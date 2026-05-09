Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская

17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие

Кино » Фестивали

Завершился X Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова, который проходил в Павловском Посаде, на родине великого актёра.

X Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова
Фото: Пресс-служба кинофестиваля 17 мгновений... is licensed under public domain
X Международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова

Фестиваль прошёл при поддержке Союза кинематографистов России, Министерства культуры и туризма Московской области и администрации Павлово-Посадского городского округа.

Заявленные в программе фильмы в этом году оценивало звёздное жюри в составе актёра театра и кино, кинорежиссёра, сценариста, продюсера, телеведущего и писателя, заслуженного деятеля искусств РФ Владимира Шевелькова; актрисы театра и кино, кинорежиссёра и театрального педагога, народной артистки РФ Елены Цыплаковой; актёра, режиссёра, педагога, драматурга, художественного руководителя Московского Армянского театра Славы Степаняна; французского и российского актёра театра и кино, театрального режиссёра Пьера Буреля. Председатель жюри — актёр театра, кино и телевидения, народный артист РФ Александр Домогаров.

Президент Международного кинофестиваля — актриса и продюсер Анна Тихонова.

 

В конкурсную программу Х юбилейного кинофестиваля "17 мгновений…" вошли 15 работ: 10 игровых полнометражных и 5 многосерийных фильмов.

Также в программе фестиваля мастер-классы, спектакли, творческие встречи, концерты.

С огромным успехом в Доме Культуры "Павлово — Покровский" прошёл творческий вечер "Мир Сент-Экзюпери". Вели вечер — лётчик-испытатель, президент Благотворительного фонда "Мир Сент-Экзюпери" Мстислав Листов и актриса, кинопродюсер, президент Фонда Вячеслава Тихонова Анна Тихонова.

На встрече были показаны уникальные кинокадры из семейного архива и подводные съемки — поиска останков пропавшего самолёта. Того самого самолёта, на котором летал легендарный французский лётчик и создатель "Маленького принца".

Вечер помогали вести маленькие артисты: Дарья Северина, Ирина Мельниченко, — и ребята из детского образцового циркового коллектива "Пилигрим" под руководством Натальи Рожковской.

 

В юбилейный фестивальный год состоялся пятый ежегодный Конкурс актёрской песни "Эх, яблочко!".

На конкурсе нужно было прожить песню, раскрыть её характер, превратить три минуты вокала в маленький спектакль. С этой задачей блестяще справились певцы, актёры, музыканты и поэты. "Музыка — это гораздо больший вывод, чем сама жизнь", — говорил легендарный актёр Тихонов. Сам он великолепно исполнял народные песни и ценил талантливую музыку.

Выступления молодых исполнителей оценивали деятели эстрады и кино. Председателем звёздного жюри стала заслуженная артистка России Ия Нинидзе. В его состав вошли певица Наталия Кудрявцева и режиссёр Николай Вороновский.

Первое место по итогам конкурса заняла Наталия Горлатова, второе — Екатерина Калинина, на третьем оказался Сергей Федотов.

 

И какой же Международный фестиваль без новаторства и передовых шагов. В Павловском Посаде прошла презентация Всероссийского фестиваля-акции "Белый Бим". Соорганизатором выступил Фонд "Дарящие надежду", президент — Светлана Сафонова. Принял участие Ногинский муниципальный приют для животных, директор — Юлия Бросалина. Также приехали сотрудники и волонтёры из павлопосадкого приюта и приюта "Команда "Рондо".

Организаторы кинофестиваля во главе с президентом Анной Тихоновой дали старт доброму начинанию. Во время презентации на площади возле Дома культуры "Октябрь" прошла благотворительная ярмарка, волонтёры раздавали гостям уникальный альманах "Приюти жизнь", значки, календари и отвечали на вопросы детей, — о том, как ухаживать за животными и почему сегодня важно обратить пристальное внимание на проблему брошенных питомцев.

