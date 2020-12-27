В Новой Зеландии завершились съёмки сериала "Властелин колец" по мотивам одноименного произведения Дж. Р. Р. Толкина.

Об этом сообщает издание The Independent.

Съёмки стартовали в январе текущего года, однако вскоре они были приостановлены из-за пандемии коронавируса. О завершении съёмок сообщил режиссёр картины Хуан Антонио Байона.

"Последний кадр из Новой Зеландии. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить эту невероятную землю и ее прекрасных людей за все то, что здесь происходило последние полтора года. Мне уже не терпится вернуться", — написал он в Instagram.