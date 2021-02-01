Советский и российский рок-музыкант, композитор, режиссёр театра и кино Гарик Сукачёв планирует снять документальный фильм о легендарной болельщице клуба ЦСКА по имени Машка.

Сначала будут сняты игровые сцены, рассказал он в интервью программе "Синемания" на "Радио 1".

"Мы всё нашли: как её звали по-настоящему, какова её семья, откуда она родом, когда она скончалась. Её, к сожалению, не стало в 2002 году. Вот об этом будет кино", — сообщил Сукачёв.

Об идее артиста снять фильм о знаменитой болельщице ЦСКА стало известно летом прошлого года.

"Во-первых, нужно было занять себя чем-то во время пандемии, а во-вторых, я уже давно перестал стучаться в закрытые двери. Я понял, что выход для меня в документальном кино. Я снимаю его иначе, как-то по-своему.

Мои сбережения мне позволяют не ходить по дяденькам и тётенькам, чтобы сидеть у них в прихожих и доказывать, что им нужно то, что на самом деле не нужно", — пояснил собеседник "Радио 1".