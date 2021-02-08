Актёр "Счастливых вместе" рассказал о продолжении сериала

В своё время актёр Павел Савинков сыграл Толика в популярном сериале "Счастливы вместе". Сейчас артист категорически против съёмок продолжения сериала.

По его словам, это нецелесообразно и не имеет смысла.