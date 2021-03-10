Выбрано 20 финалисток кастинга на съемки фильма в космосе

В финал кастинга на главную роль в фильме, который частично будут снимать в реальном космосе, прошли двадцать финалисток из трех тысяч изначальных претенденток.

При этом шанс "вырваться с Земли" получили как профессиональные актрисы, так и женщины иных профессий. В их числе пилот, психолог, научный сотрудник и не только. В марте все они пройдут медкомиссию, а известно, что для космонавтов она очень строгая. Отобрать окончательно намерены двоих.

Как сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст, сами съемки начнутся в октябре 2021 года. Вместе с актрисами в космос предстоит отправиться и режиссеру Климу Шипенко.

Ранее Роскосмос предложил создать целый телеканал, посвященный космической тематике.