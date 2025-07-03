Документальный фильм 'Мумия': разрушение Красной площади как путь к раю?

Пророчества и реальность: что ждёт мавзолей Ленина после выхода 'Мумии'?

7:02 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

29 июня на телеканале Спас прошла премьера документального фильма-расследования (так он представлялся в анонсах) "Мумия" — о мавзолее В. И. Ленина "как культурном феномене" (тоже из анонсов) и о том, "что нам сегодня делать с телом". Телепремьере предшествовал бурный пиар на канале и в ряде городов России, куда фильм возили для показа в клубах и прочих заведениях того же рода.

Фото: commons.wikimedia.org by Lana.Banana, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мавзолей Ленина 01

Сразу скажу, что это и не расследование, поскольку используются уже известные факты и материалы и расследовать тут нечего, и не документалистика, так как фильм примитивно пропагандистский и антисоветский, такой шабаш мракобесов с глумлением над телом, для чего не нужны никакие документы.

Мавзолей также не рассматривается как культурный феномен, потому что любой культуролог не будет объявлять изучаемый исторический объект, будь то останки человека или архитектурное сооружение, исчадием ада, который "сосёт соки из народа до сих пор" и его надо снести с лица Земли — а именно так говорится о мавзолее и теле В. И. Ленина.

В фильме получается даже, что упомянутое в Библии вавилонское божество Вил (Ваал) обрёл реинкарнацию в вожде мирового пролетариата, потому что инициалы вождя — ВИЛ (Владимир Ильич Ленин). А египетские гробницы сегодня устроены для туристов так, что люди входят в них и выходят, совсем как в мавзолее на Красной площади; значит, мавзолей — это языческое капище. Блестящая логика. И далее без пауз: большевики были атеистами, а вот, мол, противореча себе самим, придумали новый религиозный культ.

Ведь авторам фильма недосуг выяснять, что небывалые революционные события оживили идеи Николая Федорова о том, что наука вскоре откроет, как воскрешать мёртвых. Скучно им и сравнивать культ Ленина с другими формами идеологического почитания. Зачем, и так все ясно: большевики — масоны, Ленин — демон, советская власть — сатанизм. А сегодня самая главная задача — вынести Ленина из мавзолея, сам мавзолей тоже куда-нибудь вывезти или разрушить, убрать с Красной площади вообще все захоронения (видимо, вместе с кремлёвской стеной?) — и наступит рай, вообразите. То есть рай у них наступит, как только они разрушат Красную площадь в её существующем уже больше ста лет виде.

Вот такая "культурология с расследованием", вот такие "православные" нигилисты. Им ведь позарез необходимо "что-то сделать с телом", а то, как пугают авторы, в России цветёт коррупция, потому что мумия "сосёт".

Знаменательно, что впервые идею снесения мавзолея я услышала от образованной и наилиберальнейшей из либералов дамы: мол, какая-то дикость, азиатчина посреди Москвы. Теперь православные малообразованные фундаменталисты-телеспасовцы, псевдопатриоты слились в экстазе с либералами-космополитами, только у первых мавзолей — это язычество и позорная европейщина (масонство).

Автор сценария, а вместе с ним, видимо, и вся съёмочная группа не понимают метафор, а это уже очень тяжёлый признак. Из слов песни "Ленин всегда с тобой" (поэт — Лев Ошанин, композитор — Серафим Туликов), написанной в 1955 году, делается вывод о религиозном характере почитания вождя.

Фильм снят непрофессионально и в отношении средств выразительности. Очень мало движения в кадре, по большей части это неподвижные предметы или сидящие и говорящие торсы. Применён приём оживающих фотографий, который добавляет не движения, а нелепости и неестественности — как статуя командора из "Каменного гостя" А. С. Пушкина, которая внезапно сошла со своего пьедестала.

Предпремьерная реклама оказалась ещё чудовищнее. Журналист-радийщик Роман Голованов вышел с лопатой в прямом эфире, предложив своему собеседнику, похихикивая, прямо сейчас закопать Ленина у него на даче. Участники бесконечной процедуры принесения высших похвал фильму и его производителям сообщили зрителям между прочим, что Карл Маркс призывал уничтожить Россию (чего, конечно, никогда не было), а мощи святого Александра Свирского "без всякой химии сохраняют температуру 36,6". Тут уже и слов нет, только жесты. Также поступило предложение возить тело Ленина по странам в качестве циркового представления вместе со слонами. Вот это всё говорят православные? Это православные люди устроили такое глумление над умершим? Да будет вам, глазам своим не верю. А верить приходится: и непристойный показ физиологических подробностей сохранения тела, и пляски на гробах — всё это снял и организовал телеканал "Спас".

Когда-то европейцы, начав Новое время с себя любимых, объявили эпоху Средневековья регрессом. страшным упадком, перерывом в истории. Спохватились совсем недавно, вдруг вспомнив, что вся учёность, книжность, многие древние памятники сохранились именно благодаря монахам, переписывавшим в монастырях драгоценные рукописи, там же начинались школы и университеты, и т. д. История, увы, никого не учит.

За последние сорок лет в России столько писали и говорили, обесценивая колоссальные социальные достижения и саму жизнь нескольких поколений, о том, что советская эпоха ужасна, состоит только из унижения, насилия и репрессий, в общем, перерыв в истории, который следует вычеркнуть с отвращением (ультра-либералы, ультра-патриоты). И столько причитали, что и вся дореволюционная история России, начиная с древнейших времен, никуда не годится (ультра-либералы). Так что выходит, что и русские — государствообразующий народ — тоже какая-то ошибка истории. Лучше б их не было вовсе. Вот это и есть нацизм. Но именно такие идейки в головы молодёжи закладывали последние десятилетия. Ведь массовое сознание аисторично, оно — фольклорное сознание, чёрно-белое. Вот и приехали.

Может, уже хватит свергать и и вновь возводить памятники, разоблачать героев и вновь их почитать, таскать мертвецов и играть с ними в перепрятушки? …Так, говорите, сегодня главное дело — разрушить Красную площадь? Вот прямо сейчас, во время войны? Укронацисты рукоплещут. Бурные аплодисменты, переходящие в овации. Так победим?

Уточнения

Влади́мир Ильи́ч Ле́нин (фамилия при рождении — Улья́нов; также известен под двойной фамилией Улья́нов-Ле́нин; 10 (22) апреля 1870, Симбирск, Российская империя — 21 января 1924, Большие Горки, Сухановская волость, Подольский уезд, Московская губерния, РСФСР, СССР) — российский революционер, юрист, крупный теоретик марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), один из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.



Мавзоле́й (лат. mausoleum — от др.-греч. Μαυσωλεῖον; на Востоке: араб. مزار‎ — мазар, перс. — آرامگاه — арамго́х, место упокоения, مقبره — макбаре́) — монумент, погребальное сооружение, включавшее камеру, где помещались останки умершего, и иногда поминальный зал.

