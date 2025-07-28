Валентина Теличкина: Мои родители у Бога выпросили для меня счастливую судьбу

Валентину Теличкину можно назвать одной из самых любимых актрис в нашем кинематографе. Ни один фильм, где бы она ни снялась, не остался без внимания. В этом году Валентина Ивановна отпраздновала большой юбилей — 80 лет! Как полагается в юбилейном году — особое внимание, и если раньше актрису не сильно баловали наградами, то на то и юбилей — пробел восполняется. Её награждают, устраивают творческие встречи и приглашают в качестве почётного гостя на значимые культурные мероприятия. Одним словом, Теличкину заслуженно чествуют.

Актриса Валентина Теличкина

Недавно на Международном кинофестивале "Евразия-Кинофест" Валентине Теличкиной вручили приз за значительный вклад в развитие киноискусства. И эта награда действительно присуждена по праву.

— Валентина Ивановна, разрешите поздравить вас от Pravda.Ru с юбилейным годом и с заслуженной наградой. Награды, наверное, всегда приятно получать. А какое у вас к ним отношение? Что они для вас значат?

— К наградам у меня сложное отношение, но в данной ситуации мне очень приятно её получить, потому что она связана с продюсером Сергеем Новожиловым, которого я просто обожаю. Считаю, что в том деле, которому он служит, развитие фестивального движения, он гений, таких больше в нашей стране нет. Мне уже девятый десяток, почти отказываюсь от поездок, но с ним я хоть на край света. Поэтому принять награду из его рук мне очень приятно.

— Фильм "Огород", в котором вы снялись в главной роли зритель не оставляет без внимания, и в рамках фестиваля его показали при полном аншлаге. Сегодня столько снимается кино в нашей стране, но "Огород" обсуждают без конца, видно, что он зрителя трогает.

— Больше всего я рада, что фильм пришли посмотреть молодые зрители, не бабушки-старушки, а именно молодёжь. Ко мне подходили молодые девушки и говорили, что фильм их тронул до глубины души. Вот это очень приятно. Я рада за режиссёра Ларису Садилову, в первую очередь за то, что её работа оценена молодым поколением.

— На круглом столе, посвящённом Сергею Аполлинариевичу Герасимову, вы с большим теплом вспоминали вашего учителя.

— О Герасимове с теплотой говорили все, кто пришёл: и Серёжа Никоненко, и Наташа Аринбасарова, и Наташа Бондарчук, и Лариса Лужина, и Наташа Гвоздикова. У каждого были свои личные воспоминания.

Меня больше всего потрясала бережность к актёрам у Герасимова, он невероятно трогательно относился к актёрам, в том числе и ко мне. Это удивительное отношение. Я сейчас совершенно серьёзно об этом говорю. Он узнал, что у меня низкая актёрская ставка, и настоял, чтобы просила высшую ставку. Он пробивал квартиры, заступался, опекал. Герасимов — это пример для подражания. Хотелось, чтобы современные режиссёры брали с него пример.

— Ещё вы говорили, что с лёгкой руки Сергея Герасимова многие становились звёздами. Это правда?

— Мы как раз с режиссёром Ларисой Садиловой, которая училась у Герасимова и которая сняла фильм "Огород", об этом говорили. Мы пришли к выводу, что Герасимов — был ангелом-хранителем по жизни, это был особый человек. Он любил артистов без всякого сюсюкания и понимал, как им трудно. В то время, когда я начинала, большинство режиссёров, были большими профессионалами, другое дело — у всех были разные характеры, некоторым нравилось "гарцевать" на площадке, а кто-то, наоборот, любил больше наблюдать, разговаривать с актёрами и смотреть на их реакцию.

Что касается молодых режиссёров, то, на мой взгляд, чаще всего они все амбиционные, самоуверенные и ничего из себя не представляют. Профессионализма в них мало. Поэтому попасть к такому мэтру, как Герасимов, — это была большая удача. То, что я ему попалась, — это провидение Господне. Мои родители, видно, у Бога выпросили для меня счастливую судьбу. Они были очень верующие, моего папу даже приговорили к расстрелу за его веру в Бога, но, к счастью, он спасся. Герасимов даже посредственных учеников делал знаменитыми и помогал во всём. Попасть к нему — это означало, что жизнь удалась.

