Сердце разрывается от масштаба: Наталья Бондарчук рассказала о переменах в российском кино

Заслуженная артистка РСФСР, кинорежиссер Наталья Бондарчук призналась, что поражена качеством современных картин о животных, представленных на первом международном кинофестивале "Белый Бим". О своих творческих планах, связанных с защитой природы, и новых кинопроектах Наталья Бондарчук рассказала в эксклюзивном интервью Pravda.Ru.

Фото: пресс-служба кинофестиваля "Белый Бим" is licensed under public domain Актриса и режиссер Наталья Бондарчук

— Наталья Сергеевна, как только был объявлен старт фестивалю, многие кинематографисты утверждали, что будет сложно собрать хорошие фильмы о животных. А у вас были сомнения?

— Я тоже считала, что это будет очень сложно сделать, и увидев программу была потрясена тем, что какие фильм собрали в конкурс, они необыкновенные. Больше всего меня потрясла картина "Красавица", про бегемотиху в блокадном зоопарке, там прекрасно сыграл мой любимый актер Виктор Сухоруков, он воплотился в нежный образ директора.

По поводу фильмов о животных — могу одно вам сказать, мы постепенно продвигаемся к понимаю высших сфер мироздания, и я всегда ориентируюсь на свое сердце, если чувствую, что меня это трогает, то подключаюсь. Участвовать в жюри согласилась с радостью. И это очень здорово, что у нас появился такой фестиваль в защиту животных.

— В вашей фильмографии есть замечательный фильмы о животных "Детство Бэмби" и "Юность Бэмби".

— Кстати, в этом году исполняется сорок лет фильму "Юность Бэмби", где Николай Петрович Бурляев играет Бэмби в юности. А в прошлом году я летала в Крым, чтобы отпраздновать сорокалетие "Детство Бэмби".

Между прочим, в картине снималось 120 видов животных. Замечательный Михаил Евдокимов вместе со мной озвучивал этих животных под "Этуша", под "Леонова", у меня два бобра в фильме разговаривают друг с другом голосом "Леонова" и "Папанова". Все спрашивали, а что Леонов и Папанов приехали озвучивать бобров? Я, шутя, отвечала: "Да!"

По поводу животных на Первом канале должна была снимать фильм о нерпах, а до этого снимала дельфинов. И неожиданно поняла, что одно — их цивилизация намного обгоняет нашу.

Словарный запас дельфинов превышает запас слов всех наших гениальных поэтов и писателей. Звуки, которые они издают намного шире и глобальнее человеческой речи. А все, потому что мы не знаем всех тайн природы, она великая и непознанная!

Вот, например, когда человек болеет, животное ложится на больное место, и лечит. Животное смотрит в глаза, и хочет что-то сказать, и о чем-то предупредить. Моя собака Бим бегает и все время оглядывается на моего внука, потому что следит за ним, присматривает, она все понимает. Животные — это бездна любви, науки, и нам еще много предстоит разгадать.

— Над чем вы сейчас работаете?

Только что закончила фильм к столетию Инны Макаровой, моей мамы, и возила его на Алтай, поскольку Макарова артистка из Сибири. В Бийске прошел вечер памяти, на который пришла моя родня и много зрителей.

Моя мама родилась 28 июля в городе Тайга, Сибирского края. Жила в Новосибирске, а когда захотела учиться, то поехала в город Алма-Ата. Во время войны там она поступила во ВГИК, потому что институт эвакуировали туда, а потом уже поехала учиться в Москву к Сергею Аполлинариевичу Герасимову.

Все это отображает мой документальный полнометражный фильм, он называется "Дорогой наш человек". Снимала я его в Петербурге, поскольку там в 1958 году снимался советский фильм "Дорогой мой человек". В этом фильме Инна Макарова и Алексей Баталов сыграли главные роли.

И еще документальный фильм снимала в городе Касимов, где уже открылась часть экспозиции дома Инны Владимировна Макаровой. Это кино-парк, примерно — 300 км под Рязанью. У меня большие планы на Касимов поскольку моя мечта, чтобы по реке Ока шел такой маленький кораблик под названием "Инна Макарова". И чтобы люди, которые приехали в Касимов пошли на выставку, которая отображает жизнь артистки Макаровой. Инна Владимировна прожила долгую жизнь — 93 года, снималась в кино до последнего.

