Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анжела Якубовская

Новожилов о кинопрокате: когда зрители вернутся в кинотеатры и что их ждёт

Российское кино: продюсер Новожилов объяснил, как вернуть зрителя в кинотеатры
Кино » Российское кино

Сегодня мы наконец подошли к той заветной рубежной черте, когда можно смело сказать, что интерес к российскому кино резко повысился. Даже правительство Российской Федерации зафиксировало рост интереса зрителей к отечественным фильмам и мультфильмам.

Продюсер Сергей Новожилов
Фото: Фото из личного архива Сергея Новожилова
Продюсер Сергей Новожилов

Как добиться того, чтобы кино попало к зрителю — это уже следующая задача. Будут ли это просмотры на интернет-платформах, или это будут походы в кинотеатры, или праздничные показы на фестивалях — здесь, как говорится, все средства хороши.

По-прежнему отечественное кино хорошо воспринимается зрителями на фестивалях. Известный российский продюсер, основатель множества российских фестивалей театра и кино, организатор кинопроцесса и фестивального движения Сергей Новожилов делится своим мнением, как расширить доступ зрителя к отечественному кино, и какие появились интересные перспективы в области продюсирования.

— Сергей Владимирович, фестивали сегодня практически стали самой главной площадкой в области кинопоказов, потому что нет отечественного кинопроката. Как вы думаете, если наладится кинопрокат и люди начнут ходить, как раньше в кино, к фестивальному движению интерес ослабеет?

— Нет, я так не считаю. Если взять советское время, то были и фестивали, и люди ходили в кино. Всегда на фестивалях бывают картины, которые не вызывают интереса у прокатчиков, поэтому их можно увидеть только на таких площадках. В том числе документальное и короткометражное кино, анимацию.

Всё равно фестиваль — это место встреч зрителей с кинематографистами, поэтому он выполняет много разных функций. И просветительскую, и поддержку молодых кинематографистов, и социальную, и межкультурную. Считаю, что фестивали никуда не денутся, отсюда у нас большое количество подобных мероприятий в стране. По поводу кинопроката: я оптимист, верю, что шаг за шагом он наладится и интерес именно к нашим российским картинам проснётся с новой силой. Время сейчас непростое, впрочем оно никогда не бывает простым, но тем не менее считаю, что мощная волна интереса к российскому кино ещё впереди.

Иллюстрация к этому будущему — огромный зрительский интерес к нашему фестивалю "Евразия-Кинофест". Правда у нас была собрана очень хорошая программа, спасибо Саше Жуковой нашему программному директору, и мне кажется, что победили достойные.

— Вы выступили в качестве продюсера короткометражных фильмов: "Однажды в Китае", "Счастливый билетик", "Негоген" и многих других. Можно узнать о прокатной судьбе этих фильмов?

— Прокатная история — самая разнообразная. Например, фильм "Счастливый билетик" можно посмотреть на линиях "Аэрофлот". Все, кто летает рейсами этой авиакомпании, могут в полёте включить телевизор и увидеть наш фильм. Это заслуга сопродюсера картины Татьяны Семеновой. Также мы собираемся поступить с картиной "Негоген", на которую сейчас получаем прокатное удостоверение.

Мы не планируем выход на широкий экран, надо понимать, что это всё-таки короткометражное кино, а вот путь показа на платформах считаю хорошей возможностью добраться до зрителя. Как случилось с фильмами "Курьезы" и "Лиризмы", что прошли на платформах.

Для меня всё-таки кинопродюсирование — не главное, но я доволен картиной "Негоген", премьера которой состоялась в рамках сочинского фестиваля. У фильма большая фестивальная жизнь и также показы на платформах и линии "Аэрофлота".

— Актёры, которые снялись в ваших фильмах, мечтают, чтобы вы продолжили карьеру продюсера в кино.

— Ко мне обращаются многие известные режиссёры с предложением о сотрудничестве, но в сутках, к сожалению, не 48 часов, и что могу, стараюсь делать. Так получилось, что фестивалей, которые я курирую, стало больше по разным причинам, но я не хочу загадывать, как пойдёт дальше, тем более кинопродюсирование — это совершенно непредсказуемая область в кинематографе.

