Александр Бородянский награждён за вклад в кино: Для меня главное, чтобы кино было зрителю интересно

Александру Бородянскому вручили приз на фестивале "Арткино"

Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино "Арткино" — один из самых крупных в стране фестивалей короткого метра. Президент фестиваля — кинорежиссёр Сергей Тютин.

Фото: Анжела Якубовская is licensed under Pravda.Ru Александру Бродянскому вручили награду на "Арткино"

В отечественном кинематографе есть имена, которые вдохновляют, и Александр Эммануилович Бородянский — один из таких людей.

Он написал сценарии ко всеми любимым фильмам "Афоня", "Курьер", "Город Зеро", "Мы из джаза", "Зимний вечер в Гаграх" и многих других. В декабре на торжественной церемонии открытия 15-го фестиваля "Арткино", которая состоялась в Большом зале нового Киноцентра "Мосфильм", легендарному сценаристу был вручен приз "За выдающийся вклад в развитие авторского кино".

Корреспондент Pravda. Ru Анжела Якубовская побывала на фестивале и побеседовала с известным сценаристом и режиссером.

— Александр Эммануилович, разрешите поздравить вас с наградой! У вас много наград, но, скажите, пожалуйста, всё-таки они на что-то влияют, например, на финансирование ваших сценариев?

— Награды всегда очень приятно получать, но это на финансировании сценария никак не сказывается, к сожалению. Когда президент фестиваля Сергей Тютин пригласил меня на церемонию, я откликнулся, потому что это Сережа. Если бы это был не Тютин, я бы не приехал, меня часто куда-то зовут, в большинстве случаев отказываюсь. А Сергей Тютин — большой молодец, я его очень уважаю, он много делает, "образовывает" молодежь своим фестивалем, а, самое главное, он любит кино. Что касается наград — то их, скорее, нужно вручать молодежи, как подтверждение их профессионализма.

— На сцене вы очень хвалили фестиваль, отрадно, что слова ваши были искренние.

— Я не знал, что сказать, не готовился, не люблю надуманности, фальшивых фраз. Всю жизнь старался быть честным, об этом и анекдот рассказал со сцены. О том, как выгодно быть честным.

— Расскажите и нам его, пожалуйста!…

— В восемьдесят втором году я в составе делегации туристов кинематографистов поехал в Грецию. Было много известных актеров и актрис… Мы ездили по Греции в автобусе, переезжая из города в город, и с нами была девушка-гид. Она была гречанка, родилась и выросла в Ташкенте, который был в то время советским городом, и она прекрасно знала русский язык.

Мы в Греции пробыли десять дней, и она нам так нравилась, веселая, общительная. В конце поездки наша гречанка предложила нам сыграть в игру, в которую любят играть туристы всего мира. Все, конечно, согласились. Мы же всегда должны соответствовать всему миру.

Она сказала, есть одно условие в этой игре — надо быть честным. Мы тоже закричали, что согласны.

Мы едем, и она говорит: "Пусть каждый по дороге назовет то, что ему больше всего нравится".

И вот началось: с первого ряда кому-то нравится лысина водителя, кому-то — стекло в автобусе, кому-то еще что-то. Я себя не хвалю, это была правда. Я сидел на последнем ряду, и мне из всех, кто сидел в автобусе, больше всего нравилась девушка-гид. Я честно так и сказал…

И в конце игры наша гид говорит: "Теперь каждый должен поцеловать то, что назвал".

И вот, изображая веселье, кому-то пришлось целовать лысину водителя, стекло, боковое зеркало, а я от души поцеловал девушку-гида в щечку. Поэтому всю жизнь призываю быть честным не потому, что надо, а потому, что выгодно.

Открытие мне действительно понравилось, и сам фестиваль, и, особенно, как играл музыкальный коллектив.

— Открытие фестиваль проходило в киноконцертном зале "Мосфильма". Сегодня студию трудно узнать, она изменилась. Скажите, а когда было лучше работать — в советское время или сейчас?

— Это разные вещи. В советское время "Мосфильм" был самой главной киностудией огромной страны. Она производила фильмы на восьми творческих объединениях. Сейчас "Мосфильм" не производит фильмы, это — не киностудия, а производственная база, кинофабрика. Любая кинокомпания может заехать на студию и снимать здесь свои фильмы. Это происходит начиная с девяностых годов, почти 35 лет.

Шахназаров стал генеральным директором в 1998 году, и если сравнить состояние студии сейчас с первыми постсоветскими годами, то это — небо и земля. Благодаря тому, что Карен Георгиевич сам режиссер и знает, что необходимо для работы, в соответствии с самыми современными требованиями.

"Мосфильму" очень повезло в том, что его возглавил Шахназаров, сегодня это — одна из самых передовых студий мира. Я был один год заместителем генерального директора и был свидетелем кардинальной реорганизации.

— А почему ушли с этой должности?

