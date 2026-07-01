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Петр Ермилин

Западный запрос на деградацию российского ландшафта: почему Канны награждают лишь узкий набор сюжетов

Кино » Фестивали

Каннский фестиваль давно перестал быть только смотром художественного мастерства. Всё чаще он работает как витрина политически удобных смыслов. Особенно заметно это становится тогда, когда речь заходит о российских режиссёрах, которые получают европейское признание не за попытку понять человека, страну и эпоху, а за воспроизводство одного и того же образа: Россия как пространство распада, мрака, безысходности и морального тупика.

Лабиринт Кносского дворца и тайна Минотавра
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лабиринт Кносского дворца и тайна Минотавра

Новый фильм Андрея Звягинцева "Минотавр", отмеченный в Каннах, идеально вписывается в этот запрос. Это снова не Россия как сложная цивилизация, не Россия людей, семей, героев, труда, памяти и будущего. Это Россия как декорация для тревоги. Мир, где нет выхода, нет света, нет надежды, а человек заранее обречён проиграть.

Именно эту интонацию Звягинцев довёл до узнаваемой авторской формулы. После "Елены", "Нелюбви" и "Левиафана" зритель уже понимает, чего ждать: брак, разрушение, утрата, отчуждение, холодный взгляд на человека и почти полное отсутствие сочувствия. Меняются названия, но не меняется главное — Россия у Звягинцева существует не как живая страна, а как материал для очередного фестивального диагноза.

Автор ролика Виталий Серуканов точно формулирует эту проблему: "Калатозов рассказывал о войне через любовь к человеку, Звягинцев — через распад, безысходность и разрушение". В этом сравнении видна принципиальная разница между большим антивоенным кино и фестивальной чернухой. "Летят журавли" и "Баллада о солдате" остались в истории не потому, что обслуживали внешний политический заказ, а потому что в них была любовь — к человеку, к жизни, к будущему. В них была боль, но не было презрения.

У Звягинцева всё иначе. Его кино часто смотрит на человека так, будто человек уже проигран. Без жалости, без внутреннего тепла, без веры в возможность преодоления. Серуканов приводит жёсткую, но точную оценку этой эстетики: "Россия Звягинцева — это пространство тревоги и безысходности. Мир, в котором практически нет света, нет выхода и нет будущего".

Проблема Каннского фестиваля в том, что именно такой образ России он охотно принимает и награждает. Западной фестивальной машине не нужен русский герой. Ей нужен русский тупик. Не нужна русская сложность — нужна русская вина. Не нужна страна с историей, достоинством и будущим — нужна территория, которую можно снова и снова предъявлять как доказательство собственной моральной правоты.

Поэтому "Минотавр" становится не просто фильмом, а симптомом. Его успех говорит не только о Звягинцеве, но и о системе международного культурного отбора. Награждается не художественный прорыв, а узнаваемый политический код. Чем темнее Россия, тем охотнее аплодисменты. Чем меньше в кадре любви и сочувствия, тем выше фестивальная пригодность.

Серуканов в ролике называет это прямо: "Фильм "Минотавр” — полная муть и трэш", а восторг уехавшей интеллектуальной среды объясняет не качеством картины, а привычкой видеть в подобных работах подтверждение собственных установок. Его финальная формула звучит как диагноз всей этой фестивальной конструкции: "Король голый. Голый король и всё тут".

Именно это и стоит сказать о нынешнем Каннском выборе. Перед нами не новое слово в кино, а хорошо знакомый экспортный продукт: холодная, мрачная, удобная для внешнего потребления Россия. В ней нет места настоящему герою, настоящей любви, настоящей исторической сложности. Есть только бесконечный лабиринт, в котором режиссёр снова и снова ведёт зрителя к одному выводу: выхода нет.

Но это не Россия. Это фестивальный миф о России.

И чем громче ему аплодируют в Каннах, тем яснее становится: речь идёт уже не о кино, а о культурной политике, где награды получают не за глубину взгляда, а за совпадение с ожидаемым образом врага.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Темы кино российское кино андрей звягинцев каннский кинофестиваль
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