Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней

В Благовещенске завершился ХХIII Международный фестиваль театра и кино "Амурская осень". Конкурсная программа от директора Александры Жуковой поразила своим разнообразием и насыщенностью. Организацией мероприятий на местах занималась, как всегда блестяще справившись, — директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова.

Фото: Пресс-служба Международного фестиваля театра и кино Амурская осень ХХIII Международный фестиваль театра и кино Амурская осень

Десять полнометражных картин и 24 коротких фильма, антрепризные и репертуарные спектакли московских театров впервые увидели дальневосточные зрители на "Амурской осени". В Благовещенске и в городе Свободный прошли концерты, посвящённые Году защитника Отечества.

В гости к амурчанам и гостям фестиваля прилетел Заслуженный деятель искусств РФ актёр, сценарист, режиссёр, художник Александр Адабашьян. В рамках фестиваля показали новый фильм мастера "Двое в жизни, не считая собаки", также прошла ретроспектива фильмов Александра Артёмовича. А творческий юбилейный вечер заслуженного кинематографиста прошёл при полном аншлаге.

Состоялся круглый стол "Традиционные ценности сквозь призму современного кинематографа". Показы, мастер-классы, экскурсии, творческие встречи — всё это было запланировано в обширной программе "Амурской осени".

Но именно в этом году, когда отменён визовый режим между Россией и Китаем, организаторами фестиваля был сделан особый акцент на китайской культуре. Это знак того, что, помимо экономических связей, стратегически важно развивать сотрудничество в сфере культуры. Международный фестиваль "Амурская осень" — мощный локомотив такого дружеского партнёрства культур Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Фестиваль уже много лет дружит и сотрудничает с деятелями китайской культуры и искусства.

Начнём с того, что на открытии фестиваля первой по красной дорожке прошла китайская гостья Ван Ли Мей, вместе со своей внучкой Цзян Тай Син. Ван Ли Мей возглавляет текстильную федерацию провинции Хэйлунцзян, и вот уже 11 лет благодаря ей наши отечественные кинематографисты имеют возможность получить приглашение на Дни российской культуры в Харбине. На сцене под аплодисменты китайской женщине-меценату был вручен спецприз за развитие дружественных отношений.

"Я очень рада участвовать в "Амурской осени", — сказала Ван Ли Мэй, — благодарна за награду. В прошлом году мы принимали российскую творческую делегацию в городе Харбин. Приезд ваших артистов вызвал огромный отклик у китайских зрителей. Пусть эти мероприятия и дальше укрепляют дружбу между нашими народами".

В конкурсную программу вошло 34 фильма, из них три китайские картины. И несмотря на то, что фильмы из России, Ирана, Аргентины, Казахстана и других стран были очень достойны, гран-при по праву завоевала картина китайского режиссёра Гуоли Чжану. Фильм называется "Незнакомцы, которых мы встречаем". Это любовная драма, вскрывающая многие социальные противоречия, которые столетиями накапливаются в обществе. Китайский режиссёр попытался разобраться в сложных взаимоотношениях между людьми и властью, людьми традиции и людьми прогресса. Это сделано смело и страстно, китайский кинорежиссёр не побоялся показать неприглядные стороны жизни китайской провинции, а "тоталитарный" режим не запретил эту картину и даже позволил вывезти за рубеж и показать на фестивале. Такое вот "отсутствие свободы слова"…

Гуоли Чжану была вручена золотая статуэтка амурского журавля и денежный приз в размере 300 тысяч рублей. Сам режиссёр присутствовать на фестивале не смог, но поблагодарил участников фестиваля с большого экрана.

"Для меня огромная честь получить главный приз, — сказал китайский режиссер, — благодарю жюри за признание и высокую оценку работы, эта награда принадлежит всей съёмочной группе. Также я хочу поблагодарить российских зрителей за внимание к фильму. Мой фильм о судьбе и выборе, о сложности и проблесках света в человеческой природе. Это попытка исследовать, как человек справляется с прошлым и двигается в будущее посреди бурных вод жизни. Я надеюсь, что моё кино сможет преодолеть языковые и культурные границы и затронуть самые сокровенные струны в душе зрителей".

Ещё одной высокой награды в номинации "Лучшая режиссура" был удостоен Чарлз Ху за китайско-тайваньский фильм "По течению".

В культурной программе фестиваля также была запланирована выставка китайского художника Ху Чанхуэй, представляющего молодёжное современное направление китайской живописи. На открытии выставки "Взгляд на мир" присутствовали многолетний президент фестиваля "Амурская осень" Сергей Новожилов, директор Музея русского искусства в Китае Лю Минсю и сам художник Ху Чанхуэй, журналисты из разных стран и изданий, а также многочисленные гости фестиваля.

"Вот уже, который год, — представил выставку Сергей Новожилов, — мы открываем выставки работ китайских художников и знакомим россиян с интересными творческими направлениями. Я благодарен директору Музея русского искусства в Китае Лю Минсю за возможность узнать как можно больше о китайских мастерах. И я рад, что китайский художник Ху Чанхуэй специально прилетел из Пекина и открыл свою живопись для людей".

На выставке присутствовала Елена Тихомирова, заведующая мастерской художника Александра Тихомирова. Она вручила господину Лю Минсю грамоту с благодарностью от мэра города Благовещенска О. Г. Имамеева. Лю Минсю является основателем Русских художественных выставочных залов в Харбине, Нанкине, Хайнане и является одним из самых крупных коллекционеров российского современного искусства.

В продолжении выставки директор мастерской Елена Тихомирова пригласила гостей фестиваля в свою галерею на уникальный мастер-класс, где каждый присутствующий попробовал нарисовать картину тушью на рисовой бумаге. В галерею наведался китайский художник Ху Чанхуэй для того, чтобы поддержать российских друзей. Завершилось мероприятие приёмом в ресторане национальной китайской кухни.

В этом году с 15 сентября для россиян вступил в силу безвизовый въезд в Китайскую Народную Республику. Теперь граждане России могут свободно въехать в Китай и находиться там в течение 30 дней. Пробный безвизовый режим будет действовать один год — до 14 сентября 2026-го. И гости фестиваля не смогли отказаться от столь заманчивой безвизовой благодати и отправились в Поднебесную. Благо, от Благовещенска до ближайшего китайского города Хэйхэ можно добраться за считанные часы на пароме через реку Амур. Поездка оказалась приятным подарком для гостей фестиваля.

В жюри конкурсной программы вошла китайский продюсер с международным опытом Эстер Ли. Она участвовала в круглом столе под названием "Традиционные ценности сквозь призму современного кинематографа" и рассказала об уникальном опыте в производстве китайских картин и успешном сотрудничестве с мировыми фестивалями.

После окончания фестиваля некоторые из его участников отправились в Пекин на съёмки игровой картины. Совместное российско-китайское производство инициировал продюсер Сергей Новожилов. Это, надо сказать, не первый фильм, который снимается в Китае совместно российскими и китайскими кинематографистами. В таком сотрудничестве огромная перспектива, и отрадно, что в нашей культуре есть люди, умеющие смотреть вперёд и делающие всё, чтобы укрепить дружбу между народами с такими разными менталитетами.

Фестиваль "Амурская осень" закрепил за собой статус главного культурного события на Дальнем Востоке. Организаторами традиционно уже 23 года выступают правительство Амурской области, Министерство культуры России, Министерство культуры Амурской области, компании "Сибур" и Амурский газохимический комплекс.