— Я никогда не хотел быть начальником, служащим. Не хотел никогда в жизни занимать никакие должности, я не люблю общественную работу. Моя миссия — писать сценарии для кино. Потом, правда, я начал снимать кино по своим сценариям.

— В прошлом году вы проводили на "Мосфильме" мастер-класс. На большом экране показали фильм "Цареубийца", сценарий к которому написали вы, а поставил его Карен Шахназаров. Когда вы писали сценарий и собирали материал в архивах, вы что-то новое для себя узнали?

— Я не знал подробностей. Решил написать не просто про последние дни Николая Второго и его семьи, а посмотреть на это с точки зрения исполнителей казни. В архивах увидел много фотографий, прочитал дневники императрицы и императора. Узнал, что команда ликвидаторов была интернациональна. Например, среди них был человек, в 1956 году ставший председателем Совета Министров Венгерской Народной республики. Но ничего сенсационного я не узнал. И, конечно, в миф, что одна из дочерей царя спаслась, я не верю. Она не могла спастись.

— Согласитесь, что это ужасно, что никто не захотел их спасти. Это же катастрофа.

— Катастрофа была в том, что их никто не хотел принимать, ни родственники в Германии, ни двоюродный брат в Англии. Ещё в Тобольске их можно было спасти, но им некуда было ехать, все до одного европейские родственники от них отвернулись. Их можно было спасти еще при Временном правительстве и при большевиках. Команду на ликвидацию дали, потому что к Екатеринбургу подходила армия Колчака, если бы их освободили, неизвестно, как бы повернулся ход истории.

— Этот фильм интересно смотреть спустя много лет, и с точки зрения истории, и в том числе благодаря невероятному актерскому ансамблю. Как удалось заполучить в этот фильм звезду Голливуда Майкла Макдауэла?

— Макдауэлу послали сценарий на английском языке, и он ему понравился. В результате Карен Георгиевич полетел на один день в Швейцарию, где они встретились, и дело решилось. Макдауэл согласился сниматься только из-за роли. В нашем случае вопрос гонорара не был для него решающим, он получил 800 тысяч фунтов за роль. Для его звёздного статуса — небольшой гонорар. Он заинтересовался ролью.

— Императора в картине сыграл Олег Янковский. Вам понравилось, как он сыграл? И как вообще разрешили снимать этот фильм при такой строгой цензуре?

— Янковский был сосредоточен на роли, и сыграл он великолепно. А то, что разрешено было снимать такие картины, говорило во многом об изменении политики. Шла уже полным ходом перестройка, многое было разрешено. А, если на то пошло, цензура, на которую так любили жаловаться кинематографисты, была не такая уж жёсткая. Все, кто хотел снимать кино, все снимали. Я вот вообще от цензуры никогда не страдал. У меня более семидесяти сценариев поставлено, около тридцати не поставлено, но это не по причинам цензуры.

— Но ведь что-то запрещали в Советском Союзе, если так он всеми был нелюбим? Например, за рок-н-ролл преследовали. В вашей картине "Город Зеро" об этом говорится. Если вы подняли в фильме эту тему, может, вы сами пострадали когда-то от запрета?

— Я от запрета на рок-н-ролл никогда не страдал. И его у нас не запрещали в стране, это все выдумки. Если вы помните фильм Валерия Тодоровского "Стиляги", то там очень ясно показано, что танцевать рок-н-ролл милиция не запрещала. Разгоняли стиляг, которые танцуют, только дружинники.

Это же не преступление было танцевать. На танцах борьба шла со стилягами.

— А вы сами ходили в молодости на танцы?

— Я за всю жизнь на танцах был всего два раза, для того чтобы познакомится с девушкой. По правде, у меня был миллион знакомых и без танцев, и, в основном, я танцевал в ресторане. Было это в городе Воркуте, где я родился и жил до переезда в Москву. Скажу без хвастовства, когда танцевал, то работники кухни прекращали работать и выходили на меня смотреть.

А в картине "Город Зеро" не надо воспринимать все буквально, это же ирония, издёвка, гротеск. И все кино надо воспринимать с юмором. По внутренней сути оно, конечно, серьёзное, но по форме все придумано. Я многое придумал, чтобы было интересно зрителю. Всё - ради зрителя. Если честно, я работаю не за награды, а ради зрителя. Для меня главное, чтобы зрителю было интересно.

— А еще про вас говорят, что вы очень ответственный, и, несмотря на звездный статус, некапризный человек.

— Я всю жизнь был очень обязательным человеком. Терпеть не могу никаких капризов — ни авторских, ни режиссёрских, ни актерских. Все знаменитые люди, которых я знал, они все были абсолютно нормальными. Данелия, с которым я работал, был не капризным, а самым простым человеком: никакого снобизма, высокомерия. Я вообще не понимаю, откуда эти качества берутся и зачем они нужны в работе.

— Александр Эммануилович, чтобы вы хотели пожелать своим поклонникам в преддверии наступающего Нового года?

— Поздравляю всех с Наступающим годом! Желаю всем быть в 2026 году счастливыми!