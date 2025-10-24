Истории из жизни простых семей: почему счастье не должно любить тишину — интервью с продюсером Антоном Пятайкиным

О счастье часто говорят: "оно любит тишину". Но в реальной жизни замалчивание проблем часто становится причиной разрыва. Продюсер и создатель контента Антон Пятайкин уверен: счастье должно быть и видно, и слышно — а еще лучше, если им можно вдохновлять других. Его проекты строятся на интервью с самыми обычными семьями — теми, кто переживает кризисы, делает ошибки, ищет новые точки доверия и прокладывает путь к близким отношениям.

Фото: Фото из личного архива Антона Пятайкина Продюсер Антон Пятайкин

Антон также известен как создатель собственных систем монетизации видеоконтента и руководитель производства первой анимационной ленты, полностью созданной при помощи нейросетей. Но его главная миссия сегодня — показать, что семейные ценности должны звучать громко.

Его канал — это архив живых историй, которые учат зрителей говорить и слышать. И в мире, где слишком много шума и фальши, такие голоса простых семей становятся крепким ориентиром. Кроме видео Антон также запустил онлайн-сервис христианских знакомств с добровольной формой оплаты — чтобы людям одной веры было проще найти друг друга. В общем, все создается ради семейных ценностей.

— Антон, вы по образованию режиссер. Через что уже успели пройти в карьере?

— Я много лет работал в сфере телевидения и продакшена, в том числе на федеральном канале. Был и ведущим в кадре, и продюсером. В одном из проектов я руководил видеопроизводством в команде из 40 человек. Я также был руководителем производства анимационной студии.

— Почему вы выбрали семью как фокус вашего творчества?

— Со временем понял, что меня больше всего вдохновляют истории, которые происходят рядом. Я сам верующий человек, и для меня семья — это ценность. В какой-то момент стало ясно: хочу посвятить проекты тому, как строятся отношения, как люди вместе преодолевают трудности. Мы начали снимать интервью с парами в разных странах, и постепенно это превратилось в нашу миссию, если позволите так сказать.

— В наш культурный код встроен стереотип о том, что "счастье любит тишину". Как вы смогли его перебороть?

— Я всегда считал, что это выражение про то, что если семья счастлива, то не нужно рассказывать об этом другим — а то спугнешь и счастье уйдет. Мы в свою очередь предлагаем счастливым семьям делиться своим счастьем и вдохновлять других, показывая, что счастливые семьи существуют, а счастье, напротив, приумножается, если о нем говорить и разделять с другими.

— Какие истории особенно запомнились?

— Помню, мы снимали семью, у которой родились двое особенных детей. Их открытость и доброта поразили всех: многие зрители писали, что эти малыши изменили их взгляд на жизнь. Были также истории усыновлений, которые вдохновили другие семьи самим взять маленького человека из детдома. Есть разные сюжеты: интервью о преодолении измены, о потере ребенка, о смешанных браках, где люди из разных культур учатся понимать друг друга. Контент-креаторы часто ищут вдохновение в идеальных картинках, но для нас оно кроется в уникальных изъянах.

— Что помогает семьям преодолевать кризисы?

Я вижу три важных фактора. Первое — решиться на разговор, даже если он болезненный. Второе — включить в быт маленькие ежедневные ритуалы: спросить "как прошел твой день", оставить записку на столе, когда уходишь, поправить одеяло спящему. В любви, заботе и благоларности обиды не приживаются. И третье — нужно быть готовым прислушиваться к молчанию. Если партнер замыкается, нужно спросить мягко: "почему ты молчишь?". Но не стоит делать вид, что все в порядке — иначе маленькая трещина в отношениях превратится в огромный раскол.

— Каким вы видите будущее своего проекта?

— Мы хотим дать проекту международный статус. Сейчас планируем снимать интервью на английском языке — с семьями из разных стран и культур. Уверен, что у каждой семьи, независимо от национальности, есть чему поучиться: в Китае — о семейной иерархии и уважении к старшим, в Израиле — о поддержке и традициях, в Европе или США — о равноправии и доверии в браке.

Я понимаю, что для меня это будет новый этап в работе. С увеличением объёмов съёмок и расширением географии я буду больше сосредоточен на продюсерской работе — координации съемочных процессов, построении команды, выстраивании взаимодействия. Но при этом я планирую оставаться в кадре и продолжать делать то, что люблю: рассказывать истории, которые вдохновляют зрителей сохранять семью.

— Ваш проект уже получил известность за пределами России?

— Наши видео сегодня смотрят не только в России, но и по всему миру — в Казахстане, Украине, Германии, Израиле, США, Канаде, Австралии. Везде, где есть русскоязычные семьи, у нас находится свой зритель. Это удивительно — приезжаешь, например, в Узбекистан или Израиль, и тебе пишут: "Мы видели ваши интервью, приходите, мы соберём встречу".

Так часто рождаются семинары и встречи, причем как для женатых, так и для неженатых зрителей. Мы обсуждаем темы отношений, брака, воспитания: это неформальные, тёплые, человеческие разговоры о том, что важно для каждого.

— Вы, как продюсер, затрагиваете в своей работе тему креативности. Как она связана с семьей?

— Все уже сказали о том, что сегодня технологии стремительно развиваются. Искусственный интеллект может генерировать тексты, изображения, даже фильмы. Чтобы оставаться живыми и уникальными, мы должны развивать в себе креативность постоянно — и тут семья становится благоприятной почвой для роста. Попробуйте каждый день придумывать что-то новое вместе. Например, приготовить экспериментальное блюдо, придумать новую семейную традицию. Вы закроете сразу две цели: и отношения укрепите, и воображение прокачается.

— Ваш проект остается социальным и некоммерческим. Как вы решаете вопрос финансирования?

— Финансирование строим через поддержку зрителей: донаты, краудфандинг, небольшие партнерские проекты. Для меня важно показывать, что подобные инициативы могут существовать без крупных спонсоров. Это подчеркивает честность проекта: люди поддерживают то, что им действительно важно.

Благодаря современным технологиям и развитию интернет-площадок, доход канала просто от просмотров может достигать различных сумм — например, 3-5 тысяч долларов, что в полтора-два раза больше среднего.

— Как зрители реагируют на ваши выпуски?

— Часто пишут, что увидели себя на экране. Кто-то решился сохранить семью, кто-то нашел силы пройти через кризис. Для нас нет большей награды, чем услышать: "ваше интервью помогло нам понять, что мы не одиноки со своими проблемами". Именно поэтому я говорю, что счастье не должно прятаться. Его надо делить с другими, тогда оно становится больше.

— Что вы можете посоветовать семьям, которые хотят быть крепче?

— Давайте, как в русских сказках, дам три совета? Первый — не бойтесь своей уязвимости. Ошибки и слабости есть у всех, и когда вы это примите, то ваша связь станет крепче. Второй совет — займитесь общим делом, даже маленьким: заведит совместный проект или хобби. Это объединяет. И третий — не забывайте благодарить друг друга. Простое "спасибо" ежедневно работает лучше сложных психологических методик.

— А что бы вы сказали молодым авторам, которые только начинают работать с видео?

— Не ждите идеальных условий. Начинайте с того, что есть под рукой, даже если это бюджетный телефон или простая камера. Первые ролики могут быть неровными, но с них начнется рост. Здесь важно самим для себя понять, зачем вы делаете контент. Если у вас есть история, которая может помочь другим, ее стоит рассказать.