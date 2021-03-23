Дочь Анастасии Заворотнюк хотела бы покинуть Россию

О желании покинуть Россию заявила дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна. Об этом она пишет в своем Instagram.

"Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать, в 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 — из Лондона в Нью Йорк, в 23 — обратно в Москву. У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь", — утверждает она.

Сейчас в качестве такого "убежища" Анна рассматривает какое-то теплое место возле моря или океана. Ей кажется, что там "дыра в груди зарастет".

Ранее Анна ответила на вопросы, почему она не хочет говорить о состоянии здоровья своей тяжелобольной матери. Девушка сказала, что предпочитает просто молиться и верить в то, что её мама победит болезнь.