Жизнь ради других: в Москве представят книгу, которая стала последним завещанием иконы кино Брижит Бардо

В Москве в Парке Зарядье с 15 по 19 июля пройдет Международный кинофестиваль "Белый Бим", посвященный защите животных. Инициатором и главным организатором является Фонд Вячеслава Тихонова по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию. Фестиваль проводится при поддержке Департамента культуры города Москвы.

Фото: пресс-служба фонда Брижит Бардо is licensed under public domain Брижит Бардо

Главная цель Международного кинофестиваля — с помощью кино и медиа рассказать о важности бережного отношения к животным. Гостями фестиваля станут режиссеры, продюсеры, участники съемочных групп, известные артисты театра и кино, музыканты, общественные деятели, зоозащитники.

Жюри фестиваля возглавит Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Наталья Варлей. Также оценивать конкурсные работы будут: Заслуженная артистка РСФСР, актриса, режиссер, продюсер Наталья Бондарчук, актер, режиссер, сценарист Владимир Шевельков, актер Пьер Бурель (Франция), актер Петар Зекавица (Сербия). Президент фестиваля — актриса, продюсер, общественный деятель, зоозащитник Анна Тихонова.

В один из фестивальных дней состоится Круглый стол, на котором будет представлена автобиографическая книга Брижит Бардо "Слезы в бою" — последние мемуары актрисы. Она назвала эту работу итогом своей деятельности, подробно рассказав о многолетней борьбе за права животных. Книгу представит переводчик, драматург, педагог Московского Государственного института культуры, член Союза кинематографистов России Игорь Тер-Карапетов.

Издание появилось в России благодаря содействию французско-российской ассоциации "Nathalie" для дружбы и обмена в области культуры и искусства. Для миллионов людей по всему миру, актриса навсегда осталась воплощением свободы, смелости и внутреннего бунта против условностей. Фильмы, в которых она снималась, вошли в "золотой фонд" мирового кинематографа. Но в историю человечества эта женщина войдет не только благодаря кино. Брижит Бардо стала флагманом и символом дела защиты животных.

После ухода из кино Бардо полностью посвятила себя зоозащите. Ещё в 1962 году, увидев фотографии условий на скотобойнях, она начала выступать против жестокого обращения с животными. В 1977 году Бардо отправилась на шельфовый ледник с Францем Вебером, чтобы спасти детенышей тюленей.

Актриса боролась с охотниками Севера, и была первой, кто озвучил эту тему на весь мир. На протяжении почти сорока не переставала бороться за права животных, пробуждать совесть и добиваться многочисленных побед в борьбе с жестоким обращением. В 1986 году она основала Фонд Брижит Бардо. Для его создания актриса продала свои драгоценности и все семейные реликвии, об этом она рассказала в книге.

Бардо профинансировала создание и всю жизнь возглавляла Фонд, который спасал и спасает животных и борется за их права по всему миру. Фонд Бардо борется с корридой в Испании и собачьими "фестивалями" в Китае, убийствами китов в океане и слонов в африканской саванне, самой "культурой охоты" на животных во всем мире, бродячими звериными цирками, экспериментами над животными и меховыми фермами…

Благодаря влиянию Брижит Бардо многие дизайнеры с мировым именем отказались от меха и кожи, отдав предпочтение эко-материалам.

Многие рестораны перешли на полезную и здоровую вегетарианскую кухню. Благодаря работе Фонда были спасены сотни тысяч жизней братьев наших меньших. Эта француженка опередила свое время и сумела превратить защиту животных в настоящую проблему общества. О своей борьбе актриса написала много книг.

Последняя автобиографическая книга "Слезы в бою" — завершила цикл.

"Все, что я хотела сказать миру, я сказала в этой книге", — так написано в предисловии… Книга впервые будет представлена в России, и безусловно найдёт своих читателей и почитателей, среди россиян много поклонников актрисы.

Со своей стороны у Брижит Бардо был искренний интерес к России, её истории и современности и благодаря русскому мужу Роже Вадиму (Вадиму Племянникову). И благодаря друзьям Роберу Оссейну (отец которого родом из России), Алену Делону, который снимался в советском фильме "Тегеран-43", и часто бывал в Москве, Жерару Депардье, имевшему гражданство России, Анни Жирардо, которая снималась и в СССР, и современной России.

Брижит Бардо даже немного знала русский язык. Она неоднократно писала нашему президенту Владимиру Путину по делам защиты животных. И приводила нашу страну в пример даже своей любимой Франции, символом которой она была, ведь многие промысловые запреты в нашей стране принимались раньше, чем на Западе.

В мировой прессе актриса от всего сердца благодарила президента России: "Я очень хочу поблагодарить Вас и поздравить с решимостью осудить охоту на молодых тюленей, которую Вы верно назвали кровавой практикой". Бардо давно добивалась этого запрета.

"Господин президент, Вы остаетесь президентом моего сердца, и я хочу очень искренне поблагодарить Вас за то, что Вы услышали мой призыв", — призналась актриса.

Она мечтала посетить нашу страну, но не успела по многим причинам. Ее работа в Фонде была круглосуточной, об этом она писала в своей книге. "Как только вы соприкоснетесь с темой защиты животных, вы навсегда потеряете покой, столкнувшись с вопиющей несправедливостью и жестокостью. Хочу поставить во главу угла смысл моей борьбы и вновь и вновь напомнить людям о том, какое место должно быть отдано в нашем мире животным"

Фонд занимался разными инициативами: создавал приюты (в том числе, для слонов, коал, медведей, приматов), проводил кампании против охоты на детёнышей тюленей, использования меха, скачек, корриды, тестирования косметики на животных. Активисты фонда участвовали в судебных процессах против жестокого обращения.

В 2021 году во Франции приняли закон о защите животных, который в СМИ и зоозащитной среде часто называют "законом ББ", — Б. Бардо сыграла ключевую роль в его продвижении. И довольно часто в адрес актрисы поступали угрозы от охотников, и всех тех, кто считал убийство братьев наших меньших — законным.

Книга "Слезы в бою" — это своеобразное завещание всем неравнодушным людям. Последние строчки книги: "Я призываю всех настоящих людей объединиться, и действовать сообща. Наши цели ясны и чисты. У нас нет помощи влиятельных людей. Но за нами правда…"

Эти слова легендарной женщины для многих защитников животных являются мощной поддержкой, о ее биографии и борьбе еще раз напомнят в рамках фестиваля, посвященному защите животных.

Для всех неравнодушных — на протяжении всех дней "Белого Бима" будет работать пункт сбора помощи для приютов. Гости смогут передать корма для собак и кошек, лекарства, наполнители, поводки и ошейники, а также игрушки для питомцев. Организаторы подчеркивают, что мероприятие призвано не только говорить о гуманном и ответственном отношении к животным, но и вовлекать людей в добрые дела.