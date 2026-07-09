Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех

На отечественные экраны вышла военная драма "Отец", которая уже успела получить высокие оценки зрителей. Картина поднимает важные вопросы исторической памяти и противопоставляет две диаметрально противоположные философии отцовства через призму событий Великой Отечественной войны.

Фото: из личного архива Елена Цвентух Сценарист, продюсер Елена Цвентух

Сценарист проекта, доцент кафедры продюсирования кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Елена Цвентух в эксклюзивном интервью изданию Pravda.Ru рассказала о работе над сценарием и столкновении с современными реалиями кинопроизводства.

— Елена, история о нашем снайпере она была реальная?

— Основой сценария стала судьба пожилого, для того времени мужчины, который ушел искать на войну сына, пропавшего без вести. Он нашел сына, но сам погиб в сорок четвертом году. Его сын на тот момент служил комендантом небольшого немецкого города.

А создавался сценарий так: я познакомилась с продюсером Татьяной Яковенко, она предложила мне идею, и я села писать сценарий. Над историей работали совместно с актером и сценаристом Олегом Павловичем, он мой давний соавтор. И уже на финальном этапе, во время подготовки к съемкам, к работе над сценарием присоединились режиссер Павел Иванов и сценарист Олег Пухнавцев. Для Павла Иванова эта картина стала дебютной.

— Советский фильм режиссера Резо Чхеидзе "Отец солдата" стал подспорьем в вашей истории?

— Мы изначально не хотели проводить никаких параллелей, у нас совершенно другой сюжет. В нашей истории есть антагонист, немецкий снайпер, который тащит своего сына на фронт. И мы показываем идейное и человеческое противопоставление двух отцов: любовь первого -спасает, любовь другого- убивает. И это одна из важных мыслей картины.

— В фильме присутствуют очень интересные локации. А где его снимали? Удалось ли вам попасть на съемки?

— Фильм снимали в Волгоградской области, и в районе Озерки, в Санкт-Петербурге. Я была на съемках только в Озерках, попала на многолюдную съемку, это были практически финальные кадры. Это был октябрь, погода была солнечная, стояла золотая осень, было очень красиво. Я увидела в этот день, как снималось последнее сражение героев.

Вообще съемки были очень сложные, судя по рассказам продюсеров. Я бы им памятник поставила за личную веру и мужество. Ведь мы с Олегом написали сценарий семь лет назад. И Татьяна Яковенко, и Константин Дыдышко столько лет искали возможность финансирования. Они все время верили, что фильм непременно будет снят. Я не видела рабочие материалы. И впервые посмотрела фильм на премьере, на Международном Московском кинофестивале. Очень волновалась. Но, увидев происходящее на экране — расплакалась, настолько хорошо играли актеры.

- Значит вы довольны как исполнил главную роль актер Илья Шакунов?

— Илья Шакунов питерский актер. Был в свое время такой сериал "Фаворский", после которого он стал очень популярен. И потом он много снимался. Часто играл роли интеллигентов, красавчиков. Были у него, конечно, и брутальные роли. Но, когда я увидела его в роли нашего отца — у меня возникла ассоциация с Юрием Богатыревым из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих". Он мне его напомнил.

Илья Шакунов много снимается, но после "Фаворского" у него было не так много главных ролей. Поэтому многие, кто смотрел фильм "Отец", говорят, что это стало настоящим бенефисом актера. Я считаю, что этот замечательный актер достоин того, чтобы ему давали самые интересные и яркие роли.

Несмотря на то, что мы оба живем в Санкт-Петербурге, мы не были знакомы ранее. И познакомились на премьере картины. Илья оказался очень интеллигентным, приятным в общении человеком, очень скромным. Я планирую осенью сделать в нашем институте кинопоказ фильма "Отец" и хочу пригласить Илью представить фильм для студентов и преподавателей.

— Безусловно фильм надо показывать как можно больше, и рекламы для него хотелось бы масштабнее…

— Самое интересное, что реклама пошла благодаря социальным сетям. Дочка продюсера Татьяны Яковенко, Елена, она актриса и тоже снималась в картине, сделала пост социальных сетях. Я его перепостила. А поскольку у меня и моих друзей много подписчиков — они эту историю подхватили, стали смотреть фильм и начали выставлять высокие оценки, что очень приятно.

Люди писали: "Обидно, что нет большой рекламы. Про фильм мы узнали только из соцсетей. Думали, как отметить 9 мая и увидели этот пост. Пошли в кино. Вышли совершенно потрясенные после фильма". Сейчас один из самых мощных рекламных инструментов — это социальные сети, чему мы очень рады. Они сработали!

— В целом как оцениваете современные фильмы на военную тему?

