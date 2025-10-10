Тайна успеха фильма Охотник: как режиссёр предложил заблудиться в горах

В нашем кинематографе фильмов о защите животных снимают не так много, тема не популярная. Но с годами происходят перемены, во всём мире многие люди пересмотрели свои убеждения по отношению к братьям нашим меньшим. Фильм осетинского режиссера Заура Цогоева "Охотник" поднимает важнейшую тему: "Кто ты, человек, — разумное существо или бездумный убийца всего живого?"

Фото: Фото из личного архива Людвига Джиоева Сценарист, продюсер Людвиг Джиоев

Фильм "Охотник" можно назвать настоящим событием в отечественном кинематографе. Возможно, после него подобных сюжетов появится больше, но пока он единственный в своём роде. И это отмечают многие профессиональные кинематографисты и простые зрители.

Картина недавно получила приз на Международном фестивале "Амурская осень" за лучшую операторскую работу. Там и состоялась премьера фильма, его впервые показали на большом экране.

В Благовещенск на фестиваль прилетел сценарист, продюсер Людвиг Джиоев. Он представил ленту "Охотник" зрителям и увёз награду с собой, в Осетию. Людвиг Джиоев рассказал, как пришла идея сюжета и как снималась картина.

— В фильме играет всего лишь один-единственный актёр, но картина смотрится с огромным интересом. Казбек Багаев, сыгравший главную роль, продемонстрировал высокое каскадёрское мастерство. Он сам выполнял все трюки?

— Казбек всё делал сам и ни разу не пожаловался на то, что это опасно или не под силу, хотя трюки были очень тяжёлые. Когда в охотхозяйстве его увидели настоящие охотники, то они не поверили, что это артист, его приняли за профессионального охотника. Казбек Багаев много где снимался, например, в фильме "Война" Алексея Балабанова, в Осетии он популярный артист. Сейчас он работает в конном театре во Владикавказе.

— Как вам вообще пришла такая идея? На Кавказе мясо — основа традиционной кухни…

— Идея — очень личная. Как-то однажды меня пригласили мои знакомые в гости, и я увидел, что один из старших родственников знакомых болел болезнью Паркинсона. Узнал историю про пожилых людей, которые всю жизнь были заядлые охотники и перестреляли огромное количество зверей. Причём такой необходимости в мясе у них не было. Они просто убивали, потому что им нравились охота, азарт, погоня за зверем.

В конце жизни один из охотников ослеп, второй слетел в обрыв и погиб, а у третьего началась болезнь Паркинсона. Когда этому человеку давали лекарства, он приходил в сознание и рассказывал, что увидел воочию всех животных, которых убил за свою жизнь. Он сказал своим родственникам, что понял, почему к нему пришло наказание в виде болезни.

Эта идея настолько засела в моей голове, что мы с режиссёром Зауром Цогоевым решили сделать сценарий и снять фильм. Мы захотели сделать историю, в которой показано, что просто так, ради развлечения, забирать чью-то жизнь нельзя. Как только фильм выйдет в прокат, каждая третья осетинская семья найдёт в этой истории что-то своё.

— А как же древние традиции горных народов, которые испокон века охотились?

— Да, у нас есть такое. В нашей культуре традиция охоты — очень сильная, многие осетины говорят, что "наши предки охотились и убивали животных и мы будем охотиться". Но мне хочется возразить — ведь предкам приходилось охотиться в целях выживания, а не с целью развлечения, сейчас ведь никто не голодает.

По поводу древних традиций — у нас есть историческая традиция не убивать беременных самок, но её нарушают. Есть даже реальные примеры, когда охотник подстреливал беременную олениху и на его семью наваливалась какая-то беда. Когда мы сняли фильм, я поехал к другу в селение, и там люди узнали, что у нас есть фильм про охотника, который подстреливает животное, и ему мстит природа. Ко мне подошёл абсолютно незнакомый человек и сказал: "Знаешь, у меня отец был охотником, когда он ушёл из жизни, то моя мать после этого стала лежачей. Моя мама поняла, что она больше не поднимется и не сможет ходить, а всё потому, что она несёт крест за мужа".

