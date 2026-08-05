Тайная жизнь звезд "Мухтара": знаменитая актриса раскрыла правду о работе с животными

Кинематографу необходимо сместить фокус на воспитание сострадания у детей через истории о животных, а к созданию таких проектов важно активнее привлекать студентов профильных вузов. Об этом заявила актриса, певица и режиссер Оксана Сташенко на церемонии закрытия Международного фестиваля "Белый Бим".

Фото: пресс-служба Международного фестиваля "Белый Бим" is licensed under public domain Оксана Сташенко

В эксклюзивном интервью Pravda.Ru артистка рассказала о своем опыте работы с четвероногими актерами, психологических аспектах режиссуры и объяснила, почему современное кино все чаще приобретает "женское лицо".

— Оксана, если вернуться в детство и вспомнить какие фильмы о животных больше всего вам запали в душу, то какие это будут фильмы?

— Конечно, фильм "Белый Бим", сильное и серьезное кино, и замечательно, что фестиваль о животных назван именно в честь этой картины. Но вначале были мультфильмы "Варежка", "Маугли", где мы узнали характер и взаимоотношения человека и животных, как братьев равных.

В моем детстве был очень популярный польский фильм "Четыре танкиста и собака". Мы играли во дворе в этот фильм, кто-то был танкистом, а кто-то собакой… Потом фильм "Леси", "Дикая собака Динго", "Бэмби" — это все потрясающие фильмы моего детства. Еще назову мультфильм "Ежик в тумане" — это высокодуховный мультипликационный шедевр.

Я сама много снималась с животными, восемнадцать с половиной лет играла в фильме "Возращение Мухтара". За время сериала было девять собак, я знала их характеры, научилась раскрывать эти характеры, и не относилась к животным панибратски. Собака точно также, как человек, могла устать, или она не выспалась и плохо себя чувствовала, или погода на нее влияла, поэтому к собаке обязательно нужно было быть очень внимательной.

Я снималась с черной хрюшкой Капитолиной, с поросенком в фильме "Парижане", и дала ему кличку Пежо, и все его потом так звали. Снималась с крокодильчиком в мини — сериале "Ха-Ха", и еще много с кем.

— Тема защиты животных сегодня в нашем обществе звучит громко, как снимать подобные фильмы?

— Мне кажется, что не только сегодня, а всегда должны сниматься фильмы, которые обращают внимание взрослых на то, как формируется детский характер. Если мы хотим в своей стране видеть в будущем отзывчивых, умных, великодушных людей, то мы должны их формировать. А тем более важно это делать через кино. Всем понятно, что все начинается с семьи, но так получается, что не в каждой семье родители имеют авторитет.

У нас в основном семьи, где прислушиваются к соседу, к другу, даже может к учителю, но только не к родителю. И как формировать авторитет для многих родителей — большая загадка.

Но мне кажется, что очень правильно это делать с помощью фильмов, когда дети вместе с родителями либо идут в кино, либо смотрят дома, причем взрослым не мешало бы учиться культуре просмотра кино, — дома. А это значит — отключать телефоны и отдаваться просмотру фильма, чтобы посмотреть его внимательно, а потом попытаться ответить на вопросы детей, пообсуждать увиденное.

А между прочим, вопросы детей могут заставить взрослых врасплох. И указывают детские вопросы на то, что взрослый даже не заметил. А особенно фильмы о животных, где человек, как царь природы, самый главный из зверей, как никто другой должен осознать свою ответственность перед братьями нашими меньшими.

Родители часто ограждают ребенка от боли, стараются, чтобы он лично никогда не соприкоснулся с ней, поэтому ребенок не знает, что такое оторвать крылья у бабочки — как это больно. Нужно объяснять и рассказывать, и показывать хорошие фильмы, воспитывать в детях сострадание. Родителям необходимо обратить внимание детей, что есть существа, которые не могут за себя постоять.

И фильмы о животных должны быть с хорошим финалом, особенно для детей. Пусть дети увидят, что добро не уходит в никуда, и что добро побеждает. К сожалению, у детей сегодня нет героев кому бы им хотелось подражать — умным и добросердечным людям, именно таких героев и нужно прописывать в сценариях и снимать о них кино.

— А если начнется повальная спекуляция на эту тему?

— Если эти фильмы будут вызывать желание помочь, то никакой спекуляции не будет, безусловно, они будут конкурировать между собой, но ничего в этом плохого нет, если появиться здоровая конкуренции. А что касается спекуляции на эту тему, то нам еще далеко до этого, нам бы привлечь для начала кинематографистов в эту тему.

Необходимо стимулировать появление хорошего кино о животных в первую очередь в молодежной среде. Как можно больше привлекать студентов из киноинститутов, особенно из ВГИКа. Курсы, где учатся создавать кино, приглашать прямо целиком на фестиваль. И не только режиссеров и сценаристов, но и продюсеров, и актеров, операторов. Тогда произойдет прорыв в нашем кино. Надо обязательно объявить конкурс студенческих работ в рамках фестиваля на тему о животных. От этого фестиваль только выиграет и обретет большую уникальность.

