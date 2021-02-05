Скончался трёхкратный обладатель "Оскара" Кристофер Пламмер

Актёрская карьера Кристофера Пламмера началась в далёком 1946 году. А обладателем заветного "Оскара" он впервые стал только в 2010.

Трёхкратный обладатель премии "Оскар" и множества других наград, канадский актёр Кристофер Пламмер мирно скончался сегодня в своём доме в штате Коннектикут, США. Элен Тейлор, его жена и лучший друг на протяжении более полувека, была рядом с ним до последнего вздоха, сообщает Deadline. Пламмеру был 91 год.

"Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию с великолепными старомодными манерами, самоуничижительным юмором и музыкой слов. Он был национальным достоянием, глубоко ценившим свои канадские корни. Благодаря своему искусству и человечности, он коснулся всех наших сердец, и его легендарная жизнь будет продолжаться для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами", — заявил его менеджер Лу Питт.

За свою карьеру, длившуюся около 75 лет, на счету Кристофера Пламмера набралось более 100 фильмов и множество ролей в театральных постановках. Среди самых известных его работ — "Звуки музыки" (1965), "Ватерлоо" (1970), "Поющие в терновнике" (1983).