— В июне завершился грандиозный международный фестиваль "Евразия-Кинофест"? Как считаете, подтвердил ли он свой международный статус?

— Я думаю, что он прошёл на достойном уровне. Подготовка была непростая, потому что задачи стояли сложные. Было намерение сделать второй фестиваль масштабнее, чем первый, и мне кажется, что по уровню звёзд, по уровню представителей, количеству участников и большему количеству стран, которые поддержали проект, и дружественные, и недружественные, можно однозначно сказать, что фестиваль получился. В наши планы входило объединение кинематографистов из разных стран, а также поддержание культурных связей между странами, и, на мой взгляд, задача была выполнена.

И то, что на фестиваль приехало много звёзд мирового уровня: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Гойко Митич, Лусия Сантес, Догукан Гюнгёр — это говорит о том, что люди из разных стран хотят общаться с друг с другом. И, наверное, мы единственный фестиваль, на котором все конкретные фильмы были представлены именно создателями, что тоже очень важно.

Я очень доволен и российским представительством, у нас прошли круглые столы, на которых участвовали признанные метры нашего кино: и Карен Шахназаров, и Сергей Никоненко, и Александр Адабашьян, и Наталья Бондарчук, и Джаник Файзиев, который стал президентом фестиваля текущего года. Это говорит о том, что фестиваль подержали кинематографисты самого высокого класса.

Много было также и продюсеров, на круглые столы ходили представители самых разнообразных творческих профессий.

— На фестиваль приехало много представителей из недружественных стран. Какая польза от этого России?

— На Западе к нам относятся негативно политики и какие-то общественные деятели, но основная масса людей относится к России хорошо. Мы не приглашаем к себе тех, кто поливает Россию грязью, мы заинтересованы в сохранении дружественных отношений с нормальными людьми. Тех, кто к нам хорошо относится, таких людей нужно обязательно поддерживать и приглашать. Только так умы сомневающихся, которых очень много (они слушают западную пропаганду и подвержены сомнениям), можно повернуть в нужную нам сторону.

Россия остаётся верна себе, она выше всех дрязг, и люди, которые к нам приезжают на фестиваль, остались благодарны за приглашение. Я знаю это по отзывам, никто не выказал недовольство. Тем более фестиваль был организован на высшем уровне, спасибо фонду "Евразия" и моей профессиональной команде, все отработали чётко. Когда к нам обращались иностранные гости, все вопросы решались в течение считанных минут.

— В рамках фестиваля был проведён круглый стол для киноведов и кинокритиков. Редкое явление для фестиваля, это говорит о самых серьёзных намерениях на будущее.

— Когда мы в прошлом году были в Киргизии и проводили "Эхо фестиваля Евразия", Александрой Жуковой и Вячеславом Матвейчуком было высказано пожелание пригласить именно киноведов из разных стран. Оказывается, например, в Казахстане есть специальный фестиваль киноведов и кинокритиков из разных стран. Это важная идея — поддержать людей, пишущих о кино из стран СНГ, все они тянутся к России. И понимают, что Россия в авангарде, с Россией надо дружить и сотрудничать. Вообще очень много было телекомпаний из стран СНГ, которые освещали фестиваль, все информационные каналы отработали тщательно и интересно.

— Какой следующий планируется фестиваль?

— Сейчас ведём переговоры по городу Самаре. Нашли тёплый отклик и встретили желание сотрудничать с нами у главы администрации города Самары Ивана Носкова. У нас была встреча в администрации, уже определились какие-то контуры, естественно, они будут касаться кинорежиссёра Эльдара Рязанова, который родился в Самаре и чей столетний юбилей уже не за горами, поэтому работаем.

— В одном интервью вы рассказывали о том, что с лёгкой руки актрисы Валентины Талызиной полетели в Благовещенск и именно для фестиваля "Амурская осень" всё сложилось удачно.

Валентина Талызина познакомила меня с двумя благовещенскими журналистами, и так всё завязалось. Она бывала там неоднократно на гастролях, и Светлана Крючкова говорила, что Благовещенск — очень хороший город, а поскольку я стоял на распутье и собирался уходить из "Киношока", то решился и полетел.