Эта женщина не убивала сама, но спокойно смотрела на убийства, не запрещала мужу убивать и теперь за это расплачивается. Сама женщина пришла к истинному выводу и сказала сыну, что за смерть, которую нёс её муж всему живому, она испытывает наказание.

— Отчасти понять людей, живущих в горных селениях, можно, это их древний промысел, но когда городские люди едут на охоту — вот это сложно понять…

— Расскажу по этому поводу историю. Мы поехали в охотхозяйство, чтобы снять оленя для нашего фильма. Договорились на определённое время, приезжаем, и вдруг нам говорят: "К нам приехали охотники, которые купили разрешение. И мы никого, кроме них, не пускаем, потому что это опасно".

Я пошёл посмотреть на людей, которые купили разрешение. Они приехали на дорогих машинах на охоту. Подошёл к ним ближе и увидел в открытом багажнике оружие. Там лежало столько снаряжения, как будто они собрались на войну. Я спросил одного из охотников: "На кого вы охотитесь?" Он ответил: "В кого попадём, того и убьём". То есть им всё равно кого убивать…

Мне показалось, что этим оружием можно вооружить всю армию и перестрелять всех врагов. А не то, что пойти и охотиться на какую-то несчастную зверушку. Одна только оптика стоит миллионы рублей…

Они ждут этой осени, когда им дадут разрешение на убийство, как манны небесной, не зря же столько оружия накупили.

А в охотхозяйстве мы хотели найти оленя, чтобы снять в эпизоде, но когда там узнали сюжет, то отказались с нами сотрудничать. Наша история — это осуждение убийства животных, мы снимали фильм про таких, как они.

— Как объяснить людям, что натуральные шубы, которые они носят, — это также результат убийства несчастных животных и сегодня есть альтернативная одежда, в которой не замерзнёшь зимой?

— В Осетии зимой намного теплее, чем где-то на Севере, и нет такой нужды носить тёплую шубу.

Мне кажется, если женщины увидели бы, как мучают и убивают животных ради шкуры, они бы перестали "фанатеть" от шуб.

Или любителей есть много мяса надо однажды просто пригласить на бойню, когда убивают животное, чтобы они увидели, как оно мучается и истекает кровью. Думаю, что многие просто перестали бы есть мясо. Или хотя бы прекратили употреблять его ежедневно. Когда человек не видит процесс убийства, он легко ест шашлык или котлету, но стоит ему впервые соприкоснуться с мучением животных, приходит осознание, что, помимо мяса, есть другая белковая пища.

И наши предки, уж если говорить про традиции, больше, чем надо, не забирали, только по необходимости, а современные охотники убивают без разбора. Когда у охотника есть суперприцел на полтора-два километра, можно перестрелять целое стало оленей. Что это за охота? Это настоящее истребление животного мира. Ещё и детей берут с собой, чтобы они видели, как их родители убивают.

— И вы считаете, что за такое, скажем так, поведение следует наказание свыше…

— Да. У осетинского писателя Хетагурова есть рассказ "Охота на туров". Там описано, как группа людей вышла на охоту и увидела белого тура, а белого тура нельзя убивать. Это для человека знак свыше — увидеть в горах священного белого тура. Но они его всё равно подстрелили. Туша животного упала вниз со скалы, и когда охотники спускались за ним, другие туры копытами спровоцировали камнепад. Все трое охотников оказались под камнепадом и погибли. Это рассказ писателя, и этот эпизод частично вошёл в наш фильм, потому что писатель описал случай из реальной жизни.

Если разговор зашёл о традициях охоты, то хотелось бы поделиться в первую очередь самой главной — в горах надо вести себя очень уважительно к природе. Есть места, где нельзя не только охотиться, но и снимать.

— А как узнать, где можно снимать, а где нет?

— На самом деле человек сам должен всё чувствовать, потому что когда приходишь на место, там существует определённая атмосфера.

