Поступившая в Минкультуры кинокартина Гарри Макквина "Супернова" изначально была в сокращенном виде, такой ее направил прокатчик — World Pictures.
Такое заявление сделали "Интерфаксу" в ведомстве, отметив также, что само министерство не разрешает и не запрещает сцены. Фильм повествует об отношениях двух немолодых геев, у одного из которых обнаружена деменция. "Не поступившая" сцена описывает то, как пара пытается заняться сексом, но из-за болезни этого человека у них ничего не получается", отмечают в СМИ.
"Документы соответствовали установленным требованиям для получения прокатного удостоверения и классификации фильма "18+ - запрещено для детей", — уверяют в министерстве.
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