И там есть экспозиции — ранние годы Сергея Фёдоровича Бондарчука и Андрея Игоревича Малюкова, это мой двоюродной брат, который в Касимове снимал мою маму. Тут все взаимосвязано, это большой проект, думаю, что это на годы вперед.

Потому что в Москве такие проекты есть, а вот ближе к Рязани, где есть деревеньки, где еще коровы ходят, где экологически чистые продукты — такого нет. Жаль, конечно, не удалось сделать памятник. Я снимала фильм, и, честно говоря, не потянула идею с памятником.

— А разве вам никто не помогает?

— Мне, конечно, помогают, но все равно не хватает, снимать кино невероятно сложно и дорого. Также хочу на доме, где жила мама сорок два года открыть табличку, там сейчас живут ее внуки. У Инны Владимировны семь правнуков, у меня семь внуков, надеюсь, что они скоро подхватят все начинания, все, что связано с их бабушкой и прабабушкой, так что дело идет.

Еще надеюсь, что в этом году получиться завершить большой проект "Снегурочка" по Островскому. Это художественной фильм, где в одной из главных ролей снимался Николай Петрович Бурляев. Он сыграл Берендея, и кстати, никто его не узнает в этой роли, так он великолепно перевоплотился. Его министра потрясающе исполнил Сергей Баталов. В фильме также играет весь наш вгиковский курс, и я там играю и даже пою, потому что это музыкальная сказка.

— А расскажите пожалуйста о вашем курсе?

— Я преподаю во ВГИКе вместе с Николаем Петровичем Бурляевым на высших курсах кино и телевидения. У нас двадцать человек, ровно половина мальчиков и половина девочек. Это уникальный курс авторской режиссуры, где мы рассматриваем кино с точки зрения духовного начала. Сегодня в основном все снимают развлекательный контент ради прибыли, а мы рассматриваем кино в первую очередь как высокое искусство.

— Действительно уникальное направление, учитывая, что в основном кинематографисты любят снимать всякую мистику, триллеры, хорроры…

— У Николая Петровича не забалуешь. Он даже "Чебурашку" не принял, хотя это его ученик снял. Я считаю, что "Чебурашка" получился не плохой фильм, но он так не считает. Но мы сейчас не об этом. Если вернуться к теме животных, могу привести интересный пример: я была в пятидесяти странах мира, там где показывали "Солярис", в том числе и в Австралии. И рассказывала своим студентам, как в Австралии встретила ехидну с длинным носом и дикобраза, который стреляет иглами.

О каждом животном можно сделать потрясающие фильмы. Один Андерсен чего стоит, если обратиться к его творчеству. А Виталий Бьянка с его рассказами о природе? Лев Николаевич Толстой, который любил животных и писал об этом. И современные писатели хорошо пишут о животных.

Я уверена, что фестиваль "Белый Бим" поможет простимулировать появление нового кино, и все ахнут — почему мы обходили стороной эту тему? Я бы сама снимала больше на тему природы, животных, но я физически не успеваю. У меня много помощников среди моих учеников, но основной мой помощник — это Игорь Днестрянский, с которым мы 35 лет вместе, он моя надежная опора. И я надеюсь, что в ближайшее время что-то еще сниму на эту тему.

— На фестивале Гран-При получил фильм -спектакль "Бэмби", и вы много лет руководите театром с таким же названием. Какие планы на будущий сезон?

— Наш театр находиться во Дворце творчества детей и молодежи, в театре — 600 мест зал, и мы практически каждый месяц показываем спектакли. У нас таких творческих дворцов осталось немного, но хорошо, что они вообще есть.

К 200 — летию Островского поставили "Снегурочку" и прямо день в день показали спектакль детям. Мы получаем премии на разных фестивалях, нас постоянно куда-то зовут выступать. А образовался театр совершенно неожиданно, когда я снимала "Детство…" и "Юность Бемби", там мой отец Сергей Бондарчук озвучивал за автора, читал стихи. После этого фильма вокруг меня образовался театр "Бемби", и теперь ему уже 30 лет…

А сейчас в нескольких странах создаю Международную киношколу имени Сергея Федоровича Бондарчука — для детей из тех семей, где мама, например, русская, а папа француз, ирландец, испанец. Играя в таких театрах, как "Бемби", дети не теряют связь с русским языком, с историческими корнями.