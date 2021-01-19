Звезда "Гарри Поттера" решил уйти из кино

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт задумался о завершении актёрской карьеры после рождения дочери.

Недавно у него родилась малышка, которую решили назвать Уэнсдэй (в переводе с английского — "среда"). Сейчас Гринт активно интересуется строительством, столярным делом, а также занялся изготовлением керамической посуды.