Были моменты, когда "киношники" пытались снимать в запрещённых местах, там ломалась камера, ведь это происходит не просто так, существует скопление энергий.

Много лет назад приехала в Осетию съёмочная группа, которая вела себя в горах неправильно. Местные жители говорили, что ради сцены в фильме они вырвали у живой змеи сердце. Ребята вели себя в горах как дикари, а горы требуют к себе уважения.

С нами перед съёмками фильма произошла странная ситуация: мы втроём с режиссёром и оператором вышли на поиск локации, и на обратном пути опустился туман, такой сильный, что мы заблудились и еле выбрались.

Заблудиться в горах на самом деле страшно, мы видели следы медведя, а у нас с собой не было ни защиты, ни оружия. Это был знак, наша команда в данный момент совершенно не готова снимать фильм "Охотник". Мы дали себе больше времени на подготовку и сняли кино достаточно быстро, а тогда мы были не готовы ни духовно, ни морально.

— Фильм "Охотник" ваш дебют?

— Мы сняли три документальных фильма...

"Хип-хоп Осетия" — о зарождении новой танцевальной культуры в Осетии. Фильм получил премию ТЭФИ.

В прошлом году мы выпустили фильм "Полковник Ксанти" — о жизни героя Советского Союза Хаджи-Умара Мамсурова. Он является прототипом главного героя романа Эрнеста Хемингуэя "По ком звонит колокол". В фильме создан фантазийный эпизод в 3D-анимации, где Эрнест Хемингуэй берёт интервью у Мамсурова. Получился необычный для документального фильма визуальный ряд.

А начинали мы с Зауром Цогоевым рабочими на съёмочной площадке на сериалах "Саша-Таня", "Интерны", "Универ". Изучали всю производственную кухню изнутри, также обучились каскадёрскому мастерству, а в 2020 году решили снимать сами.

У нас есть в планах снять историческую драму о скифах, прародителях осетинского народа. А сейчас готовим большой киноальманах "Владикавказ, я люблю тебя!" — короткие фильмы, рассказывающие о нашей республике. Альманах будет собран из совершенно разных историй, мне кажется, что это будет интересно любому зрителю.

Ещё мы сняли документальный фильм о ребятах из Южной и Северной Осетии, которые защищают нашу страну на СВО. Сейчас 25 тысяч осетин — на линии фронта. Большая часть воюет в Запорожской области, мы сняли о них документальную ленту под названием "Позывной", она есть в интернете в открытом доступе. Мы это сделали для того, чтобы ребята, которые воюют на передовой, знали, что о них думают, переживают, поддерживают и хотят, чтобы они вернулись живыми и здоровыми.

— По факту среди осетин во время Великой Отечественной был самый большой процент Героев Советского Союза из числа ушедших на фронт…

— Осетины всегда были воинственным народом, кровь о себе даёт знать. В моей семье у моего дедушки было три брата, все трое погибли, он остался единственным в живых, потому что на тот момент ему было девять лет. И, конечно, все знают о семье Газдановых, у матери погибло семеро сыновей.

Сейчас парней мало в городе, первое время не понимал, что происходит, — иду по городу, одни девушки. Потом понял — наши парни воюют. Посмотрите наш документальный фильм "Позывной", там всё показано.

— В Благовещенске на фестивале "Амурская осень" как зрители восприняли "Охотника"?

— Многие зрители после премьеры подходили и говорили, что болеют за нас, и когда мы получили приз, конечно, нас от души поздравляли. Подошла еще одна девушка-зрительница сказала, что она охотница с большим стажем, она была на просмотре с мамой, и мама ей сказала: "Видишь, что бывает с теми, кто убивает животных". Она сказала, что пересмотрит своё страстное желание охотиться. Я рад, что, возможно, благодаря нашему фильму на одного человека, убивающего животных, станет меньше.

Международный фестиваль "Амурская осень" проходит в Благовещенске уже в 23-й раз. Президент фестиваля — продюсер Сергей Новожилов. Директор фестиваля — директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, программный директор фестиваля, режиссёр, сценарист — Александра Жукова.