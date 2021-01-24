В начале 2021 года ушёл из жизни знаменитый актёр Владимир Коренев. Только сейчас вдова артиста смогла сообщить детали смерти своего мужа.
По её словам, Коренев ушёл без мучений, находясь в коме. Ранее он заболел коронавирусом.
"Мы в апреле должны были 60 лет со дня свадьбы отпраздновать. Мы были счастливой семьей. Он обожал дочь и внука. Про внука всегда говорил: "Мой любименький". Был очень нежным с ним. Слава богу, что он умер в коме. Он ничего не слышал уже в последние дни жизни. Не хотел, чтобы я переживала за него", — рассказала Алевтина Константиновна.
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