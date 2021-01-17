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Фиби из "Друзей" рассказала, чего ждать от шоу по мотивам сериала

Кино

Судя по рассказу актрисы, это будет какая-то фантастическая импровизация.

Фиби из "Друзей" рассказала, чего ждать от шоу по мотивам сериала

Лиза Кудроу, которую зрители полюбили за роль творческой и непредсказуемой Фиби из культового американского сериала "Друзья", приоткрыла завесу тайны и объяснила, чего ждать поклонникам от возвращения на экраны героев любимого сериала. 

"Перед нами стоит много задач, но мы уже отсняли некоторые вещи. Я уже участвовала в съемках, так что работа, определенно, идет. Но там нет сценария. Мы не изображаем наших героев. Мы просто собрались все вместе, что само по себе случается очень редко, тем более перед публикой — последний раз это было в 2004 году. Мне кажется, получится здорово. Мы все хотим, чтобы это произошло. Просто нужно подождать, пока не станет безопасно. В этом шоу не будет сценария, и нам нужна живая аудитория. Без нее ничего не получится", — рассказала артистка.

Автор: Елена Былкина
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