Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель Башкирии получил пожизненный срок за убийство шести пенсионеров
По закону и без пустословия: Путин высказался о грядущих выборах в ГД
В Турции начали массово избавляться от отелей
Кешбэк за путёвки для школьников запустят в мае
В РБ радикально решили вопрос с товарами "недружественных компаний"
Самолёт с неисправными шасси совершил аварийную посадку в Симферополе
Госдума готова поддержать перенос длинных выходных с января на май
Расчёсывают нервы: консул РФ в Одессе - non grata
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения энцефалитом через молоко

Новый фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил российский прокат

Кино » Зарубежное кино

22 апреля в кинотеатрах России и СНГ состоялась премьера боевика британского режиссёра Гая Ричи "Гнев человеческий". Новый фильм возглавил российский прокат, собрав с 22 по 25 апреля 290 млн рублей.

Новый фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил российский прокат

Кинокартина превзошла прошлую работу режиссёра — фильм "Джентльмены".

В день выхода "Джентльмены" собрали 39,1 млн рублей, а в первый выходной день — 292,1 млн рублей. На эти показатели повлияли праздничные выходные в честь Дня святого Валентина.

Фильм "Гнев человеческий" повествует о загадочном герое, который занимается поисками заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе, чтобы жестоко с ним расправиться.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова в интервью изданию "Известия" сообщила, что "Гнев человеческий" продолжит собирать кассу в праздничные дни. По мнению эксперта, в России посещаемость сдерживается коронавирусными ограничениями на заполняемость залов.

На втором месте по кассовым сборам находится фильм Данилы Козловского "Чернобыль". За минувшие выходные картина собрала 77,1 млн рублей. Третью строчку рейтинга занял фантастический боевик "Мортал Комбат", собравший 41 миллион рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Стоит ли смотреть "Гнев человеческий"? Разбираем новый фильм Гая Ричи
Автор: Снежана Шахова
Последние материалы
В РБ радикально решили вопрос с товарами "недружественных компаний"
Самолёт с неисправными шасси совершил аварийную посадку в Симферополе
Какую роль Россия играет в белорусских событиях
Новый фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил российский прокат
Госдума готова поддержать перенос длинных выходных с января на май
Расчёсывают нервы: консул РФ в Одессе - non grata
Как "средняя зарплата по стране" вводит в заблуждение Росстат
Роспотребнадзор предупредил о риске заражения энцефалитом через молоко
"Заявочка на будущее": о главе Минздрава Украины, вакцине и политике
Россиянка сняла порно с дочерью и сыном, за что может получить 15 лет
Популярное
Точка зрения
Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"

Политика Казахстана в отношении русских вызывает вопросы в России. Что будет, если к власти в Казахстане придут националисты "майданного" типа.

Русские в Казахстане живут на "пороховой бочке"
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Новости Европы
Сын погибшего при взрывах в Врбетице ответил Земану
Мир. Новости мира
Радость для Москвы: глава МВД Чехии оценил слова президента о Врбетице
Мир. Новости мира
Лукашенко по-прежнему не хочет "разговаривать" с Россией
Василий Амирджанов Власти ограничат просветительскую деятельность Василий Амирджанов Любовь Степушова У Эстонии не получится сказать гадости в лицо Путину Любовь Степушова Андрей Мартынюк 2 Владимир 2: может сбыться мечта Зеленского - встретиться с глазу на глаз с Путиным Андрей Мартынюк
Новости Украины
Политологи обсудили присоединение к РФ части Украины
Военные новости
Президент подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Политика. Новости и аналитика
Создатели "Спутника V" прокомментировали отказ Бразилии от вакцины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников