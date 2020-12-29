Телеканал ТНТ анонсировал премьеру нового сериала "Полёт", в котором снялся Михаил Ефремов.
В картине артист сыграл персонажа, который также, как и актёр, справляется с зависимостью. Примечательно, что в сериале снялся и старший сын Ефремова — Никита.
"Первой киносериальной премьерой ТНТ в 2021 году станет "Полет" — психологическая драма Петра Тодоровского-младшего, который выступил и сценаристом, и режиссером проекта. Это история о том, как один неслучившийся полет кардинально изменил жизни нескольких человек", — сказано в сообщении канала.
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