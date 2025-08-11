Новожилов о кинопрокате: когда зрители вернутся в кинотеатры и что их ждёт

Российское кино: продюсер Новожилов объяснил, как вернуть зрителя в кинотеатры

Сегодня мы наконец подошли к той заветной рубежной черте, когда можно смело сказать, что интерес к российскому кино резко повысился. Даже правительство Российской Федерации зафиксировало рост интереса зрителей к отечественным фильмам и мультфильмам.

Фото: Фото из личного архива Сергея Новожилова Продюсер Сергей Новожилов

Как добиться того, чтобы кино попало к зрителю — это уже следующая задача. Будут ли это просмотры на интернет-платформах, или это будут походы в кинотеатры, или праздничные показы на фестивалях — здесь, как говорится, все средства хороши.

По-прежнему отечественное кино хорошо воспринимается зрителями на фестивалях. Известный российский продюсер, основатель множества российских фестивалей театра и кино, организатор кинопроцесса и фестивального движения Сергей Новожилов делится своим мнением, как расширить доступ зрителя к отечественному кино, и какие появились интересные перспективы в области продюсирования.

— Сергей Владимирович, фестивали сегодня практически стали самой главной площадкой в области кинопоказов, потому что нет отечественного кинопроката. Как вы думаете, если наладится кинопрокат и люди начнут ходить, как раньше в кино, к фестивальному движению интерес ослабеет?

— Нет, я так не считаю. Если взять советское время, то были и фестивали, и люди ходили в кино. Всегда на фестивалях бывают картины, которые не вызывают интереса у прокатчиков, поэтому их можно увидеть только на таких площадках. В том числе документальное и короткометражное кино, анимацию.

Всё равно фестиваль — это место встреч зрителей с кинематографистами, поэтому он выполняет много разных функций. И просветительскую, и поддержку молодых кинематографистов, и социальную, и межкультурную. Считаю, что фестивали никуда не денутся, отсюда у нас большое количество подобных мероприятий в стране. По поводу кинопроката: я оптимист, верю, что шаг за шагом он наладится и интерес именно к нашим российским картинам проснётся с новой силой. Время сейчас непростое, впрочем оно никогда не бывает простым, но тем не менее считаю, что мощная волна интереса к российскому кино ещё впереди.

Иллюстрация к этому будущему — огромный зрительский интерес к нашему фестивалю "Евразия-Кинофест". Правда у нас была собрана очень хорошая программа, спасибо Саше Жуковой нашему программному директору, и мне кажется, что победили достойные.

— Вы выступили в качестве продюсера короткометражных фильмов: "Однажды в Китае", "Счастливый билетик", "Негоген" и многих других. Можно узнать о прокатной судьбе этих фильмов?

— Прокатная история — самая разнообразная. Например, фильм "Счастливый билетик" можно посмотреть на линиях "Аэрофлот". Все, кто летает рейсами этой авиакомпании, могут в полёте включить телевизор и увидеть наш фильм. Это заслуга сопродюсера картины Татьяны Семеновой. Также мы собираемся поступить с картиной "Негоген", на которую сейчас получаем прокатное удостоверение.

Мы не планируем выход на широкий экран, надо понимать, что это всё-таки короткометражное кино, а вот путь показа на платформах считаю хорошей возможностью добраться до зрителя. Как случилось с фильмами "Курьезы" и "Лиризмы", что прошли на платформах.

Для меня всё-таки кинопродюсирование — не главное, но я доволен картиной "Негоген", премьера которой состоялась в рамках сочинского фестиваля. У фильма большая фестивальная жизнь и также показы на платформах и линии "Аэрофлота".

— Актёры, которые снялись в ваших фильмах, мечтают, чтобы вы продолжили карьеру продюсера в кино.

— Ко мне обращаются многие известные режиссёры с предложением о сотрудничестве, но в сутках, к сожалению, не 48 часов, и что могу, стараюсь делать. Так получилось, что фестивалей, которые я курирую, стало больше по разным причинам, но я не хочу загадывать, как пойдёт дальше, тем более кинопродюсирование — это совершенно непредсказуемая область в кинематографе.

— В июне завершился грандиозный международный фестиваль "Евразия-Кинофест"? Как считаете, подтвердил ли он свой международный статус?

— Я думаю, что он прошёл на достойном уровне. Подготовка была непростая, потому что задачи стояли сложные. Было намерение сделать второй фестиваль масштабнее, чем первый, и мне кажется, что по уровню звёзд, по уровню представителей, количеству участников и большему количеству стран, которые поддержали проект, и дружественные, и недружественные, можно однозначно сказать, что фестиваль получился. В наши планы входило объединение кинематографистов из разных стран, а также поддержание культурных связей между странами, и, на мой взгляд, задача была выполнена.

