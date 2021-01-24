Вдова Владимира Коренева сообщила обстоятельства смерти актёра

В начале 2021 года ушёл из жизни знаменитый актёр Владимир Коренев. Только сейчас вдова артиста смогла сообщить детали смерти своего мужа.

По её словам, Коренев ушёл без мучений, находясь в коме. Ранее он заболел коронавирусом.