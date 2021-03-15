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Минкульт заявил, что ничего не сокращал в фильме "Супернова"

Кино

Поступившая в Минкультуры кинокартина Гарри Макквина "Супернова" изначально была в сокращенном виде, такой ее направил прокатчик — World Pictures.

Такое заявление сделали "Интерфаксу" в ведомстве, отметив также, что само министерство не разрешает и не запрещает сцены. Фильм повествует об отношениях двух немолодых геев, у одного из которых обнаружена деменция. "Не поступившая" сцена описывает то, как пара пытается заняться сексом, но из-за болезни этого человека у них ничего не получается", отмечают в СМИ.

"Документы соответствовали установленным требованиям для получения прокатного удостоверения и классификации фильма "18+ - запрещено для детей", — уверяют в министерстве.

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Автор: Михаил Закурдаев
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