С Валентиной Илларионовной мы дружили сорок лет, было у нас всякое, поэтому были периоды более тесного общения, были периоды, когда мы ссорились, рад, что под конец её жизни мы помирились. Я был на её юбилейном вечере, мы отмечали её 90-летие.

Характер у Валентины Илларионовны был непростой, все об этом говорили, и я подтверждаю. Но она была бесконечно талантливым человеком и уважала талантливых людей. Талызина была резка в суждениях, особенно по отношению к женскому полу, но у неё были неоспоримые приоритеты и авторитеты, перед которыми она преклонялась.

И она была отзывчивым человеком, помогала многим, и когда я в Москве оказался в трудной ситуации, она мне помогла, хотя я не люблю ни от кого принимать помощь, стараюсь решать все свои проблемы самостоятельно, тем не менее даже общение с ней и хорошие советы от неё меня поддерживали. И Валентина Илларионовна была на всех моих фестивалях. У меня есть ближний круг актёров советского периода, которые проехали со мной все мои фестивали.

— Многие продюсеры жалуются, что именно со звёздами советского периода работать сложно. У вас какая-то особенная тактика в подходе к ним?

— Я со многими дружил, и дружу ещё с советских времен, и считаю, что советская актёрская школа — непревзойдённая.

Мастера старшего поколения вызывали глубокое уважение, потому что они прожили непростую жизнь и были реальными "звёздами", если говорить о творчестве. А не о каких-то байках и гнусностях на потребу "жёлтой прессы", которая рада постоянно копаться в "грязном белье". Они были реальными звёздами, недосягаемыми с точки зрения авторитета и уровня мастерства, я помню отношение к артистам, оно было трепетное. Никто не полоскал их личную жизнь, это было даже не принято, потому что восхищение их талантом затмевало всё.

Я помню, когда в 1989 году провёл первый фестиваль актёров "Созвездие" в Калинине, тогда ещё город Тверь так назывался, то, кажется, всё население собралось у гостиницы "Волга", где высадился суперзвёздный десант. И какое это было людское уважение и восхищение, невозможно передать.

Понятно, что актёры жили ненамного лучше, чем остальные, может быть, чуть лучше, чем простой человек в советское время, но их любили, задаривали подарками, говорили слова благодарности и не оставляли без внимания. Но зрительская любовь двояка, многие этой любви не выдерживали, кто-то уходил в запой, кто-то не выдерживал простоев в работе, но всё равно, повторюсь, на мой взгляд, в советское время отношение к артистам было иное. А потом начались 90-е, многие растерялись, ушли в другую профессию, не секрет, что Владимир Ивашов работал краснодеревщиком, Геннадий Корольков даже стоял в театре "Киноактёра", выдавал номерки в гардеробе.

Многие растерялись, и я помню также не знал, как мне жить, мне было 32 года, только начал набирать обороты, и тут такой крах. У нас были совершенно другие мозги, мы не были нацелены на этот свалившийся нам на головы "рынок", и, конечно, надо было срочно перестраиваться. А вот старшему поколению это было сделать очень сложно, даже, скорее, невозможно. Поэтому я считаю, что нельзя забывать наше легендарное поколение артистов, их не так уж много осталось. В этом и есть преемственность поколений.

Я вижу, как смотрят молодые на наших легендарных актёров, когда они участвуют в общих концертах, как это сразу повышает уровень мастерства самой молодёжи. Важен этот аспект коллаборации актёров старшего поколения, среднего и молодого. И я считаю, что молодёжь восприимчива в результате. Какой-то период времени мне казалось, что утеряны эти связи между поколениями, стариков оставалось всё меньше, молодёжи их жизненный опыт и мастерство были не очень интересны. Я сейчас говорю о концертах. В советское время были такие проекты "Товарищ кино" и "Поют артисты кино", программы собирали огромное количество зрителей, а потом с перестройкой это куда-то ушло. Затем на рубеже тысячелетия произошёл перелом. Понял, что молодым артистам подобные мероприятия небезынтересны, поэтому на всех фестивалях такие программы и концерты существуют. И сама церемония у нас проходит как некий праздник. На других фестивалях существуют другие традиции: представили жюри, показали кино и достаточно. Мы же в основном проводим наши кино и театральные форумы в регионах, где ждут артистов. Их очень интересно увидеть не только на площадке, но и на сцене, и самим артистам тоже приятно не только пройтись по дорожке, но и выступить перед публикой. В этом проявляется в том числе и преемственность поколений.

