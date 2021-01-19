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Звезда "Гарри Поттера" решил уйти из кино

Кино » Зарубежное кино

Звезда серии фильмов о Гарри Поттере Руперт Гринт задумался о завершении актёрской карьеры после рождения дочери.

Недавно у него родилась малышка, которую решили назвать Уэнсдэй (в переводе с английского — "среда"). Сейчас Гринт активно интересуется строительством, столярным делом, а также занялся изготовлением керамической посуды.

"Поттер" появился в слишком молодом возрасте, и мне было трудно иметь дело со славой…" — сказал актёр журналистам.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Надежда Яковлева
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