров КАРО Ольги Зиняковой.

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Прабабушка легкого поведения. Начало - Трейлер 2021
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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