17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие

Завершился X Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова, который проходил в Павловском Посаде, на родине великого актёра.

Фестиваль прошёл при поддержке Союза кинематографистов России, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Павлово-Посадского городского округа.

Заявленные в программе фильмы в этом году оценивало звёздное жюри в составе актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста, продюсера, телеведущего и писателя, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Шевелькова; актрисы театра и кино, кинорежиссёра и театрального педагога, народной артистки РФ Елены Цыплаковой; актёра, режиссёра, педагога, драматурга, художественного руководителя Московского Армянского театра Славы Степаняна; французского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра Пьера Буреля. Председатель жюри — актёр театра, кино и телевидения, народный артист РФ Александр Домогаров.

Президент Международного кинофестиваля — актриса и продюсер Анна Тихонова.

В конкурсную программу Х юбилейного кинофестиваля "17 мгновений…" вошли 15 работ: 10 игровых полнометражных и 5 многосерийных фильмов.

Также в программе фестиваля мастер-классы, спектакли, творческие встречи, концерты.

С огромным успехом в Доме Культуры "Павлово — Покровский" прошёл творческий вечер "Мир Сент-Экзюпери". Вели вечер — лётчик-испытатель, президент Благотворительного фонда "Мир Сент-Экзюпери" Мстислав Листов и актриса, кинопродюсер, президент Фонда Вячеслава Тихонова Анна Тихонова.

На встрече были показаны уникальные кинокадры из семейного архива и подводные съемки — поиска останков пропавшего самолёта. Того самого самолёта, на котором летал легендарный французский лётчик и создатель "Маленького принца".

Вечер помогали вести маленькие артисты: Дарья Северина, Ирина Мельниченко, — и ребята из детского образцового циркового коллектива "Пилигрим" под руководством Натальи Рожковской.

В юбилейный фестивальный год состоялся пятый ежегодный Конкурс актёрской песни "Эх, яблочко!".

На конкурсе нужно было прожить песню, раскрыть её характер, превратить три минуты вокала в маленький спектакль. С этой задачей блестяще справились певцы, актёры, музыканты и поэты. "Музыка — это гораздо больший вывод, чем сама жизнь", — говорил легендарный актёр Тихонов. Сам он великолепно исполнял народные песни и ценил талантливую музыку.

Выступления молодых исполнителей оценивали деятели эстрады и кино. Председателем звёздного жюри стала заслуженная артистка России Ия Нинидзе. В его состав вошли певица Наталия Кудрявцева и режиссёр Николай Вороновский.

Первое место по итогам конкурса заняла Наталия Горлатова, второе — Екатерина Калинина, на третьем оказался Сергей Федотов.

И какой же Международный фестиваль без новаторства и передовых шагов. В Павловском Посаде прошла презентация Всероссийского фестиваля-акции "Белый Бим". Соорганизатором выступил Фонд "Дарящие надежду", президент — Светлана Сафонова. Принял участие Ногинский муниципальный приют для животных, директор — Юлия Бросалина. Также приехали сотрудники и волонтёры из павлопосадкого приюта и приюта "Команда "Рондо".

Организаторы кинофестиваля во главе с президентом Анной Тихоновой дали старт доброму начинанию. Во время презентации на площади возле Дома культуры "Октябрь" прошла благотворительная ярмарка, волонтёры раздавали гостям уникальный альманах "Приюти жизнь", значки, календари и отвечали на вопросы детей, — о том, как ухаживать за животными и почему сегодня важно обратить пристальное внимание на проблему брошенных питомцев.

В финале презентации — все гости были приглашены на предстоящий уникальный фестиваль "Белый Бим", который пройдёт в Москве в июле месяце.

Но особое место в юбилейном фестивале было отведено открытию "Аллеи Славы" на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова. Все именитые артисты, представляющие цвет отечественного кинематографа, побывавшие на фестивале "17 мгновений…", оставляли отпечатки своих ладоней. Отпечатки сохранялись в запасниках Дома-музея Вячеслава Тихонова, и именно Десятый фестиваль в этом году представил коллекцию-памяти в уютном сквере Дома-музея.

В нашей стране пока существует всего несколько Аллей звезд. Кинематографистам посвящены "Аллея звёзд кино" на Мосфильмовской улице в Москве и "Аллея актёрской славы" в Выборге. И вот наконец спустя десять лет открылась масштабная "Аллея Славы" на родине Вячеслава Тихонова.

После открытия аллеи в Доме-музее прошёл круглый стол на актуальную тему "Искусственный интеллект. Дипфейки. Где же грань разумного и дозволенного?". В обсуждении приняли участие известные деятели культуры, руководители, педагоги, маркетологи.

Фестиваль "17 мгновений…" можно поздравить — он разменял второй десяток, что к сожалению, удаётся не многим российским фестивалям, и хочется надеяться, что во втором десятилетии он также будет достойно нести высокую социальную планку.

Очередное "Эхо фестиваля" прозвучит в столице Сербии Белграде осенью 2026 года.