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Какие фильмы предлагают зрителю кинотеатры в мае

Кино

На майских выходных россияне отправились не только на природу, но и в кинотеатры. Что посмотреть из новинок, насколько они популярны у нашего зрителя, рассказали "Известия".

Какие фильмы предлагают зрителю кинотеатры в мае

В прокат наконец-то вышла третья часть комедии "Прабабушка легкого поведения. Начало". Премьера намечалась на новогодние праздники. Потом её несколько раз переносили. И вот сейчас мы сможем узнать, с чего все начиналось. Действие комедии разворачивается во время Олимпиады 1980 года в Москве. В ролях Дмитрий Нагиев и Александр Ревва.

Еще один популярный фильм этой весны — "Восемь сотен" режиссера Гуань Ху. Его окрестили китайским вариантом "28 панфиловцев". По отзывам критиков — это очень дорогое и зрелищное кино.

Любителям триллеров можно посмотреть "Ангел мести". При этом, как пишут СМИ, нет зрителя или критика, которому бы фильм понравился. Но есть большой плюс — поклонники Моргана Фримена увидят его в новом амплуа.

Юное поколение приглашают в кинотеатры насладиться полнометражным мультфильмом о пчёлке Майе. "Пчёлка Майя: Медовый движ" расскажет о новых приключениях неразлучных друзей Майи и Вилли. Их ждёт захватывающее путешествие.

"Смешарики и друзья в кино. Выпуск 1" — новый конкурент сборнику "Мульт в кино". Новые и старые персонажи такие как "Смешарики", "Фиксики", "Бодо Бородо", "Тима и Тома" и более длинный выпуск — 55 минут порадует самых юных зрителей, которые наверняка оценят такой формат.

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Прабабушка легкого поведения. Начало - Трейлер 2021
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь
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