— О высоких гражданских качествах советских актёров говорит тот факт, что они не только с удовольствием едут в провинцию общаться со зрителями, но и едут с концертами в горячие точки, не остаются равнодушными. С новыми территориями вы планируете работать?

— Я пока не думаю, потому что другие активно работают, если меня пригласят, то с удовольствием подключусь.

— Артисты, которые многие годы сотрудничают с вашими фестивалями, выступают или дают мастер-классы, некоторые из них отправились в зону СВО, и они благодарны вам за то, что вы помогли собрать им экипировку. Это была с вашей стороны большая помощь, например, артист кино Влад Шкляев-Корсунский сейчас работает на нашей новой территории.

— Мы собрали комплект и передали, и я рад, что это помогло, огромное количество людей помогает, считаю, что так и должно быть. Мы поддерживаем с Владом переписку, он пишет мне из зоны СВО, рад, что ему помог, хочу пожелать ему скорейшего возвращения домой.

— И последний вопрос поводу дня рождения, вы не очень любите собственные праздники. Это какое-то суеверие? Что пожелали себе на свой день рождения?

— Я их не люблю, но в результате и на 50 лет, и на 60 лет были огромные гала- представления. 65 лет мы отметили в прошлом году на фестивале "Амурская осень". Я не люблю панегириков, но когда есть возможность просто собрать друзей, чтобы был праздник для людей, это мне нравится.

А если обычный день рождения, стараюсь уезжать, для меня мой день рождения — рабочий день. А пожелать себе хочу сил, здоровья, бодрости духа и энергичного настроя для работы.

Уточнения

Кинопрока́т или кинотеатральный прока́т — массовый показ фильмов (кинопоказ) в сети кинотеатров. Тот же термин используется и для обозначения системы кинотеатров.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Анжела Якубовская
Анжела Якубовская — журналист, сценарист, корреспондент, автор Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Темы кино российское кино
Новости Все >
В Британии родились дети без генетических дефектов благодаря донору митохондрий
Сортировка вещей по четырём категориям упрощает организацию хранения
Ушел на пенсию – пришел на Вещание: Гарет Бэйл – главная звезда TNT Sports следующего сезона
Собчак назвала дочь олигарха Кенина причиной развода Шамана и Мартыновой
Хакими против Дембеле: битва за Золотой мяч набирает обороты
Отшелушивающая перчатка как инструмент для глубокого очищения кожи
Генпрокуратура Литвы сообщила о задержании россиянина, пропавшего с поезда в Калининград
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Сейчас читают
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Авто
Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач Аудио 
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
Домашние животные
В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Не делайте этого при езде на автомате — коробка не простит: правила, которые водители игнорируют

Ты тоже думаешь, что вождение с «автоматом» — это просто газ и тормоз? Тогда ты рискуешь сократить срок службы своей коробки в несколько раз.

Названы главные ошибки при эксплуатации автоматической коробки передач
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Заправки были общими, а топливо — нет: как делили бензин в советское время
Встреча с ними может закончиться внезапно: хищники с непропорциональными конечностями
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами
За фасадом счастливой семьи: всего одна роковая ошибка Дмитрия Диброва привела к краху идеального брака
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
За 400 лет до чуда: создан корабль, который изменит судьбу человечества
Последние материалы
День Изнесения Честного Креста Господня. О духовной составляющей праздника рассказывает отец Андрей (Сапунов)
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3
Молодой талант Эстеван из Челси получил 8 баллов за игру против Милана
Пожелтение листьев огурцов связано с нарушением полива, питанием и болезнями
Пресняков в Испании, жена в Москве: что происходит с личной жизнью артиста?
Надаль стал отцом во второй раз: семейное счастье и неожиданные признания о жене
Bloomberg: политика Трампа снижает роль доллара в мире
Трава и корни помогли обезьяне сделаться человеком
Куриный салат сочетается с тостами, картофелем и свежими овощами
Лариса Долина пытается обрести вторую волну популярности с помощью рэпа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.