— На мой взгляд не очень бережно работают с историческим материалом. Мы как раз работали с профессиональными военными историками, с материалами, которые были в архивах, в печати. Вплоть до того выясняли какие-то цены, сколько, что стоило в каком году. У нас были консультанты, журналисты, которые работают с военной темой, чтобы все было в нашем фильме достоверно.

Когда мы рассказывали о боях, как они проходили мы использовали воспоминания наших военных и немецких военных, чтобы показать, что война — это страшно и погибают в первую очередь молодые, красивые, здоровые. Я нашла воспоминания немецкого снайпера, эта книга издавалась у нас маленьким тиражом. Образ главного антагониста вдохновлен именно книгой "Снайпер Гитлера". Это сборник из воспоминаний трех немецких авторов, один из них очень важный для истории рассказ — "Откровение убийцы снайперской винтовкой".

Что касается современных фильмов на военную тему — мне в первую очередь не нравиться гламурность, которая вылезает на экране. В кастинге прежде всего используют в данный момент суперпопулярных актеров, поэтому из кино ушли типажи тех времен. Понимаю, что сложно их сейчас искать, но брать в военное кино на роль актрис с накачанными губами и хорошим маникюром — это неправильно.

Почему продюсеры не понимают, что эти детали очень важны: ни у кого в то время не было ровных белых прекрасных зубов, это все сразу бросается в глаза, уходит аутентичность и правдивость с экранов. Получается просто красивая картинка. На днях общалась с одним военным писателем, и мы сошли в едином мнении, что очень плохо, что киношники не обращают на это внимание — на экране во время боя все чистенькие, красивые, и не уставшие. А война — это четыре года подряд в тяжелейших условиях люди воевали, выживали.

— А старые советские картины вас вдохновляли во время работы над сценарием?

Я наизусть знаю фильм "Офицеры" режиссера Владимира Рогового, пересматриваю его часто. Люблю фильм "Вариант Омега", "В августе 44".

И мне кажется, что интерес к военной теме в нашей стране не угаснет никогда, потому что память об этой войне будет передаваться нашим внукам и правнукам, чтобы они знали какой ценой нам досталась эта победа.

— Можно узнать о военном прошлом вашей семьи? Кто в семье воевал?

Я из военной семьи. Мой папа, мой родной дядя были военными — моряками. У меня героический дедушка со стороны моей мамы — Никифор Федорович Бершадский. Он закончил высшее танковое училище, был полковником, воевал на Курской дуге. После войны его направили в Петергоф налаживать танковую промышленность. Он был заместителем директора завода в Петергофе, и завод, кстати, до сих пор работает. Приехал в Петергоф со своей семьёй и моей маленькой мамой. И уже через много лет и я тоже там родилась.

Еще задолго до моего рождения, в 1953 году, дедушку отправили в Китай. И он три года помогал налаживать танковую промышленность там. Моя маленькая мама осталась с прабабушкой, а дедушка с бабушкой и их младшим сыном, моим дядей Сашей, жили в Поднебесной три года. Затем вернулись в Петергоф.

Мне было двенадцать лет, когда дедушки не стало, но я его очень хорошо помню. Он очень любил меня, мы много с ним гуляли и общались. А когда дедушка умер, мой младший брат ездил в Москву в военный архив, и выяснил, что наш дед Никифор служил в танковых войсках в военной разведке.

Но поскольку он никогда нам это не рассказывал, вообще был очень скрытным человеком, информацию мы нашли в документах только после его смерти.

У дедушки было много наград: орден Ленина, два ордена Красной звезды, ордена Китая и Германии, медали. Есть чем гордиться. Когда начался Бессмертный полк я пошла с его фотографией в общем строю.

У деда было два младших брата. Младшего звали Коля, ему было 16 лет, когда он пошел добровольцем на войну. И почти сразу, в начале войны погиб под Минском. Совсем недавно мы нашли могилу Бершадского Николая Федоровича, где он похоронен.

Но что самое интересное, у меня два младших брата, и один из них Коля — копия погибшего Коли, брата дедушки. Это удивительно насколько они похожи. Среднего брата дедушки звали Иваном. Он прошел всю войну и остался жив. Был капитаном. Несколько раз приезжал к нам в гости.

— У вашей семьи действительно впечатляющие военные заслуги. А что-то из военной темы кроме "Отца" вы еще писали?

- Принимала участие в написании двенадцатисерийного сериала "Сын отца народов", вся сталинградская история в этом сериале — мною написана. Также была шеф-редактором сериала о Чапаеве — "Страсти по Чапаю". Я бы очень хотела еще поработать над военной темой, как оказалось она мне очень близка.