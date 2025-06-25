Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана

3:01 Your browser does not support the audio element. Кино Фестивали

Кинорежиссёра Ларису Садилову можно назвать профессионалом высшего уровня. Её картины — это настоящая режиссура. Их замечают и обсуждают. Её ленты, жёсткие, честные, быть может, не совсем для кого-то удобные, оставляют след в душе каждого зрителя. Такие фильмы могут получиться только у человека, искреннего и откровенного. И отвечает на вопросы режиссёр также.

Режиссёр Лариса Садилова на Международном фестивале Евразия-Кинофест

Недавно Лариса Садилова побывала на Международном фестивале "Евразия-Кинофест". Она вошла в жюри конкурса полнометражных фильмов и очень внимательно посмотрела каждую ленту. Также режиссёр представила во внеконкурсной программе фестиваля свой фильм "Огород" и приняла участие в круглом столе, посвящённом памяти С. А. Герасимова, ученицей которого она является.

О том, какие фильмы произвели на неё впечатление и какую премьерную картину подарит в этом году зрителю, рассказывает режиссёр Лариса Садилова.

— Лариса Игоревна, фильму "Нави. Дорогая будущая я" вручили главный приз. Вас, как члена жюри, чем эта картина зацепила?

— Картина — серьёзная, история о маленькой девочке — очень драматичная. Но, слава Богу, в нашей стране подобные проблемы нам не грозят, не надо выдавать замуж маленьких девочек. У нас молодёжь — самостоятельная и независимая. Но то, что происходит в Африке, — это, конечно, уму непостижимо. Как хорошо, что снимают такие фильмы и показывают людям.

Ещё мне очень понравился киргизский фильм "Сделка на границе". Он меня тронул. Вообще все фильмы в конкурсной программе были достойные, мне приятно, что во время просмотров были полные залы.

— В рамках фестиваля во внеконкурсной программе показали ваш фильм "Огород". Реакция была потрясающая. Фильм на первый взгляд простой, но там такая глубина, такая боль…

— Да, это картина про русских, про нас, про то, как мы живём. Она не только про историю пожилых героев Валеру и Зою.

Прототипами главной героини, которую сыграла Валентина Теличкина, выступили моя тётя и мама. А сценарий писали специально под Валентину Теличкину. Перед тем, как приступить к работе, я с ней созвонилась и пригласила на роль. Она дала согласие, я писала историю, представляя Валентину Ивановну. Как только сценарий был готов, она была первой, кто его прочитал. А вообще, сценарий писался на двоих актёров. На Валентину Теличкину и Валерия Кутафина.

— Как вам работалось с этой актрисой?

— Валентина Ивановна — чистый и светлый человек. Она талантливая актриса, с ней огромное удовольствие работать, и вся съёмочная группа её полюбила. Она относится с душой к людям и очень ответственно к самому процессу. Мы снимали зимой в минус 30, это была сцена, когда она отправляет посылки своим детям в Москву. А летом в сцене, где она едет в автобусе, температура дошла до плюс 52. Автобус так нагрелся! И актриса даже слова не сказала, работала на износ — это очень профессиональный человек. И дай Бог ей здоровья и ещё много ролей!

— Валерию Кутафину роль и участие в вашей картине что-то дали в плане актёрской карьеры?

— Он много ездил по фестивалям, представляя картину, я очень рада, что он побывал в разных городах, выступал на сцене, рассказывал о съёмках. По поводу продвижения его карьеры не могу сказать, но предложение сняться в моей новой картине он получил. Снялся в моём новом фильме "Дочь капитана". Это история о маленькой девочке, которая ждёт своего отца-моряка. Действие фильма происходит в 72-м году. Главную роль сыграла потрясающая актриса Олеся Железняк.

Это история о Советском Союзе, о том, как было хорошо жить в нашей стране. Сегодня, как только скажешь: "Советский Союз", — сразу начинаются вопли: "Репрессии, Сталин, пустые полки в магазинах..." Я сама была маленькой девочкой, училась в школе, когда ещё был Советский Союз, и знаю, помню, как это было хорошо. Нормально было.

