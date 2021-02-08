В своё время актёр Павел Савинков сыграл Толика в популярном сериале "Счастливы вместе". Сейчас артист категорически против съёмок продолжения сериала.
По его словам, это нецелесообразно и не имеет смысла.
"Во всем мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна, как нигде. Чего стоит одна только "Дискотека 80-х". Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать", — отметил Савинков.
Американские инвестиции в Казахстане — это 410 совместных предприятий и $45 млрд. Означает ли это, что Казахстан решил окончательно отказаться от Евразийского союза и начал отходить от России, интегрироваться с другими партнерами?