В финале презентации — все гости были приглашены на предстоящий уникальный фестиваль "Белый Бим", который пройдёт в Москве в июле месяце.

Но особое место в юбилейном фестивале было отведено открытию "Аллеи Славы" на территории Дома-музея Вячеслава Тихонова. Все именитые артисты, представляющие цвет отечественного кинематографа, побывавшие на фестивале "17 мгновений…", оставляли отпечатки своих ладоней. Отпечатки сохранялись в запасниках Дома-музея Вячеслава Тихонова, и именно Десятый фестиваль в этом году представил коллекцию-памяти в уютном сквере Дома-музея.

В нашей стране пока существует всего несколько Аллей звезд. Кинематографистам посвящены "Аллея звёзд кино" на Мосфильмовской улице в Москве и "Аллея актёрской славы" в Выборге. И вот наконец спустя десять лет открылась масштабная "Аллея Славы" на родине Вячеслава Тихонова.

После открытия аллеи в Доме-музее прошёл круглый стол на актуальную тему "Искусственный интеллект. Дипфейки. Где же грань разумного и дозволенного?". В обсуждении приняли участие известные деятели культуры, руководители, педагоги, маркетологи.

Фестиваль "17 мгновений…" можно поздравить — он разменял второй десяток, что к сожалению, удаётся не многим российским фестивалям, и хочется надеяться, что во втором десятилетии он также будет достойно нести высокую социальную планку.

Очередное "Эхо фестиваля" прозвучит в столице Сербии Белграде осенью 2026 года.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Темы вячеслав тихонов
Новости Все >
Прощай, Европа: как китайские кроссоверы перевернули сознание российских водителей
Заначка на чёрный день зарыта глубоко: на что россияне перестали тратить деньги
Приоритет жезла над знаком: юридические тонкости остановки в запретной зоне
Mercedes-Benz и Audi потеряли позиции в списке надежных авто по версии CR
Ловушка социального джетлага: как выходные в постели разрушают ваши сосуды
Капкан для поясницы: как короткая подушка кресла портит драйв от нового кроссовера
Экономика страха: как огромные долги автодилеров мешают запуску крупных скидок в РФ
Опасная доставка прямо к порогу: как правоохранители раскрыли сеть по сбыту незаконных препаратов
Арктический кошелек: за сколько месяцев суровые мужчины с Севера покупают иномарки
Иллюзия перекрестка: почему привычный маневр на дороге приводит к штрафам
Сейчас читают
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Мир. Новости мира
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Новости спорта
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Популярное
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок

Современный подход к садовому менеджменту предлагает заменить изнурительный труд на точный расчет, используя доступные средства для очистки сложных зон участка.

Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Лев показал клыки: масштабный бой в Ормузском проливе закончился унижением ВМС США
Первая атака на Китай: нефтяной танкер Пекина охватил огонь в Ормузском проливе
17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю Любовь Степушова
Крах скоморошьего указа: Кремль жестко осадил Зеленского за насмешки над Днем Победы
Тотальный сбой платежей в России: магазины не принимают карты и что делать клиентам
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Последние материалы
Страна готовится к экстремальному зною: синоптики предупредили о серьёзных испытаниях этим летом
Война начинается внутри человека: отец Андрей — о смысле Победы и ответственности
Шорты больше не носят: этим летом городские улицы заполнят модницы в панталонах
Прощай, Европа: как китайские кроссоверы перевернули сознание российских водителей
Конец эпохи супермикробов? Доступное лекарство лишило стафилококк главной суперсилы
Черная грязь на резинке стиралки: хитрость мастера, как отмыть манжету добела
Смешали, залили и забыли: рецепт для тех, у кого вечно не получается пышная выпечка
Минимум внимания — максимум цвета: этот цветок превратит дачу в райский уголок без хлопот
Искусство отдыхать по системе все включено: простые приёмы, которые спасут ваш кошелёк и настроение
Золото партии рассыпалось вместе с СССР: от огромных резервов остались крохи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.