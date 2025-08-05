Интизар Касимов: Даже региональное кино может звучать на весь мир

6:40 Your browser does not support the audio element. Кино

Продюсер, чьи проекты побеждали в Каннах и выходят на мировой экран, рассказал, как без миллионных бюджетов создает успешные киноленты с международным успехом и почему инновации — ключ к успеху даже в традиционных сферах.

Фото: Фото из личного архива Интизара Касимова Интизар Касимов, продюсер

Российская киноиндустрия показала неоднозначные результаты в 2024 году. При общем росте кассовых сборов на 16% до 43 млрд рублей из 25 фильмов, получивших поддержку Фонда кино, по подсчётам РБК, окупились только пять. В условиях, когда успех зависит от эффективности ресурсов, особенно ценен опыт специалистов, умеющих создавать качественный контент без огромных вложений. Интизар Касимов, продюсер с 25-летним стажем, работавший с российским НТВ и создавший лицензированный ситком у себя на родине, знает, как добиваться международного признания при минимальных затратах. Его фильм "Девичья башня", где он выступил постпродакшн-супервайзером, в 2023 году попал на восемь международных фестивалей от США до Сингапура. В его активе награды Каннского корпоративного и Стамбульского туристического кинофестивалей, а созданные им рекламные кампании признавались лучшими в своих категориях.

— Интизар, российские продюсеры часто сталкиваются с бюджетными ограничениями. С таким вы сталкивались не только в России, тем не менее вам все равно удавалось создавать конкурентные проекты, которые завоевали международное признание. Что помогает создавать качественный контент с минимумом затрат?

— Главный секрет не в сумме бюджета, а в грамотном планировании и технологиях. Ранее мы тоже не имели крупных ресурсов, но снимали проекты, конкурировавшие с международными. Например, в рекламе к чемпионату Европы по художественной гимнастике мы применили монтаж без дорогих видеокарт, что позволило сократить расходы почти на 40%. Мы также одними из первых начали использовать хромакей прямо на натуре — это обеспечило киношную картинку без затрат на декорации. Инновации компенсируют ограниченное финансирование.

— Эти технические новшества помогли вам выйти на международный рынок. Как удалось адаптировать подобные решения для работы с федеральным российским телеканалом НТВ?

— Работая продюсером проекта "Мы объявляем вам войну" на НТВ, я понял: универсальные решения — ключ к эффективности. Я лично курировал закупку оборудования, программного обеспечения и создание рендер-фермы. Всё это окупилось уже на первом проекте: мы достигли высокого технического уровня при значительно меньших расходах. Считаю, что российская индустрия тоже может делать ставку не на бюджеты, а на технологические инвестиции, приносящие отдачу в долгосрочной перспективе. Я вовлекался в каждый этап от построения продакшн-цепочки до настройки внутренних процессов. Мы выстроили интегрированную модель, где креатив, техника и управление были тесно связаны. Это позволило не только сэкономить, но и точно понимать, где можно оптимизировать без потери качества. В итоге проект стал и технически, и финансово эффективным — окупаемость была достигнута в рамках одного цикла. Такие практики могут быть полезны и российской индустрии, особенно сегодня, когда бюджеты ограничены, а требования к качеству высоки.

— Этот опыт пригодился при создании ситкома "Муж и жена", который стал настоящим феноменом на Кавказе и до сих пор пересматривается зрителями. Как вам удалось это сделать?

— Опора на технологии помогла реализовать этот амбициозный проект. Я настаивал на западных стандартах: внедрили видеоархив репетиций, изменили систему подготовки актёров, пригласили зарубежных консультантов. Это дало результат: сериал стал популярным, его до сих пор пересматривают, а подход к производству стал ориентиром для других команд.

— Логическим продолжением этой стратегии стал фильм "Девичья башня" о любви двух молодых людей с разными судьбами, который был представлен на восьми международных фестивалях и удостоен множества высочайших наград. Какие из освоенных технологий оказались наиболее важными для этого проекта?

— "Девичья башня" объединила всё, над чем я работал годами. Мы вновь использовали экономичный монтаж, визуальные эффекты через рендер-фермы, но главное выстроили сюжет и визуал по международным стандартам. Именно это отметили фестивали в США, Италии, Турции, Сингапуре, Румынии, Литве, Норвегии и Словакии. Технологии позволяют региональному кино выйти на мировой уровень.

— В 2014 году вы сняли "Честь офицера" первый на Кавказе фильм в стиле нуар. Этот инновационный подход стал настоящим прорывом для региональной индустрии, задав новые визуальные и жанровые ориентиры, за что получил награду "Гызыл Пери". Как вам удалось реализовать такой нестандартный проект в тех условиях?

— Это был осознанный риск. Мы выбрали нуар как жанр, который до того момента никто в регионе не осваивал ни стилистически, ни технически. Работали с особым вниманием к свету, композиции, атмосфере, но мы постепенно выстроили нужную эстетику. Фильм стал нашей внутренней лабораторией: многое, что применили позже, впервые опробовалось именно там. Главное удалось доказать, что даже локальные проекты могут открывать новые горизонты, если не бояться идти своим путём.

— Сейчас вы работаете в Канаде. Планируете ли применить этот подход к созданию проектов для международной аудитории, включая российскую?

— Да, в Канаде я создаю контент с прицелом на глобальную аудиторию. Используем отработанные технологии, планируем серию документальных фильмов о жизни эмигрантов, где российская диаспора важная часть. Также обсуждаем копродукцию с российскими студиями. Даже в непростых условиях качественный, технологически выверенный контент всегда находит зрителя. Главное адаптировать подход под разные рынки и не бояться инноваций.