— А вы как режиссер взялись бы за тему защиты животных?

— Если бы была такая возможность, то я как режиссер с удовольствием взялась за такой проект. В первую очередь, сняла бы фильм о собаках. Я знаю, как работать с собаками, за эти восемнадцать лет научилась этому, совершенно не боюсь работать с собаками. Сначала нужно, чтобы животное тебя приняло и доверилось тебе, и знало, что ты не причинишь никакой боли и угостишь вкусняшкой.

— Как режиссер в 2023 году вы сняли два короткометражных фильма "Тоша-Мамонтоша" и "Вовка". Расскажите о фильмах, и довольны ли вы прокатной судьбой?

— "Тоша — Мамонтоша" — это лирический фильм, притча, он так и называется — "почти волшебная история". История о том, как ребенок появляется на свет.

Второй фильм "Вовка" — это психологическая драма, в которой отец делает все, чтобы сын ни в чем не нуждался, отдавая работе все свое время и силы. Фильм о том, что родители не понимают, что ребенку нужны не деньги, а их внимание и любовь. Это драматическая история и сыграли ее потрясающе, как дети, так и взрослые.

А еще в двадцать четвертом году я сняла полнометражный фильм "Новогоднее чудо". В этом фильме семьи "Тоши — Мамонтоши" и "Вовки" дружат между собой, едут отмечать Новый год и попадают в волшебные приключения. Это музыкальная лирическая комедия, где главный посыл — каждый может стать волшебником для другого, и совершить невозможное чудо. Главное услышать мечту человека и протянуть ему руку помощи.

У всех моих фильмов была счастливая фестивальная судьба, много призов, зрительское признание. Можно сказать, что режиссура меня захватила, я планирую снимать дальше.

— Сегодня в нашем кино так много женщин режиссеров. А вам близки феминистские идеи? Кто в вашей семье главный?

— Я против феминизма, конечно, но и совсем домострой сегодня — это уже не актуально. Но мне кажется, что если женщина должна быть замужем, то муж — это опора и защита. Муж и жена должны быть не только в одной упряжке, но и заботиться друг о друге, жалеть и любить друг друга. И пусть на меня дамы не обижаются, но за рулем машины полагается все-таки быть мужчине. Пусть мужчины водят, а женщины будут рядом. Но это только мое мнение…

— Может многие дамы не согласятся отдать руль мужчине, но надо отдать должное, что сегодня женщины снимают кино покруче мужчин.

— Что касается женщин — режиссеров, сегодня их время, потому что они более собраннее, целенаправленные, усидчивее. Мужчины не так тонко организованы, как женщины, при этом женщины — режиссеры по свой стойкости и твердости характера не уступают мужчинам. Мое мнение, что сегодня мужчины стали более ведомые, они не хотят брать на себя ответственность, а режиссура — это ответственность.

Есть такое ощущение, что начиная с 90-тых годов мужчины вообще потеряли интерес к кино и это не стимулирует к профессии, а женщины более социально ответственны, и они готовы снимать кино, где будет предложено решение многим проблемам.

В женщине — режиссере больше лирики, ей есть что сказать, они более дипломатичнее, а мужчины бояться провалов. Но повторюсь, это лично мое мнение, и мужчины со мной могут не согласиться.

— Оксана, и последний вопрос. У вас скоро юбилей. Не будем называть эти цифры, но что планируете к юбилею?

— Будем называть цифры — это совершенно прекрасные цифры! Знак зодиака Огненной Лошади повторяется раз в шестьдесят лет.

Я родилась в год Огненной Лошади и совершенно не скрываю, что это мой год, который бывает раз в шестьдесят лет! Я, кстати, люблю китайскую культуру, снималась в девяносто шестом году в Китае в огромном проекте, играла главную роль.

Я говорю по-китайски, у меня есть китайская "мама" — ей 95 лет, она профессор русского языка, китаянка Чень Бао Чень и был китайский "папа" Ци Те, к сожалению, он недавно покинул нас.

У меня очень большая китайская "семья" с дядями и тетями, старшими братьями и сестрами, племянниками и племянницами. Когда я прилетаю в Китай, то мы собираемся за большим столом, дарим друг другу подарки. Мы всегда всем везем русские подарки, мои "китайские родственники" очень любят гжельскую фарфоровую посуду, наши отечественные конфеты, сладости. И я очень люблю все, что связано с китайской культурой, традициями, и ждала с нетерпение свой год Огненной Лошади, так что цифрами меня не напугать.

Поэтому, возвращаясь к юбилею, я его обязательно буду праздновать интересно и ярко. Юбилей будет проходить в прекрасном городе Владимире, так получилось, что совпали числа дня рождения и Кинофестиваля "Киноперемена”. И с удовольствием приглашаю на это событие всех желающих.