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Хиллари Клинтон снимет телевизионную драму о курдских женщинах-бойцах

Кино » Зарубежное кино

Хиллари и Челси Клинтон продюсируют телесериал про подвиги женщин-курдских боевиков в Сирии.

Хиллари Клинтон снимет телевизионную драму о курдских женщинах-бойцах

Клинтоны через свою компанию Hidden Light Productions приобрели телевизионные права на книгу Гейл Цемах Леммон "Дочери Кобани: история восстания, мужества и справедливости".

Книга рассказывает о женской курдской группировке, прославившейся борьбой с "ДАИШ* (ранее ИГИЛ*) на севере Сирии. С американской, естественно, помощью.

"Дочери Кобани — это необыкновенный рассказ о храбрых, дерзких женщинах, борющихся за справедливость и равенство", — сказала Хиллари Клинтон.

Сложные взаимоотношения

Семья Клинтон имеет долгую историю отношений с женским ополчением (YPJ)- подразделением Отрядов народной самообороны (YPG), которые уже более четырех десятилетий ведут малоинтенсивный конфликт с Турцией, а в 1990-х годах была объявлена террористической группой администрацией Билла Клинтона.

Идеологический лидер обеих группировок Абдулла Оджалан был захвачен Турцией якобы с помощью ЦРУ в 1999 году.

Будучи госсекретарем, Хиллари Клинтон выступала за вооружение YPG и YPJ во время Гражданской войны в Сирии. Поставки оружия начались в 2015 году, и боевики YPG/YPJ рассчитывали на американскую воздушную поддержку, чтобы отбить ДАИШ *с 2016 года, но в течение этого времени США также позволяли оружию попадать в руки тех же джихадистских группировок, против которых воевали женщины.

То, что YPG в настоящее время охраняют нефтяные месторождения на севере Сирии и не намерены возвращать их сирийскому президенту Башару Асаду, несомненно, является бонусом для Клинтон, которая еще в 2012 году заявила, что "Асад должен уйти!"

Так фильм о курдах или просто назло Трампу?

Исходный материал также не является полностью нейтральным. Леммон-старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, неоконсервативного мозгового центра.

Она выступила против планируемого вывода войск бывшего президента США Дональда Трампа из Афганистана, во всеуслышание осудила его уход из Сирии и осудила участие России в сирийской войне — даже несмотря на то, что кампания Москвы была широко признана разрушающей большую часть территориальных завоеваний ДАИШ*.

Автор: Ольга Лебедева
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