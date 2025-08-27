Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино

Кино Фестивали

Признание в любви к русскому кино и к России из уст известного голливудского режиссёра прозвучало довольно неожиданно, и тем более отрадно, что сказаны эти слова в день российского кино, во время телеконференции, которая состоялась в рамках Московской международной недели кино. Телеконференция называлась "Легенды мирового кинематографа", и она полностью оправдала себя.

Фото: Pravda.Ru by Анжела Якубовская Телемост с Вуди Алленом

С американским кинематографистом связался наш отечественный режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук. Великий Вуди предстал перед зрителями на гигантском экране и очень интересно ответил на все их вопросы.

Вуди Ален рассказал о том, что когда-то имел честь быть знакомым с Сергеем Бондарчуком. Он за один день посмотрел семичасовую картину "Война и мир". И это не мудрено, ведь 56 лет назад к картине было приковано внимание всего мира. Советский кинорежиссёр Сергей Бондарчук стал первым обладателем премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Тогда, в далёком 1969 году, "Войну и мир" показывали все кинотеатры мира. И вот спустя более полувека Вуди Ален беседует с сыном режиссёра и говорит о том, что русское кино — потрясающее.

Также Вуди Аллен рассказал о своём знании русской литературы и кино. "Чехов — для всех нас бог. Он великий писатель, все знают Чехова. Как и Пудовкина, и Эйзенштейна. Писатели Гоголь, Толстой, Достоевский, Тургенев — часть культурного ландшафта всего мира, мы любим их и знаем", — признался Вуди Аллен.

Трудно поверить, но сценаристу, режиссёру, актёру и продюсеру Вуди Аллену в ноябре исполняется 90 лет. Несмотря на это, он по-прежнему в хорошей форме, обладает живым и острым умом, ироничным взглядом на вещи.

Вуди Ален всегда был верен себе. В основном он был признанным автором интеллектуальной комедии. Начиная с фильма 1965 года "Что нового, киска?", "Всё, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить", он поражал оригинальными режиссёрскими ходами, искрометными диалогами (которые порой перегружали историю) и противоречивыми поступками главных героев, которые придавали фильмам неповторимый шарм.

Но иногда мастер изменял своим предпочтениям и снимал сложные психологические драмы такие, как, например, "Матч Пойнт" или "Жасмин". Первая — экранизация романа "Американская трагедия" Теодора Драйзера, вторая — "Трамвай "Желание" Теннеси Уильямса. Обе картины можно назвать высочайшим пилотажем экранизации. Такой фильм, на основе хорошей литературы, но в призме собственного, изобретательного взгляда, мог сделать только очень талантливый режиссёр. Не зря творчество Вуди Алена изучают во всех российских киношколах. Есть целый список фильмов, рекомендованных к просмотру, и даже есть вопросы в экзаменационных билетах на тему "Творчество американского режиссёра Вуди Алена".

Огромным упущением в карьере режиссёра стал факт, что сотрудничество с российскими кинематографистами так и не сложилось. Вообще, совместно российско-американских фильмов в нашем кинематографе почти нет, их можно перечислить по пальцам, в этом вся и печаль. Можно припомнить, как в советское время в Ленинграде на "Ленфильме" снимал "Синюю птицу" Джордж Кьюкор. Он привлёк деньги кинокомпании 20 th Century Studios и привёз в Ленинград самых ярких голливудских див:

Элизабет Тейлор,

Джейн Фонду,

Аву Гарднер.

По следам Кьюкора у Вуди Алена была попытка что-то присмотреть для своих съёмок в Ленинграде, для этого он лично прилетел в Северную столицу. Но вспоминает ту поездку режиссёр, как "не очень приятный опыт". А уже в Нью-Йорке во время интервью местным журналистам кинематографист пояснил, чем ему так не угодил Ленинград. Город на Неве показался чересчур мрачным и давящим. Всё было некомфортно — и погода, и огромные улицы, и серые дома, и даже еда показалась не вкусной. А ещё ничего не работало… Но уже спустя некоторое время он вернулся уже в Санкт-Петербург, затем в Москву, сходил в музей и на балет, и поездка показалась более комфортной.

Жаль, что сотрудничество с американским режиссёром так и не сложилось. Никто из отечественных киностудий так ничего американцу не предложил. Поэтому в программу российских киношкол не добавился фильм голливудского режиссёра, возможно, снятый где-нибудь на Невском проспекте или на улице Тверская. Ну, что говорится, упущено, то упущено…

В завершении телесессии Федор Бондарчук разрешил российским студентам задать вопросы голливудскому мастеру, и, надо отдать должное, вопросы прозвучали на хорошем английском. Россияне знают иностранный язык на очень приличном уровне, что наверняка было приятно истинному патриоту далёкого Манхеттена. И он с удовольствием побеседовал с российской молодёжью, хорошо знающей американское кино.

Не прошло и суток после разговора Вуди Алена с российскими поклонниками на Московской неделе кино, как уже прилетело осуждение от МИД Украины. Голливудского режиссёра внесли в базу "Миротворец" и наговорили всяких неприятных вещей.

Остаётся надеяться, что сей факт не ослабит любовь Вуди Аллена к российскому кино и, если появится возможность ещё раз прилететь в Россию, он не упустит её. Ведь в нашей стране любят его остроумные комедии и берут пример с его невероятной трудоспособности. Только так, беспрерывно работая и отдавая всего себя профессии, можно войти список самых влиятельных режиссёров современности.

"Я просто делаю фильмы, чтобы развлечь людей. Я делаю их без какой-либо интеллектуальной мотивации. Я делаю то, что нахожу забавным и увлекательным. Вообще, я всегда был аполитичным режиссером, никогда не снимал политических картин и создавал только личные фильмы. Мне просто очень везло, что они резонировали со зрителями в Соединённых Штатах и во всём мире", — сказал на прощание американский режиссёр.

Международная неделя кино прошла с 23 по 27 августа на кинозаводе "Москино". Мероприятие направлено на то, чтобы рекламировать Москву в качестве привлекательного международного центра для кинематографистов всех стран.

Хедлайнерами недели кино были заявлены Вуди Аллен и Эмир Кустурица, а также актёр и каскадёр Марк Дакаскос.