Фильмом "Дочь капитана" я пыталась сказать, что нам надо вернуть или Советский Союз, или что-то подобное. Хочу, чтобы люди посмотрели кино и сказали: "Как мы жили хорошо!"

Разрушить-то мы разрушили. А что взамен? Капитализм? И мне хотелось, чтобы картину посмотрела сегодняшняя молодёжь и увидела нашу страну, какая она была и как там было всё здорово.

— А где снимался фильм?

— Половина фильма снималась в Крыму, а вторая половина — в Брянске. В Брянске съёмочная группа попала в период, когда произошёл захват в Курской области, и мне эта картина далась очень тяжело. Я даже опрометчиво сказала, что больше никогда в жизни не буду снимать кино, потому что было столько сложностей, что вам не рассказать. Но дай Бог, чтобы Бог не услышал мою фразу, которую брякнула в сердцах.

— Когда начинаете снимать кино, вы уже видите готовую картинку или допускаете долю импровизации?

— У нас на площадке импровизация была каждый день. Мы снимали в Крыму сцену из фильма "Дочь капитана", где бабушка тащит внучку в море и говорит: "Ну давай, хоть ножки помочим", — а там шторм. Приходится сцену переписывать. На следующий день опять новые вводные. Каждый день работали над сценарием по ночам, актёры получали новый текст утром. Если ты не будешь подстраиваться под ситуацию и упрямо стоять на своём, тогда ничего не снять.

— Хорошо, если Бог не услышал ваши слова по поводу: "Больше не буду снимать кино", — потому что ваши фильмы уникальны и зрители их очень любят. Картины "Требуется няня" и "С любовью Лиля" — это что-то невероятное смелое, резкое, неожиданное. Актрису Марину Зубанову вы стразу утвердили на главные роли в этих картинах?

— Её нашла моя ассистентка, она привела её на пробы по актёрам, и мы сразу поняли, что это она. Марина играет в Московском ТЮЗе, сама она родом из Самары. Очень талантливый человек. Кстати, в фильме "Дочь капитана" она тоже снялась.

— Как вам пришла идея сценария "Требуется няня" про странную няню, которая не любит детей?

— Идея пришла, когда я встретила одноклассницу, я пришла в школу к своему сыну. Она преподавала в школе, заведовала учебной частью. Увидев меня, сказала: "Лариса, я так ненавижу детей. Пожалуйста, найди мне в Москве место няни". Я ей ответила, что у меня уже взрослые подруги, им няня не нужна, а сама про себя подумала: "Детей ненавидишь и хочешь быть няней. Как странно…" Но это стало толчком к написанию истории.

Кстати, Марина Зубанова, которая сыграла главную роль, не любит эту картину. Она сыграла отрицательную героиню, совершенно по характеру ей не свойственную, хотя зритель на её стороне. Многие героини сочувствовали, когда видели, как над ней насмехались и её унижали богатые родители девочки.

— Этот год посвящён юбилею Победы. Что-то снять о войне не хотите?

— Мой сын будет снимать фильм об актрисе Нине Сазоновой. Мы сейчас вместе пишем сценарий, это будет его дебют. История о том, как артистка Нина Сазонова в 1942 году с концертной бригадой выступала фронте и попала в окружение. И как она пробиралась обратно. Действие происходит в городе Чапель, но снимать будем в Брянске.

— На фестивале в Сочи вы увидели индийское, киргизское, узбекское, казахское кино. Может появилась какая-то идея снять совместный проект?

— Если буду что-то снимать совместное, то это должна быть история, связанная с Советским Союзом, с нашим общим прошлым. Мы сейчас все разошлись в разные стороны, но мне кажется, что надо снимать о том, как мы когда-то дружно жили вместе.

— К международным проектам всегда повышенное внимание. Помните, например, советско-индийский фильм "Али Баба и сорок разбойников"? Какой успех! Может, всё-таки есть желание снять совместно сказку?

— Ой, сказки пусть снимают без меня… Хочется сказать: "Хватит сказок! Давайте вернёмся в реальную жизнь!"

Уточнения

Лариса Игоревна Садилова (21 октября 1963) — российский кинорежиссёр и сценарист.