— Хорошо, когда режиссёр открывает артистов, но всё-таки конкуренцию между артистами он отменить не может. Вы снимались в фильме "Портрет жены художника" с Никитой Михалковым и Сергеем Шакуровым, а вы не боялись, что два мощных артиста вас затмят?

— Самое интересное, что Шакурова и Михалкова предложила на роли я. Шакуров должен был играть Бориса, этого героя в итоге сыграл Михалков. А моего мужа должен был играть Пётр Вельяминов, но роль досталась Шакурову. Режиссёр Саша Панкратов, который снимал этот фильм очень нервничал, в Третьем объединении ему запрещали меня брать на роль, но он настоял, сказал, что хочет снимать только Теличкину. Я отказывалась от роли, не хотела, чтобы его гнобили.

Изначально, придя к нему после того, как он прислал мне сценарий, сказала Саше, что, "слава Богу, мне противна эта героиня, я с лёгкостью тебя спасаю, отказываясь от роли, потому что всё равно меня не утвердят. Ты лишь измучаешься и перессоришься со всеми". Режиссёр был моим ответом шокирован, спросил: "Чем тебе главная героиня не нравится?" Говорю ему: "Да она противная баба, таких мужиков изводит, особенно мужа. Не даёт ему работать, заниматься творчеством. Ей все время надо ехать на гулянки. Это же настоящий "кусок молодого мяса", который надоедает талантливому человеку и не даёт ему творить. Слава Богу, что я с лёгкостью от этой роли отказываюсь".

И режиссёр вдруг закричал: "Я всё понял, что это за героиня! Поэтому не будет разницы в возрасте между ней и мужем. Вельяминов не будет играть эту роль, поэтому не идёт у меня фильм, потому что не про то получается".

А в фильме Вельяминов играет старого мужа, у которого молодая жена. Одним словом, получалось банально. С Шакуровым же мы были почти ровесники, и наша пара смотрелась интересно. Я посоветовала Шакурова, он к тому времени потрясающе сыграл в Театре Станиславского Сирано де Бержерака,

это был фейерверк. И вот Саша решил меня с Шакуровым попробовать. Но его так истязали за это.

— А что случилось? Кто вас так невзлюбил?

— Меня не хотел утверждать режиссёр Юлий Райзман. Поначалу был Михаил Ромм, он ко мне благоволил, а потом пришёл Райзман, а я в картине "Осенние свадьбы" сыграла, тогда руководил Ромм, который меня на эту картину утвердил. Я поступила к нему на курс, потом он ушёл из ВГИКа и нас передали другому педагогу, но это уже другая история.

Ещё, как на грех, я была с писателем Юрием Нагибиным в поездке по Италии. Нагибин оказался потрясающе эрудированным гидом, он так знал Италию, что это был настоящий кладезь. Он нашей группе так всё интересно рассказывал о каждом художнике, скульпторе, архитекторе, мы так с ним подружились. Писатели не любят, когда их экранизируют, но к этой постановке с моим участием Нагибин отнёсся хорошо. И это тоже Райзману не понравилось.

Тогда я ещё порекомендовала Михалкова, а мы с ним отработали на фильме "Пять вечеров". Я сказала Панкратову: "Бери его, он от хорошей роли не откажется". И Никита ему подарил очень развёрнутый образ, потому что у Нагибина была одна обычная сцена, а Михалков сказал, что эта сцена примитивная. Он придумал лодку, на которой он всех катает и веселит, в общем интересно получилось. Никита сразу согласился, но худсовет замучил за это режиссёра, за нас троих Панкратов бился как мог. Наконец-то утвердили и Михалкова, и Шакурова, и меня.