И то, что на фестиваль приехало много звёзд мирового уровня: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Гойко Митич, Лусия Сантес, Догукан Гюнгёр — это говорит о том, что люди из разных стран хотят общаться с друг с другом. И, наверное, мы единственный фестиваль, на котором все конкретные фильмы были представлены именно создателями, что тоже очень важно.

Я очень доволен и российским представительством, у нас прошли круглые столы, на которых участвовали признанные метры нашего кино: и Карен Шахназаров, и Сергей Никоненко, и Александр Адабашьян, и Наталья Бондарчук, и Джаник Файзиев, который стал президентом фестиваля текущего года. Это говорит о том, что фестиваль подержали кинематографисты самого высокого класса.

Много было также и продюсеров, на круглые столы ходили представители самых разнообразных творческих профессий.

— На фестиваль приехало много представителей из недружественных стран. Какая польза от этого России?

— На Западе к нам относятся негативно политики и какие-то общественные деятели, но основная масса людей относится к России хорошо. Мы не приглашаем к себе тех, кто поливает Россию грязью, мы заинтересованы в сохранении дружественных отношений с нормальными людьми. Тех, кто к нам хорошо относится, таких людей нужно обязательно поддерживать и приглашать. Только так умы сомневающихся, которых очень много (они слушают западную пропаганду и подвержены сомнениям), можно повернуть в нужную нам сторону.

Россия остаётся верна себе, она выше всех дрязг, и люди, которые к нам приезжают на фестиваль, остались благодарны за приглашение. Я знаю это по отзывам, никто не выказал недовольство. Тем более фестиваль был организован на высшем уровне, спасибо фонду "Евразия" и моей профессиональной команде, все отработали чётко. Когда к нам обращались иностранные гости, все вопросы решались в течение считанных минут.

— В рамках фестиваля был проведён круглый стол для киноведов и кинокритиков. Редкое явление для фестиваля, это говорит о самых серьёзных намерениях на будущее.

— Когда мы в прошлом году были в Киргизии и проводили "Эхо фестиваля Евразия", Александрой Жуковой и Вячеславом Матвейчуком было высказано пожелание пригласить именно киноведов из разных стран. Оказывается, например, в Казахстане есть специальный фестиваль киноведов и кинокритиков из разных стран. Это важная идея — поддержать людей, пишущих о кино из стран СНГ, все они тянутся к России. И понимают, что Россия в авангарде, с Россией надо дружить и сотрудничать. Вообще очень много было телекомпаний из стран СНГ, которые освещали фестиваль, все информационные каналы отработали тщательно и интересно.

— Какой следующий планируется фестиваль?

— Сейчас ведём переговоры по городу Самаре. Нашли тёплый отклик и встретили желание сотрудничать с нами у главы администрации города Самары Ивана Носкова. У нас была встреча в администрации, уже определились какие-то контуры, естественно, они будут касаться кинорежиссёра Эльдара Рязанова, который родился в Самаре и чей столетний юбилей уже не за горами, поэтому работаем.

— В одном интервью вы рассказывали о том, что с лёгкой руки актрисы Валентины Талызиной полетели в Благовещенск и именно для фестиваля "Амурская осень" всё сложилось удачно.

— Валентина Талызина познакомила меня с двумя благовещенскими журналистами, и так всё завязалось. Она бывала там неоднократно на гастролях, и Светлана Крючкова говорила, что Благовещенск — очень хороший город, а поскольку я стоял на распутье и собирался уходить из "Киношока", то решился и полетел.

С Валентиной Илларионовной мы дружили сорок лет, было у нас всякое, поэтому были периоды более тесного общения, были периоды, когда мы ссорились, рад, что под конец её жизни мы помирились. Я был на её юбилейном вечере, мы отмечали её 90-летие.

Характер у Валентины Илларионовны был непростой, все об этом говорили, и я подтверждаю. Но она была бесконечно талантливым человеком и уважала талантливых людей. Талызина была резка в суждениях, особенно по отношению к женскому полу, но у неё были неоспоримые приоритеты и авторитеты, перед которыми она преклонялась.

И она была отзывчивым человеком, помогала многим, и когда я в Москве оказался в трудной ситуации, она мне помогла, хотя я не люблю ни от кого принимать помощь, стараюсь решать все свои проблемы самостоятельно, тем не менее даже общение с ней и хорошие советы от неё меня поддерживали. И Валентина Илларионовна была на всех моих фестивалях. У меня есть ближний круг актёров советского периода, которые проехали со мной все мои фестивали.

— Многие продюсеры жалуются, что именно со звёздами советского периода работать сложно. У вас какая-то особенная тактика в подходе к ним?

— Я со многими дружил, и дружу ещё с советских времен, и считаю, что советская актёрская школа — непревзойдённая.

