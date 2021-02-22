Скончался актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов

На 71-м году жизни скончался заслуженный артист Александр Жданов. Об этом сообщил Театр "На Литейном".

"Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой, Театр "На Литейном" светился его улыбкой", — сказано в сообщении театра.

Жданов стал известен после съёмок в сериале "Улицы разбитых фонарей".