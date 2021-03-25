"Пять с плюсом": стартует первый сериал, снятый соцсетью

В прокат выходит сериал, созданный командой социальной сети "Одноклассники". Ситком "Пять с плюсом" снимали во время пандемии. Первая серия приурочена к 15 — летию соцсети.

Премьера состоится 25 марта в 20:00 в в эфире вечернего шоу "ОК на связи!". После чего первый эпизод можно будет смотреть в группе проекта.

Сериал рассказывает о взаимоотношениях людей. Первая серия о том, как молодая пара Оля и Стас, которую играют Лукерья Ильяшенко и Артем Цуканов, получив в подарок от родителей квартиру в Москве, решают сдать комнаты своим знакомым, чтобы накопить денег на свадьбу.

"В сериале представлены очень яркие самобытные персонажи и сами актеры — это люди с яркими характерами. Например, один из моих любимых героев — это вернувшийся с Бали просвещенный Витя (Дмитрий Ендальцев), который завершает каждую серию своим видеоблогом "Будда на диване" в OK Live. Мы очень рады, что получилось объединить таких разных характерных героев в готовом продукте, который у нас получился" — рассказала на презентации сериала Екатерина Сергеева, руководитель продюсерской и контентной дирекции видеоплатформы Mail. ru Group. "Это сериал, который понравится всем, нельзя делить зрителя по определенным категориям, ведь бывают очень молодые взрослые и бывают очень старые молодые, поэтому все будет зависеть от того, насколько люди будут готовы воспринимать сюжет" — делится своими впечатлениями Артём Цуканов, исполнитель главной роли Стаса в сериале.

Одноклассники — первая соцсеть в стране, которая произвела собственный сериал. Съемки длились более года. Ситком состоит из 10 серий.