Мастера старшего поколения вызывали глубокое уважение, потому что они прожили непростую жизнь и были реальными "звёздами", если говорить о творчестве. А не о каких-то байках и гнусностях на потребу "жёлтой прессы", которая рада постоянно копаться в "грязном белье". Они были реальными звёздами, недосягаемыми с точки зрения авторитета и уровня мастерства, я помню отношение к артистам, оно было трепетное. Никто не полоскал их личную жизнь, это было даже не принято, потому что восхищение их талантом затмевало всё.

Я помню, когда в 1989 году провёл первый фестиваль актёров "Созвездие" в Калинине, тогда ещё город Тверь так назывался, то, кажется, всё население собралось у гостиницы "Волга", где высадился суперзвёздный десант. И какое это было людское уважение и восхищение, невозможно передать.

Понятно, что актёры жили ненамного лучше, чем остальные, может быть, чуть лучше, чем простой человек в советское время, но их любили, задаривали подарками, говорили слова благодарности и не оставляли без внимания. Но зрительская любовь двояка, многие этой любви не выдерживали, кто-то уходил в запой, кто-то не выдерживал простоев в работе, но всё равно, повторюсь, на мой взгляд, в советское время отношение к артистам было иное. А потом начались 90-е, многие растерялись, ушли в другую профессию, не секрет, что Владимир Ивашов работал краснодеревщиком, Геннадий Корольков даже стоял в театре "Киноактёра", выдавал номерки в гардеробе.

Многие растерялись, и я помню также не знал, как мне жить, мне было 32 года, только начал набирать обороты, и тут такой крах. У нас были совершенно другие мозги, мы не были нацелены на этот свалившийся нам на головы "рынок", и, конечно, надо было срочно перестраиваться. А вот старшему поколению это было сделать очень сложно, даже, скорее, невозможно. Поэтому я считаю, что нельзя забывать наше легендарное поколение артистов, их не так уж много осталось. В этом и есть преемственность поколений.

Я вижу, как смотрят молодые на наших легендарных актёров, когда они участвуют в общих концертах, как это сразу повышает уровень мастерства самой молодёжи. Важен этот аспект коллаборации актёров старшего поколения, среднего и молодого. И я считаю, что молодёжь восприимчива в результате. Какой-то период времени мне казалось, что утеряны эти связи между поколениями, стариков оставалось всё меньше, молодёжи их жизненный опыт и мастерство были не очень интересны. Я сейчас говорю о концертах. В советское время были такие проекты "Товарищ кино" и "Поют артисты кино", программы собирали огромное количество зрителей, а потом с перестройкой это куда-то ушло. Затем на рубеже тысячелетия произошёл перелом. Понял, что молодым артистам подобные мероприятия небезынтересны, поэтому на всех фестивалях такие программы и концерты существуют. И сама церемония у нас проходит как некий праздник. На других фестивалях существуют другие традиции: представили жюри, показали кино и достаточно. Мы же в основном проводим наши кино и театральные форумы в регионах, где ждут артистов. Их очень интересно увидеть не только на площадке, но и на сцене, и самим артистам тоже приятно не только пройтись по дорожке, но и выступить перед публикой. В этом проявляется в том числе и преемственность поколений.

— О высоких гражданских качествах советских актёров говорит тот факт, что они не только с удовольствием едут в провинцию общаться со зрителями, но и едут с концертами в горячие точки, не остаются равнодушными. С новыми территориями вы планируете работать?

— Я пока не думаю, потому что другие активно работают, если меня пригласят, то с удовольствием подключусь.

— Артисты, которые многие годы сотрудничают с вашими фестивалями, выступают или дают мастер-классы, некоторые из них отправились в зону СВО, и они благодарны вам за то, что вы помогли собрать им экипировку. Это была с вашей стороны большая помощь, например, артист кино Влад Шкляев-Корсунский сейчас работает на нашей новой территории.

— Мы собрали комплект и передали, и я рад, что это помогло, огромное количество людей помогает, считаю, что так и должно быть. Мы поддерживаем с Владом переписку, он пишет мне из зоны СВО, рад, что ему помог, хочу пожелать ему скорейшего возвращения домой.

— И последний вопрос поводу дня рождения, вы не очень любите собственные праздники. Это какое-то суеверие? Что пожелали себе на свой день рождения?

— Я их не люблю, но в результате и на 50 лет, и на 60 лет были огромные гала- представления. 65 лет мы отметили в прошлом году на фестивале "Амурская осень". Я не люблю панегириков, но когда есть возможность просто собрать друзей, чтобы был праздник для людей, это мне нравится.

А если обычный день рождения, стараюсь уезжать, для меня мой день рождения — рабочий день. А пожелать себе хочу сил, здоровья, бодрости духа и энергичного настроя для работы.

Уточнения

Кинопрока́т или кинотеатральный прока́т — массовый показ фильмов (кинопоказ) в сети кинотеатров. Тот же термин используется и для обозначения системы кинотеатров.

