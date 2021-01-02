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Мягков назвал "извращением" ежегодный показ "Иронии судьбы"

Кино » Российское кино

Прошедший новогодний праздник стал юбилейным для фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром" — картина отметила своё 45-летие.

И как бы ни возмущались некоторые телезрители, приключения Жени Лукашина, попавшего не по доброй воле в Ленинград, снова показали практически на всех телеканалах. А как иначе, если история эта за столько лет стала одним из символов Нового года?

Однако, как оказалось, традиция "каждый год 31 декабря смотреть "Иронию судьбы", раздражает даже исполнителя главной роли.

Актёр Андрей Мягков признался в этом в интервью КП:

"Нельзя сказать, что это мой любимый фильм, потому что каждый год показывать по несколько раз любой шедевр — это извращение, это покажется надоедливым. Нельзя надоедать зрителю", — сказал он.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
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