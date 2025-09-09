Как фильм Первый учитель изменил судьбу Натальи Аринбасаровой: удивительные факты о карьере актрисы

Актрису Наталию Аринбасарову зритель впервые узнал 60 лет назад. Именно тогда, в далёком 1965 году, режиссёр Андрей Кончаловский пригласил её сниматься в картину "Первый учитель". Фильм был удостоен главной награды на Венецианском кинофестивале. И весь мир узнал, что 17-летняя Наталья Аринбасарова обошла голливудских див Джейн Фонду, Джули Кристи и Ингрид Тулин. Сыграла юная актриса в картине пронзительно и талантливо, может быть, поэтому за столько лет лента не устарела.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская Ученики Сергея Герасимова — Наталия Аринбасарова, Наталья Бондарчук, Сергей Никоненко, Валентина Теличкина

Потом уже будут роли в фильмах "Джамиля", "Песнь о Маншук", "Транссибирский экспресс" и многих других. Всего более 60 картин.

Но именно о дебютной картине "Первый учитель" не забывают, она не потеряла своей актуальности, и в юбилейном году её показывают и обсуждают.

У заслуженной актрисы РСФСР этот год выдался жарким, многие мечтают её заполучить на творческий вечер по случаю 60-летия картины. А ещё сентябрь для Натальи Утилиевны месяц особый — 24 сентября она отмечает день рождения. И пусть это ещё не круглая значительная дата, которая будет в следующем году, всё равно хочется пожелать прекрасной актрисе грандиозных успехов, огромного здоровья, и чтобы она радовала поклонников новыми ролями.

— Наталия Утевлевна, когда вас пригласили на эту роль, думали ли вы, что она станет для вас столь судьбоносной?

— Для таких мыслей я была слишком молода, и как я могла понять, что этот фильм предопределит мою судьбу. Но благодаря фильму поняла, что такое актёрская профессия. Андрей Сергеевич стал моим первым учителем в этой профессии. Когда он утвердил меня на роль и дал прочитать сценарий, судьба Алтынай меня так тронула, что даже в мыслях не было отказываться. Мне было очень жалко эту девочку. Потом я прочитала книги писателя Чингиза Айтматова и поняла, какой это мощный человек, какие великие вещи он писал. Это был писатель, мыслитель, философ, который поражал глубиной своих произведений. И как он знал свой народ…

— В фильме, который снят по книге Айтматова очень достоверно, показано, какое было сопротивление у местного населения. Как они противились получать образование и давать его детям. Сегодня это смотрится так странно…

— А зачем им было образование в пустыне? Они привыкли к своему образу жизни и ничего не хотели менять. Веками пасли овец и баранов, так жили они, так жили их предки, и они хотели, чтобы так жили их дети. Животных как-то сосчитать получалось, и этого достаточно.

У режиссёра Райзмана есть фильм "Коммунист", я обожаю этот фильм, там показаны упёртые, фанатичные люди, которые хотят сделать всё, чтобы другие люди жили лучше. Наш главный герой в фильме — такой же преданный народу коммунист, только казахский, он сам мало, что знал, но хотел учить детей грамоте, географии, истории. Он готов был отдать всего себя ради светлого будущего человечества. Вот на таких людях и строилась Советская власть.

— Зачем учитель в финале фильма стал рубить ни в чём не повинное дерево?

— Это был единственный тополь в ауле, а учителю надо было построить школу. В казахских аулах строили глиняные дома-мазанки, дерево нужно было только для крыши. Этого большого тополя вполне хватило бы на крышу. А потом тополь в фильме — это символ старых, отживших традиций. Если помните фильм, когда учитель начинает рубить дерево, то потрясённые сельчане хотят его убить. А потом старик, который был с самого начала против образования и прогонял его из аула, подошёл и стал ему помогать. Это символичная сцена в фильме. Прежде чем что-то построить новое — надо разрушить старое. По-другому не бывает…

Музыку к фильму писал знаменитый композитор Вячеслав Овчинников, который написал музыку для картин "Война и мир", "Они сражались за Родину" и для многих других. Овчинников — замечательный композитор, он ещё создал много опер и симфоний. Андрон сказал, что ему в фильме не нужна музыка, и Слава сделал шум дождя, а в сцене, когда рубили тополь, был не только стук, но и визг. Это производило сильное впечатление на зрителей. Это музыкальное решение было предложено Овчинниковым, и во многом благодаря этому фильм запомнился.

— Некоторым зрителям сложно понять фильм, потому что современная молодёжь эмансипированная. Все эти традиции кажутся страшно дикими…

— Это в России, а в Азии и сейчас выдают девушек замуж за того, кого выбрали родители. А в советское время в глубинках — это практиковалось в каждом ауле. Ещё выкрадывали девушек и насильно против их воли выдавали замуж за нелюбимого мужчину. У меня была знакомая, она работала монтажёром на киностудии, так вот её украли, увезли и держали несколько дней, а потом она как-то убежала. Затем она совсем уехала из Казахстана. В Азии такие обычаи не прервать, начальство в принципе всё знает, с их молчаливого согласия такое творится, что поверить трудно. Но вообще казахские женщины по сравнению с таджичками, туркменками были самые свободные. Казашки никогда не носили паранджу, и право голоса в семье казахской матери было сильное, к ней все прислушивались. Я, кстати, очень люблю слушать, как выступают по телевидению казашки, они, как правило, все очень хорошо говорят, и их мнение послушать очень интересно.

