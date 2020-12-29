На телевидении выходит очередной сериал с Ефремовым

Телеканал ТНТ анонсировал премьеру нового сериала "Полёт", в котором снялся Михаил Ефремов.

В картине артист сыграл персонажа, который также, как и актёр, справляется с зависимостью. Примечательно, что в сериале снялся и старший сын Ефремова — Никита.