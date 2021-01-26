Известному французскому режиссёру Люку Бессону не выдвинули обвинения в изнасиловании. Его статус по этому делу изменили на "ассистированный свидетель".

"Это слушание в Париже является частью продолжающегося судебного разбирательства, которое началось с расследования, проведенного полицией и прокурором, которое оправдало Люка Бессона и установило, что никаких преступных действий не было.

Господин Бессон продолжает в полной мере сотрудничать с властями и отрицать все обвинения, выдвинутые против него, и надеется восстановить репутацию", — сообщил адвокат режиссёра Майкл Камп.