И Райзман там просто с ума сошёл, я не знаю, за что он так меня невзлюбил. Но у меня было такое ощущение, что здесь вмешалась ревность к Герасимову, потому что Герасимов открывал актрису за актрисой. А Райзман закрывал! В фильме "Коммунист" Урбанский погиб, роскошная актриса Софья Павлова, которая сыграла главную женскую роль, у неё тоже не сложилась актёрская судьба. И Жанна Прохоренко после него тоже не пошла. У Райзмана была неудача за неудачей, и он, видимо, ненавидел не лично меня, а Герасимова. А как уже сказала, Герасимов, наоборот, открывал звезд и давал всем успешные творческие путёвки в жизнь. Поначалу я много передумала, всё искала в себе причины: может, прошла мимо Райзмана и не поздоровалась на "Мосфильме", может, не так посмотрела… Если бы это было один раз, я бы не поверила, но истории повторялись.

— Вспоминаете и, наверное, раздражаетесь, что так с вами поступали? Столько измотали вас, столько действовали на нервы. За это время, пока всё обсуждалось и тянулось, можно было в трёх картинах сняться…

— Раздражаться смысла нет, уже ничего не исправишь, и я никогда не выясняла отношений. Решила, что мне с ним детей крестить...

Когда был худсовет, в спор наконец встрял директор "Мосфильма" Сизов и спросил Сашу Панкратова: "Вы кого хотите снимать?" Режиссёр ответил, что хочет снимать только Теличкину. Сизов его напутствовал, мол, снимайте на здоровье. Тогда Райзман всех насмешил своей критикой в мой адрес: "Ну, она на пробы пришла в костюме, который уже во Франции не носят!" Я на пробы пришла во французском костюме, который купила несколько лет назад в поездке.

Иногда так глупеют люди в своей ненависти, что просто до смешного доходит… Райзман — талантливый, интеллигентный человек, ну придумай что-нибудь пооригинальнее. Это возвращаясь к разговору о Герасимове, только сейчас понимаешь, какое счастье попасть к хорошему режиссёру и не сталкиваться с подобным.

— Скорее всего, история с Райзманом была единственной в вашей карьере и больше ничего такого неприятного не случалось.

— Если честно, за каждой ролью стоит отдельная история. Не буду называть фамилию одного известного режиссёра, потому что не стала у него сниматься. Была такая ассистентка по актёрам Леночка Судакова, мы все её очень любили, благодаря ей много актёрских имён открылось. Она защищала артистов, болела за них душой, как-то мне позвонила и сказала, что уходит от одного режиссёра, но он меня будет приглашать на пробы на "Мосфильм". Лена сказала: "Знай, что тебя не утвердят, но хотят попробовать с тобой две сцены, потому что режиссёр не знает, как их решать. Вот он приглашает артисток тех, кто что-то умеет, и хочет посмотреть, как ты интерпретируешь эти сцены, но снимать он тебя не будет. Поэтому не надо, не рви душу, чтобы потом не расстраиваться".

То есть я сыграю эти сцены для какой-то другой артистки и это будет таким профессиональным черновиком. Честно говоря, это, конечно, подлость. Если бы он мне лично позвонил и сказал: "Валя, не знаю, как эту сцену решить. Помоги пожалуйста". Я никогда не откажу, приду, и мы вместе подумаем. Но, чтобы вот так…

Поэтому возвращаясь к вашему вопросу о наградах, наверное, Бог мне сегодня компенсирует многие моменты. Может, и так…

Но вообще в принципе мне всегда везло с режиссёрами, встречались на пути один интереснее другого. Они все были талантливые и харизматичные. Многие из них снимали честные и правдивые ленты, поэтому их фильмы на века.

Уточнения

Исла́м (араб. الإسلام‎ — «покорность», «предание себя [Единому] Богу»; в устаревшем варианте — магомета́нство) — монотеистическая авраамическая религия; самая молодая и вторая по численности приверженцев, после христианства, мировая религия. Число приверженцев — около 2 млрд человек (2022 год). Приверженцев ислама называют мусульманами.

