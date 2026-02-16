Владимир Бутенко: Для меня огромная честь воплощать на экране героев военного времени

В преддверии Дня защитника Отечества корреспондент Pravda.Ru встретилась с Владимиром Бутенко, который рассказал о своих творческих планах, о жизни, музыке и кино.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.Ru Владимир Бутенко

Для актёра, имеющего в своём послужном списке более 120 фильмов, роли мужчин в погонах — военных, спасателей, полицейских — наиболее органичны и привычны. В первую очередь потому, что какое-то время назад Владимир исправно служил в пожарной части, и борьба со стихией огня, спасение людей для него стояли на первом месте.

Да и армия наложила свой отпечаток — актёр не понаслышке знает, что такое дисциплина, порядок и чёткое выполнение приказа.

— Владимир, в сериале "Укрощение 'Пантеры'", который вышел на экраны, вы играете роль командира дивизионной разведки, отправившего разведчиков в тыл врага за "языком", владеющим информацией о новом танке гитлеровцев "Пантера". Как вам далась эта роль, насколько показалась близкой? И где снимался фильм?

— Мне легко даются роли командиров и вообще военных, потому что сам я во время службы в армии командовал взводом. Поэтому я прожил свою роль очень органично — я вообще люблю исторические проекты. И не важно, какая это эпоха, меня захватывает любой исторический контекст. У нас, кстати, на площадке присутствовал военный консультант, всегда была возможность к нему обратиться и узнать разные тонкости, моменты — как носили оружие, как говорили, поэтому всё получилось достоверно. А сам сериал снимался в лесах и болотах Калужской области.

— А где, если не секрет, вы служили в армии? С армейскими друзьями общаетесь?

— Я служил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения в городе Мирном Архангельской области и дослужился до звания старшего сержанта. Служил в учебной части, будучи на должности заместителя командира взвода, мы обучали вновь прибывших курсантов военному ремеслу перед отправкой в военные части.

Служил я два года — с 1998-го по 2000-й год. У меня остался один армейский друг, мы поддерживаем с ним связь, потому что он ещё и мой земляк, но, к сожалению, с остальными сослуживцами подрастерялись. И, кстати, сегодня, я думаю, условия в армии полегче, чем были в девяностые.

— Вы родом из Волгоградской области, героические места, где в феврале 1943 года завершилась Сталинградская битва. Февраль для нашей страны вообще месяц особенный — 23 февраля, День защитника Отечества. Хотелось бы вам когда-нибудь сделать исторический проект о битве на Волге? И есть ли творческие планы на День защитника Отечества?

— Страшные бои происходили не только под Сталинградом, но и в селе Безродном (в настоящее время город Волжский — прим.), откуда я родом. Я очень горд тем, что родился на такой исторической земле, где произошла переломная битва, изменившая ход Великой Отечественной войны.

Я много снимаюсь в проектах о той войне, и для меня огромная честь воплотить на экране героев того времени, считаю себя патриотом, отношусь с бережной памятью к тому, что совершили наши предки. Их подвиг заслуживает огромного уважения, и о нём нельзя забывать.

В День защитника Отечества я всегда участвую в сборных концертах эстрадных исполнителей, мы выступаем перед военными и их семьями в разных гарнизонах. В моём репертуаре есть несколько патриотических песен, которые я с удовольствием исполняю, например песню "Русский воин". Я её также называю "Гимн русскому воину", потому что мне хотелось в этой песне провести некую "нить" сквозь историю, начиная от времён Александра Невского, Суворова и до современности. Показать, насколько силён дух русского воина и насколько русский воин милосерден.

— Недавно вы выступали со своими песнями в госпитале им. Бурденко. Общались ли вы с ребятами? Какие остались впечатления от посещения госпиталя?

— Нам не только разрешили с коллегами выступить перед бойцами, но и позволили посетить отделение, где лежат ребята с ранениями и после ампутаций. Мы общались, разговаривали. Скажу, что ребятам приятно, когда приезжают артисты, выступают перед ними. Мы видели их позитивный настрой, несмотря на то, что они прошли через страшные испытания. На мой взгляд, они настоящие герои.

Так получилось, что борьба с фашизмом, с которым боролись наши деды, досталась нам как бы по наследству. Фашизм опять поднял голову и заявил о себе голосом так называемого цивилизованного мира. Потому для меня, как для артиста, выступать перед воинами — священный долг.

— Сегодня, как никогда, стала особенно актуальна патриотическая повестка, на эту тему снимается много фильмов. А вы сами смотрите современное военное кино?

— Фильмов о войне снималось и снимается много, потому что для нас это самая важная тема. Конечно, я смотрю российское современное кино. Из последнего, что мне очень понравилось на военную тему, — две картины, которые не так давно вышли в прокат. Это картина режиссёра Сергея Коротаева "В списках не значился" по повести Васильева.

И очень понравилась новая интерпретация "В августе сорок четвёртого", которая называется "Август". Эти две картины я посмотрел с большим удовольствием, хотел отметить хорошую актёрскую игру и режиссёрскую работу. С Сергеем Коротаевым мы работали на проекте "В парке Чаир".

А из советских фильмов самый любимый — "В бой идут одни старики" с Леонидом Быковым. Фильм давно разобрали на цитаты, очень доброе, душевное кино о военном времени. Вот таких фильмов о войне сегодня не хватает.

— А как давно вы стали писать стихи и музыку? Может быть, ориентируетесь на какого-то поэта или барда? И какая самая любимая тематика?

— Стихи я пишу с детства, а гитару освоил позже, в армии. Вообще, все свои песни пишу под гитару, а потом уже привлекаю аранжировщиков, которые работают над композицией. Песен много, наберётся на целый альбом. Я не ориентируюсь ни на бардов, ни на поэтов, пишу их просто от души и сердца. Стараюсь делать песни мелодичными, красивыми в плане текста — у нас такой богатый русский язык!

Порой в современных песнях вижу какой-то очень скудный, ограниченный набор слов, а ведь в русском языке столько разнообразных оборотов речи. Из тематики — в основном пишу любовную лирику, которая рождается благодаря моим внутренним, душевным переживаниям. Практически нет песен выдуманных, это всё личное…

А что касается прозы, я написал несколько сценариев короткометражных фильмов, но, в целом, проза меня не привлекает. Может, потому что не увидел свои сценарии на экране, и это не стало стимулом, в отличие от песен, которые воплотились в жизнь и уже поются.

— Задам сложный вопрос: вы планируете поехать с выступлениями на СВО?

— Вопрос как раз несложный. У меня были договорённости, но перенеслись даты, я уже был в проекте, а съёмочный график очень напряжённый, отменить его было никак нельзя. Но в ближайшее время есть такой план — поехать с концертами совместно с Министерством обороны в конце февраля. Дай Бог, всё сложится.