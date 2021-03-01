Очередной триумф фильма "Борат 2", собравшего ранее восторженные отзывы многих кинокритиков, понятен. Для "Золотого глобуса" фильм сделал главное — показал, что творится в политической повестке США.

Как рассказал президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов, "Бората 2" стоит рассматривать как картину, "более точно заточенную под политическую актуальность". В своём комментарии для "Общественной службы новостей" эксперт подчеркнул: сегодня данный фильм очень актуален для американского зрителя.

"У Барона Коэна всегда под это дело всё заточено. Тут победа скорее была среди нескольких картин, которые заточены под политическую актуальность. И вот "Борат" оказался более точно на это ориентирован.

Кроме того, это талантливая, остроумная, жёсткая комедия. Абсолютно беспринципная и не оглядывающаяся на цензурные ограничения. Поэтому победа была заслуженной.

Заточенность под политическую повестку отнюдь не отнимает её ценности. Ценность картины — это талант людей, её создававших", — прокомментировал Разлогов.