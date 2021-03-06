Николас Кейдж женился в пятый раз

Пятый в своей жизни брак заключил 57-летний голливудский актер Николас Кейдж. Его супруга Рико Шибату родом из Японии и на четыре года моложе его старшего сына.

По данным Daily Star, выйдя замуж, она взяла фамилию Кейджа. До этого они не смогли видеться полгода, и для обручения использовали приложение FaceTime.

Пока брак радует стабильностью при том, что только летом 2019 года Николас прожил вместе с визажисткой Эрикой Койке лишь четыре дня, уверяя потом, что свадьба игралась в непонимании того, что они сами делают. Ох уж этот алкоголь.

Первой женой Кейджа была американская актриса Патрисия Аркетт, затем он женился на Лайзе Мари Пресли, дочери Элвиса Пресли, а третью свадьбу он сыграл с официанткой Элис Ким.

Ранее Лолита Милявская поведала прессе, что решила не тратиться на свадьбу, просто обменявшись с любимым за обедом смешными амулетами.