— Вас тоже очень интересно слушать, когда вы участвуете в передачах по телевидению. А ещё многие отмечают, что у вас великолепная осанка. Наверное, это всё благодаря занятиям в балете.

— Педагоги на занятиях по балету иногда нам давали такие оплеухи, чтобы мы держали спину прямо, так что волей-неволей будет осанка. Сейчас, конечно, уже из-за зрения с осанкой попрощалась, но раньше за этим строго следила. Для хорошей осанки надо постоянно заставлять себя расправлять плечи и делать упражнения. Но сразу скажу — это сложно. Вообще наши женщины такие, замученные и такие придавленные жизнью. Посмотрите фильм "Огород", который сняла режиссёр Лариса Садилова, а главную роль сыграла Валентина Теличкина, они также были ученицами Сергея Герасимова во ВГИКе, как и я. Этого фильма будет достаточно посмотреть, чтобы понять нашу жизнь. Мы вечно с какими-то сумками, авоськами, вёдрами, банками, всё время что-то тяжёлое тащим…

У меня до сих пор осталась "совдеповская" привычка покупать впрок. Рядом с моим домом есть хороший магазин, в который можно пойти в любое время и купить всё, что необходимо. Но я всё время набираю продукты в обе сумки, да так, что еле домой несу. И сама себя спрашиваю: "Зачем я столько набрала?" Ведь всегда могу в любой момент сходить и купить.

Эта привычка осталась ещё с советских времён, когда ничего не было в магазинах, продукты на прилавок или "выбрасывали", или они доставались по блату, и если что-то увидела, то надо взять впрок. Сейчас зачем? Я живут одна, много мне не надо, а привычка осталась. Вот и тащим все, сгорбившись, тут не до осанки.

— А как вы считаете для хорошей осанки и фигуры девочек лучше отдавать в балет или в спорт?

— Если у девочки есть способности к балету, то её обязательно надо отдавать в балет и прививать любовь к классической музыке. А если нет способностей, то, к сожалению, её удел будет в кордебалете на заднем плане. Я понимаю, что в кордебалете в Большом театре тоже кому-то надо танцевать и это довольно престижно. Но считаю, что в любом деле надо быть либо звездой, либо вообще не заниматься этим. Это лично моё мнение…

— А как же малоизвестные артисты в провинциальных театрах?

— У каждого своя судьба…

— С какими великими балеринами вы были знакомы, когда учились в балетном училище?

— К нам приходила Галина Уланова, она принимала экзамены и поставила мне "пятёрку" на государственном экзамене. Галина Сергеевна рассказывала нам о своей жизни, о творчестве, но к себе никого совершенно не подпускала. Перед ней все робели — и студенты, и другие педагоги.

Ещё мы, как студенты, пересмотрели все спектакли в Большом театре, и там я увидела всех наших великих артистов балета. Сейчас в Большом театре редко бываю, к счастью, я привила дочке любовь к балету, и она меня иногда приглашает на балетные выступления. Катя с детства не могла понять фразу: "Школа есть, и школы нет". Я ей объясняла, что это такое. Она балет очень любила, но, к сожалению, в балет не годилась, данных не было. Но дочка настолько полюбила танцевальную культуру, что написала сценарий "Опасные танцы". Главные герои в этом фильме — артисты балета. И всё, что я ей в детстве рассказывала, она всё использовала, я даже удивилась, как она это запомнила. Фильм получился хороший, образы — выразительные, но для меня, к сожалению, не было в нём ролей, порадовать поклонников нечем.

— Мы начали разговор о фильме "Первый учитель", и помимо этого, в вашей жизни был ещё очень важный человек. Этим летом вы порадовали поклонников тем, что собрались небольшим составом из вашего актёрского курса и вспомнили своего педагога Сергея Аполлинариевича Герасимова.

— Наш курс называли курсом "четырёх Наташ". Помимо меня — Наташа Гвоздикова, Наташа Бондарчук, Наташа Белохвостикова, мы все общаемся и дружим спустя столько лет. Я была очень рада увидеть всех, кто собрался из учеников Герасимова, — это и Сережа Никоненко, и Валентина Теличкина, и Лариса Лужина, Лариса Садилова, ставшая режиссёром.

Мне был 21 год, когда я поступала на курс к Сергею Аполлинариевичу. Это, конечно, великое счастье было учиться у такого человека. Герасимов говорил, что актёрская профессия — это человековедение, поэтому я с невероятным удовольствием смотрю все его картины, а также фильмы многих его учеников, они все очень глубокие и талантливые.

Сергей Аполлинариевич всегда нам говорил, что учиться надо на самом лучшем, на классике. Он внимательно относился ко всем нашим постановкам и этюдам. И всегда говорил: "Когда вам предложат какой-то сценарий или какую-то роль, задавайте себе вопрос: "Во имя чего я берусь за эту работу".

У Сергея Аполлинариевича я сыграла только в одном фильме "У озера", для меня эта работа была очень важна, я видела, как он работает, как считается с мнением артистов, как прислушивается к ним. Я с благодарностью вспоминаю своего учителя. Хороший учитель — это настоящий подарок судьбы.

Ната́лия Уте́влевна Аринбаса́рова (каз. Наталия Өтеуліқызы Орынбасарова; род. 24 сентября 1946, Москва, СССР) — советская и российская актриса; заслуженная артистка РСФСР (1979), заслуженная артистка Казахстана (1997), лауреат премии Ленинского комсомола (1978) и Государственной премии СССР (1980), обладательница Кубка Вольпи — высшей индивидуальной награды Венецианского кинофестиваля (1966).

