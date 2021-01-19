Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт задумался о завершении актёрской карьеры после рождения дочери.
Недавно у него родилась малышка, которую решили назвать Уэнсдэй (в переводе с английского — "среда"). Сейчас Гринт активно интересуется строительством, столярным делом, а также занялся изготовлением керамической посуды.
"Поттер" появился в слишком молодом возрасте, и мне было трудно иметь дело со славой…" — сказал актёр журналистам.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на многочисленные комментарии западных политиков по ситуации с задержанием Алексея Навального.