Новый фильм Гая Ричи "Гнев человеческий" возглавил российский прокат

22 апреля в кинотеатрах России и СНГ состоялась премьера боевика британского режиссёра Гая Ричи "Гнев человеческий". Новый фильм возглавил российский прокат, собрав с 22 по 25 апреля 290 млн рублей.

Кинокартина превзошла прошлую работу режиссёра — фильм "Джентльмены".

В день выхода "Джентльмены" собрали 39,1 млн рублей, а в первый выходной день — 292,1 млн рублей. На эти показатели повлияли праздничные выходные в честь Дня святого Валентина.

Фильм "Гнев человеческий" повествует о загадочном герое, который занимается поисками заказчика серии многомиллионных ограблений в Лос-Анджелесе, чтобы жестоко с ним расправиться.

Президент сети кинотеатров КАРО Ольга Зинякова в интервью изданию "Известия" сообщила, что "Гнев человеческий" продолжит собирать кассу в праздничные дни. По мнению эксперта, в России посещаемость сдерживается коронавирусными ограничениями на заполняемость залов.

На втором месте по кассовым сборам находится фильм Данилы Козловского "Чернобыль". За минувшие выходные картина собрала 77,1 млн рублей. Третью строчку рейтинга занял фантастический боевик "Мортал Комбат", собравший 41 миллион рублей.

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