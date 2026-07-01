Творцы напуганы зря: легендарный режиссер предсказал финал противостояния человека и нейросетей

Известный режиссер Николай Лебедев, создатель картин "Легенда №17", "Экипаж" и "Нюрнберг", подвел итоги работы жюри III Международного кинофестиваля "Евразия-Кинофест" в Сочи. В эксклюзивном интервью Pravda. Ru мастер проанализировал тренды современного кинематографа, перспективы копродукции и роль человеческого выбора в профессии режиссера.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under public domain Николай Лебедев:

— Николай Игоревич, сложно было смотреть конкурсную программу? И почему главный приз достался именно этому фильму? Проблемы обеспеченных женщин, мне кажется, сегодня не самые для нас актуальные…

Программа была отличная. Мы получали эстетическое наслаждение при просмотре конкурсных фильмов, они все очень разные, но каждый по-своему интересен. Что касается колумбийского фильма "Лактар", который взял Гран-при, то в фильме мы увидели интересный образ человека, который вырывается из привычной "золотой клетки".

Героиня пытается вырваться из привычного уклада, чтобы состояться как личность и сделать что-то очень нужное на земле. Она вдруг совершает то, что никто не ждет: круто меняет судьбу. Это не "проблема обеспеченных женщин", это история поиска своего предназначения на белом свете. И такая история может быть близка очень многим, потому что в ней — боль, любовь, желание счастья и самореализации.

Героиня не могла найти себя в своей обеспеченной жизни, но нашла в другом, — в человеческих отношениях, в том, что стала кому-то нужна, в том, чтобы помочь появиться новой жизни.

— На фестивале было объявлено о том, что выделяется грант в 300 млн. рублей на совместные проекты. Российскому кино что-то прогрессивное дадут эти проекты?

Думаю, да. Не буду рассуждать абстрактно. Когда впервые оказался в Италии, ехал в поезде и видел пейзажи, которые знаю и люблю. Видел людей, которых люблю. А все это — благодаря итальянскому кино. Я смотрел фильмы Феллини, Висконти, Антониони. И эти фильмы сделали для меня Италию и итальянцев абсолютно родными.

Это удивительное свойство культуры — объединять людей. Ты можешь ни разу в жизни не оказаться на другом конце земного шара. Но если посмотришь снятые там фильмы, то способен узнать и понять обитателей тех мест, проникнуться их чувствами, разделить их радости и боли. Даже полюбить и принять как родных! Кино соединяет людей разных культур и разных эпох. Совместные проекты наверняка откроют для нас новые миры, новых актеров. Надеюсь, что для других стран это будет также полезно.

— А у вас лично есть какая-то идея снять, например, совместно проект с Узбекистаном, Киргизией, Арменией?

Мне кажется, что надо заходить с другой стороны: найти идею, которой готовы увлечься вместе с тобой кинематографисты других стран.

Я работал на картине "Нюрнберг" с представителями разных стран, — даже не сосчитать: пятнадцати?… Восемнадцати?… Эту военную драму мы снимали в Чехии и в России. А "Фонограмму страсти" снимали не только у нас, но и в Белоруссии, и в Италии. Я вообще во многих странах работал: и в Великобритании, и в США, и в Швеции, и в Тунисе, и в Австралии, и в Словакии… все не перечислишь.

Поэтому знаю, что не так важно, где снимать, а важно, что снимать. Мне кажется, что нужен правильный международный проект, который интересен кинематографистам и зрителям разных стран, — и тогда все срастется. Специально придумывать что-то под финансирование мне кажется неправильным. Кино — это все-таки по любви.

Не сомневаюсь, что есть масса проектов, которые ждут этой уникальной возможности. Для этого и существуют фестивали, питчинги, проходящие в рамках фестиваля, чтобы завязались новые знакомства и подтолкнули к новым творческим союзам.

— Сегодня по всему миру запрещают русские песни, русские спектакли. Так ли нам надо искать точки перенесения и изо всех сил показывать свое желание сотрудничать с представителями разных стран?

Я думаю, что люди всегда остаются людьми, ценят друг друга, не оглядываясь на национальности. Не стоит поддаваться на мимолетные эмоции, которые способны очень сильно сбить с пути. Думаю, каждый из нас может подать пример, потому что у нас есть иностранные друзья по всему свету, нам надо по-человечески друг к другу относиться. Все эти отмены — временное явление.

— Можно больше узнать о вашей режиссерской мастерской во ВГИКе?

Заканчивается первый курс, а до этого я выпустил мастерскую, которую набирал Сергей Соловьёв, к несчастью, ушедший из жизни. Я работал с ребятами три с половиной года, а сейчас у меня свой курс. Студенты очень способные.

— Уже не первый год говорят в СМИ, что режиссеров в нашей стране слишком много. Какие шансы на то, что ваши студенты найдут работу в будущем?

Надежда всегда есть. Но я думаю о том, как важно помимо таланта и способностей, которые даются Богом, осмысленно ими распоряжаться, и правильно выстраивать жизнь. Иногда наблюдаю, как талантливые люди распыляют себя, а изначально менее одаренные люди поднимаются на новые уровни и выходят вперед за счет того, что концентрируют свои силы, энергию и добиваются всего, что планировали.

Поэтому мне кажется, что человек должен учиться осмысленно двигаться к цели. Если сосредоточиться на желаемом, рано или поздно ты своего добьешься. Нельзя уподобляться путешественнику, который садится в лодку, убирает весла и плывет по морю, куда вынесет. Конечно, бывает, что прибьет к нежданной земле. Но лучше не рассчитывать на случай. Жизнь такова, что надо понимать, куда и ради чего идешь.

— Если все выпускники режиссерских мастерских возьмут за правило эти рекомендации, то работу будет еще сложнее найти.

Это конкуренция. От нее никуда не денешься. Мы работаем в такой сфере, где необходимо всегда быть одним из лучших. Для кого-то это мучительные и сбивающие с толку обстоятельства, а для кого, наоборот, мотивирующие для новых достижений.

— Вы ведете мастерскую один?

В нашей мастерской два мастера — я и Владимир Иванович Тумаев. Мы очень разные люди, и мне это нравится. У Тумаева собственные взгляды и художественные предпочтения. Поэтому студенты имеют возможность осмыслить разные точки зрения, получить разные ответы и выбрать те идеи, которые им близки и которые помогут сформировать мировоззрение. Мне кажется, что это очень правильно, когда существуют такие возможности выбора.

— На фестивале "Евразия-Кинофест" проходили Круглые столы на которых обсуждались проблемы связанные с искусственным интеллектом. Режиссеры привозили фильмы, сделанные полностью ИИ. Какой у вас взгляд на эту проблему? Куда будет двигаться кино? Не останутся ли режиссёры, сценаристы и актеры в ближайшем будущем без работы?

Расширение технических возможностей кинематографа — это прекрасно. Но кино — это не только техника. Это душа, эмоция, страсть автора. Поэтому люди с талантом и горящим сердцем без работы в ближайшем будущем точно не останутся. Во всяком случае, из-за искусственного интеллекта.

— Какие мысли, планы и мечты? Что ожидать зрителям?

Я бы хотел снять космическую историю. После того как закончил "Кракен", не хочется расставаться с фантастическим жанром. Поэтому написал сценарий космического приключения в жанре фильма-катастрофы. Есть еще один проект, над которым сейчас работаю, — это шпионский триллер. Но пока подробностей раскрывать не буду. Рано или поздно все станет известно…